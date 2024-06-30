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В Дагестане задержали блогера, раскритиковавшего врача, которая не приняла пациентку в никабе

В Дагестане задержали блогера, раскритиковавшего врача, которая не приняла пациентку в никабе

Автор:
30 июня 2024 18:10
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дагестан   Хасавюрт   блогер   врач   задержание   
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Он вместе с товарищем позвонил в клинику, где работает этот доктор, и стал разбираться с этим «недоразумением».

Недавно был пост про врача-эндокринолога из дагестанского Хасавюрта. Она якобы отказала в приёме пациентке в никабе.

История всколыхнула соцсети и вскоре в клинику позвонили два гражданина. Они поговорили с администрацией клиники и захотели разрулить это «недоразумение».

С учётом того, что в Дагестане произошли страшные теракты и один из преступников хотел скрыться, якобы одев никаб, эта история выглядит необычно. Поэтому она снова привлекла внимание.

И сегодня к дагестанскому блогеру пришли силовики. Пока они стояли у дверей, он записал видео, в котором вполголоса утверждал, что «не занимался чем-то правонарушительным».

Член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что полицейские постучались в дверь и к напарнику блогера:

Силовики утром пришли к Хаджимураду Ханову и к его товарищу тоже в связи с тем,что на днях было распространено  высказанное ими по телефону хозяину медицинской клиники в Хасавюрте в отношении того,что женщина врач там некорректно относилась к посетительнице в никабе в его клинике.

В разных соцсетях пишут о якобе угрозе с его стороны в её адрес, но он заявляет, что с ней вообще не разговаривал, а очень тактично и вежливо разговаривал с хозяином этой клиники, что зафиксировано на видео.

Скорее всего они уже задержаны для выяснения  обстоятельств по данному вопросу.

Ситуацию прокомментировал и депутат Московской городской думы Андрей Медведев:

Оказывается, если в ясный воскресный день в дверь к ваххабиту стучат серьёзные ребята с автоматами, то ваххабит почему-то становится законопослушным и смирным зайкой.

Очень-очень смешно, но этот ваххабит чëтко знает, за что его сейчас будут спрашивать, и тут же начинает шептать о видео, где он грозным тигром прыгал на женщину, на врача.

А сегодня о ситуации в Дагестане высказался его глава, Сергей Меликов:

Менее оптимистично я смотрю на реакцию сторонних наблюдателей. Шторм вокруг республики не утихает по-прежнему, уже неделю не прекращаются оскорбительные для республики заявления. Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично неосторожные, я бы даже сказал опасные, комментарии.

Иначе как травлей это не назовёшь. Как будто весь Дагестан и лично гражданская власть в моём лице назначены ответственными за бандитов, от которых мы и так пострадали и с которыми каждый из нас готов биться до последнего патрона.

Разумеется, это не может вести к умиротворению – как будто некоторые высокие спикеры намеренно ставят целью обострение ситуации. Что за социальный эксперимент пытаются поставить над нашей республикой, зачем толкают нас в тёмную бездну?

К слову, Меликов заступился за врача, попавшего в скандал и заявил о блогере:

С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту.

О запрете никабов говорил глава Следкома Александр Бастрыкин. Он выступал на Международном юридическом форуме в Питере, там и обсуждали этот вопрос:

Это задача Госдумы - принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там (в мусульманских странах, прим.) это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, но я и не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно всё это запретить.

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Метки: Видео   Дагестан   Хасавюрт   блогер   врач   задержание   
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48  комментариев
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4k
Звёздный странник Час назад
Какая разница в чём одет пациент? Да хоть в доспехах, хоть голый!
Клятву Гиппократа давал? Ну, так ЛЕЧИ!
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65k
Олег 13 минут назад
кто на вентилятор накинул? Август.....
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13k
Дмитрий 16 минут назад
Всё правильно! Прижимать и прижимать ещё раз! Меликову пора задуматься о диктатуре в отдельно взятой республике! Когда большинство народу в республике понимает только силу, надо действовать с позиции силы. Тем более сейчас очень удобный момент. На волне последних событий надо прижать к одному месту все эти ММА клубы и подобные организации, тем более блогеров-ваххабитов!
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1k
Иван Иванович Полчаса назад
Обезьяны
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3k
Semёn Полчаса назад
Они тупо не вписываются в наше общество своим мышлением, он думаю даже не понмает, в чем дело...
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99
Vitorio Полчаса назад
Кто и зачем разжигает в Дагестане ненависть и вражду...

Сегодня многие российские блогеры обратили внимание на не совсем адекватное (исходя из норм российского законодательства) действия блогера из Дагестана Гаджимурада Атаева.

Который к тому же ранее отбывал в Германии срок за пособничество террористической организации ИГИЛ, а сегодня является помощником местного депутата (и опять мы видим смычку этих стремных персонажей с официальной властью!!!).

Так вот, в противовес их мнению сегодня кто-то (и явно системно) начал вбрасывать тезис о том, что мол они (российские блогеры) тем самым разжигают в «очень спокойной и толерантной ко всем республике» вражду и рознь.

Между тем, если кто это и делает, так это тот самый провокатор Гаджимурад Атаев... и его сообщница. Которые устроили показательную "публичную порку" (с элементами унижения) доктора-невролога.

И это очень легко доказать. Дело в том, что сегодня в Дагестане очень легко найти больницу, где женщину в никабе обслужат согласно всех норм шариата. Между тем, она пошла именно на прием к русскому врачу, которая просто обязана, согласно протокола, попросить пациентку снять этот самый никаб.

Это медицинский протокол и по другому просто нельзя. Повторяю, это было ясно до визита и сообщники это отлично понимали!!!

