19 ярких сравнений, которые помогут понять, что наш мир полон неожиданных сюрпризов

Люди склонны частенько сравнивать одни вещи с другими (а некоторые делают это буквально постоянно). Неудивительно, ведь сравнение — это замечательный способ познания мира, который помогает развивать наши знания и понимание окружающей среды.
В дальнейшем эти сведения могут здорово пригодиться, например, в науке, литературе или других важных областях.
Сравнения также бывают очень интересными и забавными. Они могут помочь нам увидеть вещи с другой, неожиданной стороны, о которой мы ранее даже не догадывались. Часто ли вам приходилось сравнивать корабли, популярные заведения в разные годы существования и животных с необычными генетическими аномалиями? Предлагаем вам расширить свой кругозор прямо сейчас и окунуться в мир увлекательного!
Отражения от разных линз в одних очках
Прядь моих рыжих волос, когда мне было 16, по сравнению с моими выцветшими от времени волосами сейчас, когда мне 27
Спаржа-гигант в сравнении с обычной спаржей
Гигантская медуза. Рука человека для сравнения
Пряный желейный пирог.
Вы знали, что бывает белая и фиолетовая морковь?
Аллигатор-меланист и аллигатор-альбинос
Меланизм — генетическая аномалия, которая характеризуется намного более тёмной по сравнению с особями этого вида окраской.
Разница между самым большим самолётом в мире А и другими обычными самолётами
Яйцо страуса и колибри
Общественный транспорт и личный транспорт
Разница между тем, как футболки разного цвета поглощают тепло
Макдоналдс в 1980-х по сравнению с сегодняшним днём
Неизменным фактором на протяжении всей истории Макдоналдс являются неудобные сидения.
Как выглядят 500 лепестков шёлковых цветов, упакованных в коробку и специальный пакет
Внешний жёсткий диск на 1 ТБ 2009 года по сравнению с устройством аналогичного типа, выпущенным в 2022
Баскетбольный мяч, которым играли строго в помещении и на улице
Корабли, построенный по старым и новым технологиям
У моего щенка глаза двух разных цветов — один синий, другой тёмно-коричневый
Когда я фотографирую со вспышкой, они светятся двумя разными цветами.
Паспорт на 222 страницы и на 52
Один и тот же «живой» дом летом и осенью
Гигантский цветок аморфофаллус титанический
Не бойтесь сравнивать и искать связи, а также отличия между различными объектами и явлениями — это может привести к удивительным открытиям и новым познаниям.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
А теперь представь как бы выглядел терабайт в середине двадцатого века. Ниже грузят жесткий диск на 5 мегабайт)
History In Pictures - 5MB IBM hard drive, 1956
Сейчас разница совершенно другая ...
но фото котов в разрешении 2022 года в новый диск влезает меньше.