Суровая сцена из мира животных: каннибализм у песцов на фоне нехватки пищи

На телеканале BBC One выходит телепрограмма сэра Дэвида Аттенборо "Mammals" («Млекопитающие») — сериал из шести эпизодов. В одном из них показано, как голодающие арктические лисицы (песцы) поедают тушу умершего сородича. Почему им приходится это делать?
В эпизоде показано, как лисицы сражаются за тушу на берегу Гудзонова залива в Канаде. Печальное, но жизненное зрелище. В этом душераздирающем моменте сериала BBC «Млекопитающие» видно, как отчаявшиеся песцы питаются одним из своих собратьев, который, как предполагается, упал и умер от голода.
Повышение температуры в Арктике привело к тому, что море замерзает в конце года, а без морского льда лисы не могут охотиться.
Отчаявшиеся и умирающие от голода песцы прибегают к каннибализму, чтобы выжить, и это одна из самых жутких и печальных сцен, когда-либо снятых телекомпанией BBC.
Фильм сэра Дэвида Аттенборо о дикой природе посвящен тому, как животные приспосабливаются к жизни в условиях борьбы с изменением климата
Сэр Дэвид говорит зрителям, что только время покажет, сможет ли этот вид выжить в долгосрочной перспективе.
«Песцы образуют удивительные союзы с белыми медведями, — рассказывает он. — Сейчас конец года, и оба вида ждут, когда море замерзнет. Когда оно замерзнет, белые медведи снова смогут охотиться на тюленей во льдах, а песцы будут питаться их объедками. Но сейчас и те, и другие голодны и вынуждены ждать. Прошло десять дней, а морского льда все еще не видно. Для песцов ситуация становится отчаянной. Ожидание одного песца затянулось... Голодающие выжившие не могут игнорировать эту возможность. Отчаяние привело к каннибализму, который все чаще встречается в Арктике».
Новый сериал о дикой природе получил восторженные отзывы критиков и зрителей. Хотя некоторые из зрителей высказали предположение о том, что слоны в одном из эпизодов «выглядят как компьютерная графика».
Речь идет о сценах ночных прогулок африканских слонов по городу в Зимбабве.
Помощник продюсера телепрограммы Mammals Сара-Джейн Уолш подтвердила, что все было по-настоящему, снято на камеру с низким освещением и высоким ISO — это настройкой для получения более ярких изображений в тёмных условиях.
Другая помощница продюсера, Харриет Лоуренс, сказала, что найти слонов было непросто: команда использовала тепловизионные прицелы, чтобы заметить их в тёмных переулках.
Последний эпизод шестисерийного сериала под названием «Холод» выйдет в эфир 21 апреля на канале BBC One в 19:00.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Киты произошли от зверьков размером с лисицу
- В Австралии поймали жабу гигантских размеров
- 20+ любопытных кадров из мира насекомых
- Почти приспешник дьявола: паук Macracantha arcuata
- Бар в Нидерландах заменил спортивные трансляции на стримы из дикой природы