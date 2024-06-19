FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9616 постов • 874 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
12 сокровищ Ватикана, о которых многие не знают

12 сокровищ Ватикана, о которых многие не знают

Автор:
19 июня 2024 08:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   ватикан   интересно   сокровища   удивительно   фото   
1288
13

Это не только самая маленькая в мире страна, это еще и настоящая сокровищница!

Ватикан ― одно из самых интересных мест для путешествий. Это единственная страна в мире, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Это маленькое государство ― настоящая сокровищница, где хранятся вещи, о которых вы даже могли не подозревать.

×

Его нашли во время раскопок в 1930-годах.

И здесь хранятся редчайшие документы и книги в истории человечества. Среди них рукописи Гомера, Аристотеля, «Божественная комедия» Данте, письма Генриха VIII и Микеланджело.

Этой ванне два тысячелетия, и мрамор для нее привезли из Египта. Сейчас такое количество камня стоит 1 млрд долларов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   ватикан   интересно   сокровища   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Ysik 53 минуты назад
А сколько всего хранится в закрытых сокровищницах и подземных библиотеках..... Раза 3 был в Ватикане, народу много, но это того стоит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Yus 16 минут назад
"12 сокровищ Ватикана, о которых многие не знают"
Кто не знает? Необразованные пиндосы? В СССР и России иллюстрация этой скульптуры во всех учебниках истории древнего мира и во всех книгах по истории и легендам древнего мира.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3041 пост (2954 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1085010



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фотоподборка известных личностей ХХ века
Фотоподборка известных личностей ХХ века
Как снимали фильм "В бой идут одни старики": кадры со съемок и 26 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "В бой идут одни старики": кадры со съемок и 26 интересных фактов о...
Набирающие популярность в сообществах
Как правильно варить спагетти
Как правильно варить спагетти
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Первая и такая успешная
Первая и такая успешная
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#забавно#кошка#факты#кот#маразм#Ynews#Спорт
#в мире#Прикол#позитив#машина#новости#собака#фильм#Девушка#сарказм#дети
#животные#интересно#история#Китай#улыбнуло#конфликт#интересное#США#кино#Германия
Первая и такая успешная Первая и такая успешная 17 интересных сравнений, которые описывают разницу лучше, чем любые слова и цифры 17 интересных сравнений, которые описывают разницу лучше, чем любые слова и цифры 16 заморских продуктов питания, которые поражают своим видом и составом 16 заморских продуктов питания, которые поражают своим видом и составом Красный пляж в Китае: загорать нельзя, можно только любоваться Красный пляж в Китае: загорать нельзя, можно только любоваться Русские пирамиды, о которых мало кто знает Русские пирамиды, о которых мало кто знает Армянский «мост с кошками». Ему больше 800 лет, и он очень хорош! Армянский «мост с кошками». Ему больше 800 лет, и он очень хорош!

На что жалуетесь?

Вернуться