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У них это было в теле: 17 удивительных рентгеновских снимков

У них это было в теле: 17 удивительных рентгеновских снимков

Автор:
29 мая 2023 08:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   врачи   инородный предмет   люди   поразительно   рентген   рентгеновский снимок   удивительно   
1661
18

Врачи-рентгенологи и хирурги за свою многолетнюю практику видят много чего удивительного и неожиданного.


1. Ключи

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2. Бутылка "Пепси"


3. Апельсин


4. Карамельная трость


5. Стрела


6. Гвоздь в пищеводе


7. Протез


8. Банка из-под растворимого кофе


9. Модель машины "Мини Купер"


10. Английская булавка


11. Резиновый кулак


12. Ложка


13. Что это такое и как оно туда попало?!


14. Несомненно, зажигательный сборник


15. Модель Эйфелевой башни в руке


16. Фигурка Базза Лайтера из "Истории игрушек"


17. Спанч Боб

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Метки: Вещи   врачи   инородный предмет   люди   поразительно   рентген   рентгеновский снимок   удивительно   
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834k
А.Берестенко Час назад
Странный пищевод!
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6k
vasilykopkov 17 минут назад
На 13-м похоже электровибратор, контуры члена просматриваются...
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14k
Мистер Фикс 19 минут назад
Что это такое?
Вибратор.
Как оно туда попало?
Спросите у пациента
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29k
Григорий Полчаса назад
У нас враги полковника Петренко на лом посадили. Так что? Только выправка лучше стала.
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