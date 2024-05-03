«Но как в такой ситуации уйдёшь?»: мэр затопленного Орска заявил, что пока не собирается в отставку

Позже, уже в эфире Первого канала, Козупица опроверг и слухи о возможной отставке:

Я считаю, что в этой ситуации легче уйти, чем не уйти. Но как в такой ситуации уйдешь? Я четкое понимаю, что в данном случае должен быть с людьми, должен делать то, что необходимо для их обустройства. Наступит время, конечно, я приму решение, но сейчас это просто невозможно. Меня и не поймут, это будет неправильно, не по-человечески, не по-государственному.

Из-за паводков, в Орске затопило почти 7 тысяч жилых домов. Местные грустно шутили, что теперь живут в Венеции, потому что передвигаться по улицам можно только на лодке.