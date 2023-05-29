У них это было в теле: 17 удивительных рентгеновских снимков

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Врачи-рентгенологи и хирурги за свою многолетнюю практику видят много чего удивительного и неожиданного.
1. Ключи
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2. Бутылка "Пепси"
3. Апельсин
4. Карамельная трость
5. Стрела
6. Гвоздь в пищеводе
7. Протез
8. Банка из-под растворимого кофе
9. Модель машины "Мини Купер"
10. Английская булавка
11. Резиновый кулак
12. Ложка
13. Что это такое и как оно туда попало?!
14. Несомненно, зажигательный сборник
15. Модель Эйфелевой башни в руке
16. Фигурка Базза Лайтера из "Истории игрушек"
17. Спанч Боб
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Вибратор.
Как оно туда попало?
Спросите у пациента
Выправка стала не лучше, а строже.
И, собственно, вот полковник Петренко