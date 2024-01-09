Где сейчас подводная лодка в которой снимали фильм «Особенности национальной рыбалки»?

Если не брать в расчёт немного аляповатые стенды, музей обустроили на должном уровне. Приятно, что подводная лодка почти не растеряла оригинального облика. Хотя, для удобства посетителей часть переборок была демонтирована или обзавелась проходами в полный рост.

По подлодке можно гулять свободно. Только часть кают с воссозданной обстановкой спряталась за стеклом. Для любителей техники и просто интересующихся историей советского флота музей им. Сахарова можно рекомендовать только ради одной этой подлодки! (хотя и кроме неё здесь есть на что посмотреть)