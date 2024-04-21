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Первый в России завод полного цикла по переработке пластиковых отходов открыли в Подмосковье

Первый в России завод полного цикла по переработке пластиковых отходов открыли в Подмосковье

Автор:
21 апреля 2024 13:27
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Подмосковье   мусор   мусороперерабатывающ   пластик   
767
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В Подмосковье запустили в работу крупнейший в России завод по переработке пластика «Эколайн-вторпласт». Он перерабатывает пластиковые отходы в гранулу, из которой затем изготавливаются изделия промышленного назначения.

Пока что это первый и единственный завод такого типа в России. По подсчетам, чтобы перерабатывать весь пластиковый мусор, понадобится построить 7 таких заводов в стране. Технологии позволяют перерабатывать все виды пластика, включая полиэтиленовую пленку.


41% технических составляющих имеют российское происхождение, остальная часть закупалась в Сербии, Турции и Китае. Завод перерабатывает 60 тыс. тонн пластика в год, а производит 47 тыс. тонн вторсырья, рассчитанного на 10 циклов цикличной переработки.


Все циклы, начиная от сортировки и промывки пластиковых отходов до изготовления готовых изделий находится в одном комплексе «Эколайн-вторпласт». В год завод будет производить 120 тыс. изделий (мусорные контейнеры, поддоны и др.) из переработанного пластика.

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Метки: Подмосковье   мусор   мусороперерабатывающ   пластик   
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39  комментариев
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39k
Андрей Иванов 4 часа назад
Что именно делается из этих пластиковых гранул? Списочком.

А иначе это всё - другой вариант сжигания мусора
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
АБС тоже берут?
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5k
Горожанин 3 часа назад
Этих пластиковых перерабатывающих мощностей и мелких, и разных по всей России - сотни. Шизой пиарной и бездарной не страдайте.
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251
Алексей Давыдов Горожанин 2 часа назад
Зато первая у ЭКОТЕХПРОМА!)) Пиариться нана!)
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43k
Notan Blaine 4 часа назад
Пластик перерабатывают в гранулы из которых будут делать новые пластиковые изделия, которые после использования будут перерабатывать в гранулы из которых будут делать новые изделия...
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237
Влад Notan Blaine 4 часа назад
А что не так? Сломался контейнер - из него сделали новый,вместо того,что бы он столетиями поломанный валялся.
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237
Влад 5 часов назад
Здорово! Это теперь в подмосковье будут со всей страны мусор свозить на переработку?
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6k
hhwost 6 часов назад
ашоделать? в Московской области, например, уже места под свалки не осталось. колько же от нас отбросов, это ужоскакойто.
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55
Al Di 6 часов назад
прорыв
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KColesnikov
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