Где сейчас подводная лодка в которой снимали фильм «Особенности национальной рыбалки»?

«Особенности национальной рыбалки» знакомы практически каждому взрослому россиянину. Одним из ключевых и самых запоминающихся моментов фильм это путешествие на подводной лодке за оставленными в Финляндии пятнадцатью ящиками водки. Интересно, что использовали в качестве декораций при съёмках фильма и что сейчас стало с участвовавшими в съёмках подводными лодками?
Интересным оказался тот факт, что для съёмок использовали подлодки сразу двух типов. Снаружи снимали подлодку проекта 865 «Пиранья», а внутри съёмки велись в полноразмерной подлодки Б-307.
И если судьба малых подлодок, засветившихся в фильме, затерялась, то судьба Б-307 хорошо известна и что самое важное, в ней сейчас может побывать любой желающий! Но обо всём по порядку…
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Что из себя представляет субмарина Б-307?
Если не вдаваться в детали, то это дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б «Сом». Выпускались подводные лодки этого проекта с 1973 по 1982 год на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Всего было выпущено 18 подводных лодок м почти все из них в настоящий момент утилизированы.
Коротко о подводной лодке в цифрах: это 90 метров стального корпуса разделенного на 7 отсеков, в которых до 80 суток автономного плавания находились 78 человек экипажа. Управлять подводной лодкой этого класса тем составом, который был в фильме невозможно. Впрочем, стоит напомнить, по легенде они плыли на лодке проекта 865 «Пиранья», которую там называют «Малютка», экипаж которой составлял 3 офицера.
Как сейчас выглядит и где находится подводная лодка из фильма?
Во время съёмок, происходивших в 1998 подлодка из «Особенностей Национальной Рыбалки», находилась в водах финского залива, но в 2005 году переехала в Тольятти заняв почётное место в экспозиции паркового комплекса истории техники завода АвтоВАЗ. Любопытно, что по всей видимости съёмки фильма велись ещё до того, как подлодку списали.
Сейчас внутри подводной лодки организован музей, а о участи подлодки в съёмках напоминает информационный стенд с кадрами из фильма.
Сохранилось даже кресло с леопардовой накидкой! При желании, можно было бы воссоздать кадры из фильма, но стенд постоянно попадал в кадр и поймать «нужный ракурс» у меня не получилось.
Если не брать в расчёт немного аляповатые стенды, музей обустроили на должном уровне. Приятно, что подводная лодка почти не растеряла оригинального облика. Хотя, для удобства посетителей часть переборок была демонтирована или обзавелась проходами в полный рост.
По подлодке можно гулять свободно. Только часть кают с воссозданной обстановкой спряталась за стеклом. Для любителей техники и просто интересующихся историей советского флота музей им. Сахарова можно рекомендовать только ради одной этой подлодки! (хотя и кроме неё здесь есть на что посмотреть)
Как огромная подводная лодка оказалась в Тольятти?
Операция по перевозке подводной лодки весом в 2.000 тонн сама по себе достойна экранизации или как минимум, отдельного развёрнутого поста.
Но не буду растягивать нашу и без того, достаточно большую публикацию и буду краток — подводную лодку из Кронштадта в Тольятти доставляли по воде, на понтонах, с помощью двух буксиров, а потом по расчищенной дороге 4.5 километра до музея подводную тащили 9 военных тягачей БАТ на гусеничной тяге. Впечатляющая по своему масштабу и амбициозности операция.
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