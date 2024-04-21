Первый в России завод полного цикла по переработке пластиковых отходов открыли в Подмосковье

В Подмосковье запустили в работу крупнейший в России завод по переработке пластика «Эколайн-вторпласт». Он перерабатывает пластиковые отходы в гранулу, из которой затем изготавливаются изделия промышленного назначения.
Пока что это первый и единственный завод такого типа в России. По подсчетам, чтобы перерабатывать весь пластиковый мусор, понадобится построить 7 таких заводов в стране. Технологии позволяют перерабатывать все виды пластика, включая полиэтиленовую пленку.
41% технических составляющих имеют российское происхождение, остальная часть закупалась в Сербии, Турции и Китае. Завод перерабатывает 60 тыс. тонн пластика в год, а производит 47 тыс. тонн вторсырья, рассчитанного на 10 циклов цикличной переработки.
Все циклы, начиная от сортировки и промывки пластиковых отходов до изготовления готовых изделий находится в одном комплексе «Эколайн-вторпласт». В год завод будет производить 120 тыс. изделий (мусорные контейнеры, поддоны и др.) из переработанного пластика.
- 2 месяца самоизоляции в "обнимку" с мусором
- Россия начнёт отказываться от одноразового пластика с 2025 года
- Мэр Казани нашёл оригинальный способ борьбы с мусором
- Объём микропластика в мировом океане утроился с 2000-х годов
- Экспедиторы выловили из океана рекордное количество мусора
А иначе это всё - другой вариант сжигания мусора
Ты интернетик то покури.
Или кроме Фишек других сайтов не знаешь?
https://dzen.ru/a/ZMdNOMQnIVg4u3A9https://dzen.ru/a/ZMdNOMQnIVg4u3A9
А то совсем днище оторвёт