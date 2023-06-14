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Модники поделились винтажными находками, которые позволяют выделиться из толпы

Модники поделились винтажными находками, которые позволяют выделиться из толпы

Автор:
14 июня 2023 10:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   винтаж   дизайн   забавно   красота   люди   мода   ретро   
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Многие люди любят посещать винтажные магазины, где можно найти уникальные и редкие вещи, которые уже давно не производятся. Почитателей таких покупок становится всё больше, ведь мода на ретровещи с каждым годом только набирает обороты.

Почему? Всё довольно просто. Винтажная одежда — это не только возможность оригинально выделиться из толпы, но и отличный шанс обзавестись вещью, которая связана с определённым периодом или стилем. Можно сказать, что походы в винтажные лавочки и магазины — это своеобразное путешествие в прошлое.

Платья, обувь, интересные аксессуары, старинные очки и сумки — всё это является настоящим сокровищем для ценителей винтажа. Эти штуки, выполненные в оригинальном дизайне, можно использовать для создания неповторимых образов. В других случаях люди собирают из них потрясающие домашние коллекции.

Я купила свадебное платье 1924 года на распродаже, и я влюблена в него

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Моя форма Красного Креста 1940-х годов + плащ медсестры

Я нашла это удивительное винтажное платье всего за 6,99 долларов в местном комиссионном магазине

Винтажное платье отлично вписалось в образ для тематической вечеринки

Недавно купил эти великолепные ботинки Frye 70-х годов

Свадебное платье 1980-х

Оригинальная винтажная сумка

Эту винтажную сумку я получила в подарок. Я никогда раньше не видела ничего подобного. Она открывается с помощью пробки, как бутылка.


Мне подарили это потрясающее немецкое свадебное платье 1920-х годов

Оправа пролежала в коробке почти 100 лет. А сегодня я забрал её из оптики с новыми стеклами

Это моё винтажное свадебное платье из бисера

Платье 1960 года. Было куплено в комиссионном магазине за 800 долларов. Оно полностью сделано из кристаллов, весит около 6 килограммов. Мне сказали, что оно принадлежало некой канадской знаменитости.

Раскладной шкаф Samsonite розового цвета 60-70-х годов

Украшения и реклама 1950-х годов. Теперь это моё любимое ожерелье

Нашла это красивое винтажное свадебное платье в местном комиссионном магазине

Купила эту потрясающую меховую шапку на местной винтажной ярмарке

Невероятная находка — платье 70-х годов

Бонус: Лаки 1951 года. Отлично сохранились

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Метки: Вещи   винтаж   дизайн   забавно   красота   люди   мода   ретро   
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