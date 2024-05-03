«Но как в такой ситуации уйдёшь?»: мэр затопленного Орска заявил, что пока не собирается в отставку

Ранее градоначальник объяснил, почему его сын купил квартиру в Дубае.
В этом году весенние паводки захлестнули более 30 регионов России. Где-то вода уже спадает, зато остаются проблемы с сотнями семей, которые остались без крыши над головой. Серьёзно пострадала и инфраструктура - её надо будет восстанавливать и выплачивать компенсацию пострадавшим.
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Вероятно, сильнее всех досталось Оренбургской области. А местному городу Орск - в особенности. Там есть дамба, на которую потратили миллиард рублей, но она не помогла.
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А это не дамба, а ограждение вдоль реки Урал <…>. Оно не бетонное, там нет основания бетонного, нет стен бетонных, нет плит бетонных. Это насыпное сооружение, правильно говорить. Я уже неоднократно говорил, что не надо искать ведьм в этой дамбе.
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Позже, уже в эфире Первого канала, Козупица опроверг и слухи о возможной отставке:
Я считаю, что в этой ситуации легче уйти, чем не уйти. Но как в такой ситуации уйдешь? Я четкое понимаю, что в данном случае должен быть с людьми, должен делать то, что необходимо для их обустройства. Наступит время, конечно, я приму решение, но сейчас это просто невозможно. Меня и не поймут, это будет неправильно, не по-человечески, не по-государственному.
Из-за паводков, в Орске затопило почти 7 тысяч жилых домов. Местные грустно шутили, что теперь живут в Венеции, потому что передвигаться по улицам можно только на лодке.
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А почему бы не поискать?
За любым ЧП стоит человек,и в загнивающем западе уже бы головы полетели, а чиновники как пробки вылетали из кресел прямо на нары. Но только не в скрепной. Все шито-крыто, виноваты грызуны.
Не говорят?