Получив, вполне законный отказ, провокаторша буквально сразу побежала к своему сообщнику, который и раздул (очень примечательный момент он все с самого начала писал на камеру, явно готовя это публичить!!!) из этого случая конфликтную ситуацию, которая в конечном итоге обернулась публичным унижением врача, группой лиц, с использованием СМИ или средств "Интернет" (а это статья 282 УК РФ ч.2).

Таким образом злой умысел этого персонажа налицо. А если правоохранителям удастся доказать связь всех этих людей, то это уже будет группа. И тогда по данному делу наступает уже другая степень ответственности.

То есть статья 282 УК РФ по части 2, не у блогеров, которые подняли закономерное возмущение и вступились за честь и достоинство женщины врача, которую публично унизили, а у этой группы на лбу отпечатана (если власть не примет решение замять тему).

И наказывается такое преступление сроком от 3 до 6 лет!!!

Только вести это дело надо не местным, а федералам. Местным, к сожалению и при всем моем к ним уважении, его поручать нельзя. Давление среды (сообщников и соратников указанных персонажей) не даст разобраться в нем беспристрастно.

То есть, я абсолютно согласен со своими оппонентами. В данном случае речь идет о «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а потому прошу соответственные органы проанализировать действия указанных выше лиц на этот предмет.
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99
Vitorio Полчаса назад
сюда же : Про работу ГосдуМы и критику от Бастрыкина

Большинство "антимигрантских" законопроектов нижняя палата парламента "почему-то" отклоняет.

Депутат ГД Михаил Матвеев напомнил (https://t.me/matveevkomment)https://t.me/matveevkomment), а публицист Сергей Колясников и другие русские граждане на всю страну распространили (https://t.me/SergeyKolyasnikov/60777)https://t.me/SergeyKolyasnikov/60777) список отклонённых Думой законопроектов по мигрантской теме.

Давайте-ка взглянем на них:

Отклонён законопроект об обязанности всех въезжающих иностранных граждан иметь полис обязательного медицинского страхования (https://t.me/matveevkomment/4275?single)https://t.me/matveevkomment/4275?single).

Отклонён законопроект о запрете продажи травматического и огнестрельного оружия "новым гражданам" ранее 5/10 лет пребывания в гражданстве (https://t.me/matveevkomment/6976)https://t.me/matveevkomment/6976) при отсутствии правонарушений. И только после постановки на воинский учёт. (https://t.me/SergeyKolyasnikov/60768)https://t.me/SergeyKolyasnikov/60768)

Отклонён законопроект  о прекращении гражданства "новых россиян" за совершение тяжких преступлений (https://t.me/matveevkomment/6676)https://t.me/matveevkomment/6676) (убийства, изнасилования, причинение тяжкого вреда здоровью).

Отклонён законопроект о прекращение гражданства бывшим мигрантам за уклонение от мобилизации (https://t.me/matveevkomment/7433)https://t.me/matveevkomment/7433).

Есть и другие отклонённые законопроекты, например, предложение Михаила Делягина об ограничении 5% труда мигрантов (https://t.me/matveevkomment/7435)https://t.me/matveevkomment/7435).

Оставлен без движения законопроект об уточнении понятия соотечественника (https://t.me/matveevkomment/6751)https://t.me/matveevkomment/6751), исключив из него представителей национальностей, имеющих за пределами РФ свои национальные государства.

Оставлен без движения законопроект об ответственности за нарушение присяги гражданина (https://t.me/matveevkomment/7449)https://t.me/matveevkomment/7449).
https://t.me/zhivoff/15369https://t.me/zhivoff/15369
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12k
Juli 36 минут назад
Болезни - это испытание алляха. Не надо лечить их изобретениями неверных. Аллях даст - все само пройдет. Пусть намаз почитает и все.
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12k
Juli 37 минут назад
ваххабит - это лишь 1/8 ваххабайта. не более. по одному они ничто.
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517
ViciousSnake 46 минут назад
Вот так выглядит страх в глазах ваххабита, когда приходит время отвечать за дела свои.
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60k
alertol 57 минут назад
Просто мужу надо пойти в мечеть и спросить как это устроено (пятый раз наверное пишу) ислам не запрещает ходить с открытым лицом!!! Ну медицинскую маску надень, если твой муж думает что твой рот возбуждает всех вокруг, это не запрещено...
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11k
SuperTroll 57 минут назад
Чё такое шакал епучий? Как женщину кошмарить так джигит смелый? Решатель великий? А как собр в двери постучал беээммее я ничего никого меее... Трясет аж от таких
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2k
Corkscrew Час назад
Да вышибить из этих двух блогеров-потенциальных террористов всё дерьмо для начала, а потом и совсем списать можно за ненадобностью. Один хрен от них толку никакого.
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1k
vadimbar Час назад
А в чём проблема снять его при враче-женщине ?
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4k
Yus Час назад
Суть конфликта. "У меня там на жопе что то выскочило, но не покажу. Лечи меня мразь."
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1k
mik6059 Час назад
Лишить гражданства и депортировать обратно в Германию, откуда он вернулся после отсидки там за экстремизм. Нам такие утырки тут даже в тюрьме не нужны. Кстати, руководство больницы проверить не хотят, которое стелилось перед этими гоблинами?
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11k
Alex Час назад
На кол черножопую обезьяну! Пусть засунет себе в жопу свой мешок для головы.
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153k
parallax Час назад
Почему ваххабизм до сих пор не запрещён законом? За национализм и фашизм можно угодить в тюрьму, а за религию, проповедующую ненависть и насилие, наказания почему-то нет.
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42k
АнтонПолднев Час назад
Бдь, какие же они мерзкие. "Эу ходи сюда. Нас шесть тебя тоже один. У нас травмат, у тебя тоже нет." Класть бы их штабелями.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3060 постов (3013 в горячем)

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