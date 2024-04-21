Хелло, "Китти"! Как советская подлодка вспорола брюхо авианосцу США

Позже, в 2000-м, Kitty Hawk снова попал на первые полосы газет, когда мощную систему ПВО ударной группы прорвали российские военные летчики.

В марте 1984-го в Японское море входит мощная эскадра во главе с авианосцем USS Kitty Hawk. Этот плавучий аэродром водоизмещением 76 тысяч тонн числился в ВМС США с 1961-го. На борту — около сотни самолетов разного типа. Флагман опекают несколько крейсеров, фрегаты, эсминцы с управляемым ракетным оружием и суда обеспечения. Ударная группа направляется к берегам Южной Кореи для участия в совместных учениях Team Spirit '84.

Активность кораблей потенциального противника вблизи границ СССР не остается без внимания Тихоокеанского флота. Слежку за действиями и перемещением авианосной группировки поручают экипажу атомной подводной лодки К-314 проекта 671 "Ерш". Подлодка вооружена торпедами калибра 533 миллиметра, минами и противолодочным комплексом "Вьюга", ракетоторпеды которого снаряжались ядерными боеголовками и могли потопить вражеский корабль на дальности более сорока километров.

Через несколько суток автономного плавания "Ерш" выходит на авианосную группу. Акустики неделю сохраняют контакт с объектом слежки, лодка следует за авианосцем по пятам, оставаясь незамеченной. Все было штатно, пока недалеко от южнокорейского побережья не произошла задержка при очередном выходе "Ерша" на связь с командным пунктом. Ударная группа сразу оторвалась более чем на двадцать миль. Контакт потеряли. Командиру субмарины капитану второго ранга Владимиру Евсеенко не остается ничего, кроме как нагонять американцев на полном ходу. Этим подводники быстро выдают себя — в таком режиме атомоход шумит намного сильнее. Акустики "Китти Хока" быстро засекли его, и авианосная группа легла в дрейф, уйдя в полное радиомолчание. Палубная авиация прекратила полеты.