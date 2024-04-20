15 человек с очень чёткими приоритетами

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Иногда бывает трудно выбрать то, что действительно важно в данный момент. Но есть люди, у которых приоритеты ясны как белый день. В этом посте вы увидите забавные изображения людей, которые чётко знают, что у них стоит на первом месте.
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9. В этом зоопарке очень заботятся о животных
Не стойте, не садитесь и не опирайтесь на ограждения зоопарка. Если вы упадете, животные могут съесть вас, и это может вызвать у них тошноту.
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