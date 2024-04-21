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Парень привёл батю в ЦУМ

Парень привёл батю в ЦУМ

Автор:
21 апреля 2024 10:19
Сообщество : Юмор
Метки: Батя   Реакция   Юмор   магазин   отец   цены   цум   
2497
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ЦУМ- это самый модный и известный всему миру центральный универмаг Москвы. Там продается элитная парфюмерия и одежда, которая не всем по карману.

Батя в тренде!)

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Метки: Батя   Реакция   Юмор   магазин   отец   цены   цум   
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8  комментариев
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GROMOZEKA Час назад
Вот не пойму, чего народ так удивляется?
Раз стоит цена, значит есть люди, готовые за эту цену купить.
Я разок зашел туда, ухмыльнулся и пошел дальше.
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10k
Гвоздь 37 минут назад
место, в котором можно побродить, как по музею, чтобы потом где-нибудь купить понравившуюся вещь, но по "нормальной" цене, а всем говорить, что купил в цуме.
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3874 поста (3729 в горячем)

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