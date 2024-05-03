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«Но как в такой ситуации уйдёшь?»: мэр затопленного Орска заявил, что пока не собирается в отставку

«Но как в такой ситуации уйдёшь?»: мэр затопленного Орска заявил, что пока не собирается в отставку

Автор:
03 мая 2024 19:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Василий Козупица   Видео   Орск   мэр   наводнение   оренбургская область   паводки   
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Ранее градоначальник объяснил, почему его сын купил квартиру в Дубае.

В этом году весенние паводки захлестнули более 30 регионов России. Где-то вода уже спадает, зато остаются проблемы с сотнями семей, которые остались без крыши над головой. Серьёзно пострадала и инфраструктура - её надо будет восстанавливать и выплачивать компенсацию пострадавшим.

Вероятно, сильнее всех досталось Оренбургской области. А местному городу Орск - в особенности. Там есть дамба, на которую потратили миллиард рублей, но она не помогла.

С этим ещё будут разбираться, например, директор строительной компании, которая возводила дамбу, заявил, что в прорыве виноваты грызуны. И получил ответ от главы Минстроя Ирека Файзуллина:

А губернатор Оренбургской области попросил «не искать ведьм»:

А это не дамба, а ограждение вдоль реки Урал <…>. Оно не бетонное, там нет основания бетонного, нет стен бетонных, нет плит бетонных. Это насыпное сооружение, правильно говорить. Я уже неоднократно говорил, что не надо искать ведьм в этой дамбе.

Отличился и мэр затопленного Орска, Василий Козупица. Сначала местные жители выяснили, что сын Василия Николаевича уже несколько лет живёт в ОАЭ. И градоначальник заявил, что «его дети всего добиваются сами»:

Позже, уже в эфире Первого канала, Козупица опроверг и слухи о возможной отставке:

Я считаю, что в этой ситуации легче уйти, чем не уйти. Но как в такой ситуации уйдешь? Я четкое понимаю, что в данном случае должен быть с людьми, должен делать то, что необходимо для их обустройства. Наступит время, конечно, я приму решение, но сейчас это просто невозможно. Меня и не поймут, это будет неправильно, не по-человечески, не по-государственному.

Из-за паводков, в Орске затопило почти 7 тысяч жилых домов. Местные грустно шутили, что теперь живут в Венеции, потому что передвигаться по улицам можно только на лодке.

Источник:

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Метки: Василий Козупица   Видео   Орск   мэр   наводнение   оренбургская область   паводки   
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7  комментариев
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27k
ВВС 2 часа назад
конечно глупо уходить, сейчас на восстановления бабла сыпанут ,пилить не перепилить
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6k
Ноутбуки Накомоде 24 минуты назад
"Не надо искать ведьм"
А почему бы не поискать?
За любым ЧП стоит человек,и в загнивающем западе уже бы головы полетели, а чиновники как пробки вылетали из кресел прямо на нары. Но только не в скрепной. Все шито-крыто, виноваты грызуны.
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25k
Shtoppi Час назад
естественно эта собака сутулая в отставку от кормушки не уйдет. все же просто, если он не будет воровать находясь на своем посту, то сынулька, который по его словам, всего добился сам, навряд ли сможет потянуть житие в Дубае.
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
А что, реально есть тот, кто готов сейчас занять кресло МЭРа и так вот сходу разгрести это дерьмо?
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69
Shyrich GROMOZEKA 13 минут назад
Говорят, один по фамилии Фургал пытался. Дали двадцатку.
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August
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