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15 человек с очень чёткими приоритетами

15 человек с очень чёткими приоритетами

Автор:
20 апреля 2024 22:05
Сообщество : Жизнь
Метки: Вещи   Чёткие   важные   знают   люди   приоритеты   
1566
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Иногда бывает трудно выбрать то, что действительно важно в данный момент. Но есть люди, у которых приоритеты ясны как белый день. В этом посте вы увидите забавные изображения людей, которые чётко знают, что у них стоит на первом месте.

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Метки: Вещи   Чёткие   важные   знают   люди   приоритеты   
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1  комментарий
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Игорь 12 минут назад
Здpавcтвуйте. Извините, что пишу здеcь, больше негде..

Cейчаc ищу любую pаботу, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любую подpаботку, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теpяю cознание. Одолжить пpоcто не у кого. Одолжите, пожалуйcта, на еду pублей 100-200. Xоть на булку xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

Ecли оcтавите контакты, то я готов веpнуть c пеpвой заpплаты (пеpеведу на каpту или номеp телефона). В этом cлучае оcтавьте cвои контакты в личныx cообщенияx. Я веpну 100%!

Пополните, пожалуйcта, номеp телефона на любую cумму: 8 952 1336510 (баланc номеpа телефона у опеpатоpа или по CБП)

Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1839 постов (1782 в горячем)

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