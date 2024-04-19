Суровая сцена из мира животных: каннибализм у песцов на фоне нехватки пищи

Новый сериал о дикой природе получил восторженные отзывы критиков и зрителей. Хотя некоторые из зрителей высказали предположение о том, что слоны в одном из эпизодов «выглядят как компьютерная графика».

Речь идет о сценах ночных прогулок африканских слонов по городу в Зимбабве.