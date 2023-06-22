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19 ярких сравнений, которые помогут понять, что наш мир полон неожиданных сюрпризов

19 ярких сравнений, которые помогут понять, что наш мир полон неожиданных сюрпризов

Автор:
22 июня 2023 10:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Предметы   животные   люди   сравнение   фото   
2602
20

Люди склонны частенько сравнивать одни вещи с другими (а некоторые делают это буквально постоянно). Неудивительно, ведь сравнение — это замечательный способ познания мира, который помогает развивать наши знания и понимание окружающей среды.

В дальнейшем эти сведения могут здорово пригодиться, например, в науке, литературе или других важных областях.

Сравнения также бывают очень интересными и забавными. Они могут помочь нам увидеть вещи с другой, неожиданной стороны, о которой мы ранее даже не догадывались. Часто ли вам приходилось сравнивать корабли, популярные заведения в разные годы существования и животных с необычными генетическими аномалиями? Предлагаем вам расширить свой кругозор прямо сейчас и окунуться в мир увлекательного!


Отражения от разных линз в одних очках

×
×

Прядь моих рыжих волос, когда мне было 16, по сравнению с моими выцветшими от времени волосами сейчас, когда мне 27


Спаржа-гигант в сравнении с обычной спаржей


Гигантская медуза. Рука человека для сравнения


Пряный желейный пирог.


Вы знали, что бывает белая и фиолетовая морковь?


Аллигатор-меланист и аллигатор-альбинос

Меланизм — генетическая аномалия, которая характеризуется намного более тёмной по сравнению с особями этого вида окраской.


Разница между самым большим самолётом в мире А и другими обычными самолётами

Яйцо страуса и колибри

Общественный транспорт и личный транспорт

Разница между тем, как футболки разного цвета поглощают тепло

Макдоналдс в 1980-х по сравнению с сегодняшним днём

Неизменным фактором на протяжении всей истории Макдоналдс являются неудобные сидения.


Как выглядят 500 лепестков шёлковых цветов, упакованных в коробку и специальный пакет

Внешний жёсткий диск на 1 ТБ 2009 года по сравнению с устройством аналогичного типа, выпущенным в 2022

Баскетбольный мяч, которым играли строго в помещении и на улице

Корабли, построенный по старым и новым технологиям

У моего щенка глаза двух разных цветов — один синий, другой тёмно-коричневый

Когда я фотографирую со вспышкой, они светятся двумя разными цветами.


Паспорт на 222 страницы и на 52

Один и тот же «живой» дом летом и осенью

Гигантский цветок аморфофаллус титанический

Не бойтесь сравнивать и искать связи, а также отличия между различными объектами и явлениями — это может привести к удивительным открытиям и новым познаниям.

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Метки: Вещи   Предметы   животные   люди   сравнение   фото   
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27k
Киры4 Час назад
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16k
Axel 3 минуты назад
"Внешний жёсткий диск на 1 ТБ 2009 года по сравнению с устройством аналогичного типа, выпущенным в 2022"

А теперь представь как бы выглядел терабайт в середине двадцатого века. Ниже грузят жесткий диск на 5 мегабайт)

History In Pictures - 5MB IBM hard drive, 1956
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7k
Elena Ki 59 минут назад
Глаза кошек и собак светятся по-разному, если в темноте на них навести фонарь. Вспышку не пробовала.
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10k
au3 Час назад
"Разница между самым большим самолётом в мире А и другими обычными самолётами"

Сейчас разница совершенно другая ...
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10k
au3 Час назад
"Внешний жёсткий диск на 1 ТБ 2009 года по сравнению с устройством аналогичного типа, выпущенным в 2022"

но фото котов в разрешении 2022 года в новый диск влезает меньше.
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