В Ивантеевке ищут маньяка, нападающего на одиноких девушек в подъезде

У полиции пока нет никаких зацепок. Мужчину в окрестностях раньше никто не видел.
В подмосковной Ивантеевке неадекватный мужчина проследовал за девушкой в подъезд и разбил об её голову бутылку. Неизвестно, что произошло бы дальше, если бы не собака пострадавшей, которая начала лаять и метаться по подъезду. Она испугала и заставила убежать нападавшего, который явно намеревался нанести девушке более серьёзные травмы, а, возможно, и убить.
Сообщается, что нападение произошло поздно вечером 17 апреля. На записи с камеры наблюдения видно, что девушка придержала дверь за неизвестным мужчиной и в тот же момент получила от него бутылкой по голове. Затем нападавший нанёс ей несколько ударов кулаком и, по всей видимости, собирался её задушить. К счастью, собака, пусть и своеобразным способом, но смогла защитить хозяйку.
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Известно, что вернувшись домой, пострадавшая рассказала о нападении матери, после чего обе пошли в отдел полиции и написали заявление. Как рассказала пострадавшая, на неё напал человек с заострённым носом и в кепке. Это всё, что она смогла запомнить. Местные жители говорят, что ранее этого человека в округе не видели. Отмечается, что сообразительная девушка собрала в подъезде осколки бутылки и передала полицейским для экспертизы. Однако пока у правоохранителей подозреваемых нет.
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Ищу слово ... - Спарринг охота, ... Слова не работают..,
p.s. Вызываю на бой (я только в Сургуте, - ринг могу подготовить! :) .. (не вопрос!). ?-)
Как будет драга ил по правилам, каким??)
Вы дебилы???...
\ p.s. \ Отчёты в ЛС...
На камере же видно...
p.s. но, типа, блин (?) За сутки людей находите (возможностей у вас куча!) ....
Паняна, что пятница, выходные...
Только - "АЛЁ!" - дела безопасности граждан в приоритете!) Опа! )
Или как(?)...
А у меня сестра в Ивантеевке живет.
По осколкам от бутылки не найдут, даже зацепиться не за что.
У нас всё норм работает.) хулиганы - не предсказуемы, но наказуемы(!) ...