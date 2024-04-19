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В Ивантеевке ищут маньяка, нападающего на одиноких девушек в подъезде

В Ивантеевке ищут маньяка, нападающего на одиноких девушек в подъезде

Автор:
19 апреля 2024 21:36
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Девушка   Ивантеевка   нападение   полиция   собака   
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У полиции пока нет никаких зацепок. Мужчину в окрестностях раньше никто не видел.

В подмосковной Ивантеевке неадекватный мужчина проследовал за девушкой в подъезд и разбил об её голову бутылку. Неизвестно, что произошло бы дальше, если бы не собака пострадавшей, которая начала лаять и метаться по подъезду. Она испугала и заставила убежать нападавшего, который явно намеревался нанести девушке более серьёзные травмы, а, возможно, и убить.


Сообщается, что нападение произошло поздно вечером 17 апреля. На записи с камеры наблюдения видно, что девушка придержала дверь за неизвестным мужчиной и в тот же момент получила от него бутылкой по голове. Затем нападавший нанёс ей несколько ударов кулаком и, по всей видимости, собирался её задушить. К счастью, собака, пусть и своеобразным способом, но смогла защитить хозяйку.

Известно, что вернувшись домой, пострадавшая рассказала о нападении матери, после чего обе пошли в отдел полиции и написали заявление. Как рассказала пострадавшая, на неё напал человек с заострённым носом и в кепке. Это всё, что она смогла запомнить. Местные жители говорят, что ранее этого человека в округе не видели. Отмечается, что сообразительная девушка собрала в подъезде осколки бутылки и передала полицейским для экспертизы. Однако пока у правоохранителей подозреваемых нет.

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Метки: Видео   Девушка   Ивантеевка   нападение   полиция   собака   
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14  комментариев
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7k
yahaomsk Час назад
"понравилась" собака - обосралась и первая выбежала, как то не по-собачьи
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1k
c3nsor3d 2 минуты назад
Ну, как могу такие личности защищать людей(?) ..
Ищу слово ... - Спарринг охота, ... Слова не работают..,
p.s. Вызываю на бой (я только в Сургуте, - ринг могу подготовить! :) .. (не вопрос!). ?-)
Как будет драга ил по правилам, каким??)
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c3nsor3d 15 минут назад
Каецц, б###..., сука!, "ПЛАН ПЕРЕХВАТ", [мат] (!) пока одежу не сменил!..
Вы дебилы???...
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22k
иванов дмитрий Полчаса назад
судя по видео , собаку этот упырок точно не боялся
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1k
c3nsor3d Полчаса назад
А мне "пирожок с полки" дадут укусить, если я раньше ментов эту "тварь" найду ?)
\ p.s. \ Отчёты в ЛС...
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1k
c3nsor3d 36 минут назад
Ну, по описанию, "дебила" искать(!) ...
На камере же видно...
p.s. но, типа, блин (?) За сутки людей находите (возможностей у вас куча!) ....
Паняна, что пятница, выходные...
Только - "АЛЁ!" - дела безопасности граждан в приоритете!) Опа! )
Или как(?)...
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20k
Bill 2 часа назад
Вот же мразь!
А у меня сестра в Ивантеевке живет.
По осколкам от бутылки не найдут, даже зацепиться не за что.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2007 постов (2012 в горячем)
Лесник
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