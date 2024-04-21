Парень привёл батю в ЦУМ

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ЦУМ- это самый модный и известный всему миру центральный универмаг Москвы. Там продается элитная парфюмерия и одежда, которая не всем по карману.
Батя в тренде!)
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Раз стоит цена, значит есть люди, готовые за эту цену купить.
Я разок зашел туда, ухмыльнулся и пошел дальше.