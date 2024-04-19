В Ивантеевке ищут маньяка, нападающего на одиноких девушек в подъезде

В подмосковной Ивантеевке неадекватный мужчина проследовал за девушкой в подъезд и разбил об её голову бутылку. Неизвестно, что произошло бы дальше, если бы не собака пострадавшей, которая начала лаять и метаться по подъезду. Она испугала и заставила убежать нападавшего, который явно намеревался нанести девушке более серьёзные травмы, а, возможно, и убить.

Сообщается, что нападение произошло поздно вечером 17 апреля. На записи с камеры наблюдения видно, что девушка придержала дверь за неизвестным мужчиной и в тот же момент получила от него бутылкой по голове. Затем нападавший нанёс ей несколько ударов кулаком и, по всей видимости, собирался её задушить. К счастью, собака, пусть и своеобразным способом, но смогла защитить хозяйку.