В Дагестане задержали блогера, раскритиковавшего врача, которая не приняла пациентку в никабе

Член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что полицейские постучались в дверь и к напарнику блогера:

Силовики утром пришли к Хаджимураду Ханову и к его товарищу тоже в связи с тем,что на днях было распространено высказанное ими по телефону хозяину медицинской клиники в Хасавюрте в отношении того,что женщина врач там некорректно относилась к посетительнице в никабе в его клинике.

В разных соцсетях пишут о якобе угрозе с его стороны в её адрес, но он заявляет, что с ней вообще не разговаривал, а очень тактично и вежливо разговаривал с хозяином этой клиники, что зафиксировано на видео.

Скорее всего они уже задержаны для выяснения обстоятельств по данному вопросу.