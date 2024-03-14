Ученый утверждает, что 100 дней под водой сделали его на 20 лет моложе

С 1 марта по 9 июня 2023 года доктор Дитури прожил под водой рекордные 100 дней, в том числе для того, чтобы привлечь внимание к своим исследованиям по спасению жизни. Чтобы изучить реакцию человеческого организма на длительное воздействие экстремального давления, он провел это время на глубине 9 метров под поверхностью воды. Дитури находился под наблюдением команды медиков, которые следили за состояние его здоровья. Он регулярно проходил психологические и медицинские тесты, в том числе анализ крови, УЗИ, электрокардиограмму и тестирование стволовых клеток.

Ученый предполагал, что в результате такого длительного пребывания в условиях высокого давления его здоровье улучшится за счет процесса оксигенации (повышенного насыщения крови кислородом). Он основывал свою теорию на выводах, сделанных в ходе исследования, в котором клетки, подвергшиеся воздействию повышенного давления, удвоились в течение пяти дней. Это говорит о том, что повышенное давление может помочь человеку увеличить продолжительность жизни и предотвратить заболевания, связанные со старением. И расчеты полностью оправдались.

По окончании эксперимента анализы крови показали 50-процентное снижение всех маркеров воспаления в его организме, в 17 раз большее количество стволовых клеток, чем было ранее, и более длинные теломеры — структуры на хромосомах, которые, как предполагается, связаны с продлением жизни. И некоторые из полученных преимуществ сохраняются до сих пор, спустя девять месяцев после возвращения на сушу. По словам Дитури, процесс старения его организма был обращен вспять на клеточном уровне.