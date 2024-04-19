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Суровая сцена из мира животных: каннибализм у песцов на фоне нехватки пищи

Суровая сцена из мира животных: каннибализм у песцов на фоне нехватки пищи

Автор:
19 апреля 2024 14:37
Сообщество : Животные
Метки: Дэвид Аттенборо   в мире животных   дикая природа   животные   каннибализм   мир животных   млекопитающие   песцы   
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На телеканале BBC One выходит телепрограмма сэра Дэвида Аттенборо "Mammals" («Млекопитающие») — сериал из шести эпизодов. В одном из них показано, как голодающие арктические лисицы (песцы) поедают тушу умершего сородича. Почему им приходится это делать?


В эпизоде показано, как лисицы сражаются за тушу на берегу Гудзонова залива в Канаде. Печальное, но жизненное зрелище. В этом душераздирающем моменте сериала BBC «Млекопитающие» видно, как отчаявшиеся песцы питаются одним из своих собратьев, который, как предполагается, упал и умер от голода.



Повышение температуры в Арктике привело к тому, что море замерзает в конце года, а без морского льда лисы не могут охотиться.


Отчаявшиеся и умирающие от голода песцы прибегают к каннибализму, чтобы выжить, и это одна из самых жутких и печальных сцен, когда-либо снятых телекомпанией BBC.


Сэр Дэвид говорит зрителям, что только время покажет, сможет ли этот вид выжить в долгосрочной перспективе.


«Песцы образуют удивительные союзы с белыми медведями, — рассказывает он. — Сейчас конец года, и оба вида ждут, когда море замерзнет. Когда оно замерзнет, белые медведи снова смогут охотиться на тюленей во льдах, а песцы будут питаться их объедками. Но сейчас и те, и другие голодны и вынуждены ждать. Прошло десять дней, а морского льда все еще не видно. Для песцов ситуация становится отчаянной. Ожидание одного песца затянулось... Голодающие выжившие не могут игнорировать эту возможность. Отчаяние привело к каннибализму, который все чаще встречается в Арктике».


Новый сериал о дикой природе получил восторженные отзывы критиков и зрителей. Хотя некоторые из зрителей высказали предположение о том, что слоны в одном из эпизодов «выглядят как компьютерная графика».


Речь идет о сценах ночных прогулок африканских слонов по городу в Зимбабве.


Помощник продюсера телепрограммы Mammals Сара-Джейн Уолш подтвердила, что все было по-настоящему, снято на камеру с низким освещением и высоким ISO — это настройкой для получения более ярких изображений в тёмных условиях.


Другая помощница продюсера, Харриет Лоуренс, сказала, что найти слонов было непросто: команда использовала тепловизионные прицелы, чтобы заметить их в тёмных переулках.


Последний эпизод шестисерийного сериала под названием «Холод» выйдет в эфир 21 апреля на канале BBC One в 19:00.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дэвид Аттенборо   в мире животных   дикая природа   животные   каннибализм   мир животных   млекопитающие   песцы   
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1  комментарий
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АнтонПолднев 37 минут назад
Обычное дело в животном мире. Приходилось бывать на птичнике неоднократно. Стоит курице пораниться и сородичи разносят её на молекулы. У свиней тоже частое явление. А уж дикие... Им главное выжить. Каждый день. Там никто корм два раза в день не разносит.
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