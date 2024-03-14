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Ученый утверждает, что 100 дней под водой сделали его на 20 лет моложе

Ученый утверждает, что 100 дней под водой сделали его на 20 лет моложе

Автор:
14 марта 2024 13:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   барокамера   высокое давление   гипербарическая терапия   исследование   кислородная терапия   медицина   оксигенация   омоложение   
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Джозеф Дитури, бывший дайвер ВМФ США, а ныне врач и исследователь, год назад провел рекордные 100 дней в специальной подводной капсуле в условиях высокого давления. Он изучает воздействие гипербарической кислородной терапии на организм человека и лечебные свойства оксигенации. По словам Дитури, результат эксперимента превзошел все его ожидания.


С 1 марта по 9 июня 2023 года доктор Дитури прожил под водой рекордные 100 дней, в том числе для того, чтобы привлечь внимание к своим исследованиям по спасению жизни. Чтобы изучить реакцию человеческого организма на длительное воздействие экстремального давления, он провел это время на глубине 9 метров под поверхностью воды. Дитури находился под наблюдением команды медиков, которые следили за состояние его здоровья. Он регулярно проходил психологические и медицинские тесты, в том числе анализ крови, УЗИ, электрокардиограмму и тестирование стволовых клеток.


Ученый предполагал, что в результате такого длительного пребывания в условиях высокого давления его здоровье улучшится за счет процесса оксигенации (повышенного насыщения крови кислородом). Он основывал свою теорию на выводах, сделанных в ходе исследования, в котором клетки, подвергшиеся воздействию повышенного давления, удвоились в течение пяти дней. Это говорит о том, что повышенное давление может помочь человеку увеличить продолжительность жизни и предотвратить заболевания, связанные со старением. И расчеты полностью оправдались.


По окончании эксперимента анализы крови показали 50-процентное снижение всех маркеров воспаления в его организме, в 17 раз большее количество стволовых клеток, чем было ранее, и более длинные теломеры — структуры на хромосомах, которые, как предполагается, связаны с продлением жизни. И некоторые из полученных преимуществ сохраняются до сих пор, спустя девять месяцев после возвращения на сушу. По словам Дитури, процесс старения его организма был обращен вспять на клеточном уровне.


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«Сейчас мне 56 лет. Мой внешний (биологический)возраст был 44 года. Когда я вышел из воды, мой внешний возраст был 34 года, — говорит Дитури. — Таким образом, мои теломеры удлинились. На самом деле я стал моложе, когда находился под водой».


На конце хромосом находятся теломеры, которые напоминают пластиковые наконечники на концах шнурков. Каждый раз, когда ваши клетки делятся, теломеры становятся короче. Когда они заканчиваются, хромосома распутывается, и клетка умирает. Идея состоит в том, чтобы сохранить их длинными и помочь клеткам жить дольше, замедляя общий процесс старения.


Эта идея долголетия еще не доказана в экспериментах на людях, но другие исследователи работают над генной терапией, направленной на удлинение теломер в надежде замедлить процесс старения.

Дитури утверждает, что его теломеры уже не такие длинные, как поначалу, но они все равно длиннее, чем раньше.


Он также сообщил, что во время пребывания под водой его познавательные способности улучшились.

Дитури считает, что его возрастные изменения были вызваны пребыванием в условиях высокого давления — гипербарической среды.


В современной медицине гипербарическая камера обычно содержит чистый кислород, но в случае с подводным давлением смесь ближе к обычному воздуху. Польза гипербарических камер для здоровья хорошо задокументирована с тех пор, как британский врач построил первую такую камеру в 1662 году — более чем за 100 лет до открытия кислорода. Медицинская литература свидетельствует о том, что некоторые люди получили огромную пользу от гипербарической терапии.


Несмотря на необходимость дальнейших исследований, с самого начала применения гипербарической терапии было установлено, что она улучшает заживление ран и снижает уровень воспалительных маркеров. Недавние исследования показали, что гипербарическая кислородная терапия может снизить скорость отмирания клеток крови и даже удлинить теломеры.


Воспалительные молекулы были связаны с аутоиммунными заболеваниями, такими как болезнь Крона и язвенный колит, и даже с длительным течением COVID. Снижение уровня маркеров воспаления связано с уменьшением риска развития рака, улучшением когнитивных функций и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.


По словам Дитури, в результате эксперимента у него стало в 17 раз больше стволовых клеток, чем было до пребывания под водой. Стволовые клетки могут развиться в любой другой тип клеток в организме, поэтому они ассоциируются с регенеративной медициной.


Эффект Дитури проявился через 100 дней круглосуточного пребывания в гипербарической среде. Обычная гипербарическая кислородная терапия проводится с интервалом в один час в течение от нескольких дней до пары месяцев. Тем не менее, большинство исследований, показавших ее оздоровительный эффект, проводились именно в таких условиях, так что не обязательно изолировать себя под океаном, чтобы пожинать плоды антистарения.


Дитури делает несколько чудодейственных заявлений о гипербарической терапии, однако относится к ней с осторожным оптимизмом.


«Исследования еще не закончены, но мы работаем над этим, — говорит он. Есть куча вещей, которые гипербарическая кислородная терапия не может вылечить, но есть и несколько хороших способов ее применения».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   барокамера   высокое давление   гипербарическая терапия   исследование   кислородная терапия   медицина   оксигенация   омоложение   
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7  комментариев
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1k
АртемШишков 53 минуты назад
Он просто не бухал 100 дней....
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59k
turyst 11 минут назад
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3k
Saplus 47 минут назад
Хм... Думаю, если 100 дней просто не бухать, сидеть в чистой комнатке, питаться по режиму здоровой пищей, в перерывах между сном заниматься упражнениями, а качестве работы читать книжки и мерить пульс - вырастут не только теломеры, а что-нибудь ещё. И нимб
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Епанько какой то а не учёный .
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12k
Б.Касторский Час назад
Из эксперимента я понял, что ему не обязательно было находиться под водой. Можно было просто сидеть в камере под давлением и насыщенной кислородом. Правильно?
А так я рад! Помолодел и вырос! Я вот с удивлением узнал, что с комиссии в военкомате я потерял в росте. Пусть те самые пару см, но грустно же! Так что давай сюда свою камеру!
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