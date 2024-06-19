"12 сокровищ Ватикана, о которых многие не знают"

Это не только самая маленькая в мире страна, это еще и настоящая сокровищница!
Ватикан ― одно из самых интересных мест для путешествий. Это единственная страна в мире, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Это маленькое государство ― настоящая сокровищница, где хранятся вещи, о которых вы даже могли не подозревать.
Его нашли во время раскопок в 1930-годах.
И здесь хранятся редчайшие документы и книги в истории человечества. Среди них рукописи Гомера, Аристотеля, «Божественная комедия» Данте, письма Генриха VIII и Микеланджело.
Этой ванне два тысячелетия, и мрамор для нее привезли из Египта. Сейчас такое количество камня стоит 1 млрд долларов.
Источник:
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Кто не знает? Необразованные пиндосы? В СССР и России иллюстрация этой скульптуры во всех учебниках истории древнего мира и во всех книгах по истории и легендам древнего мира.