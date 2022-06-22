Бар в Нидерландах заменил спортивные трансляции на стримы из дикой природы

Британский канал на YouTube со стримами из дикой природы стал настоящим международным хитом. Один бар в Нидерландах даже отказался от показа спортивных матчей в пользу прямой трансляции из гнезда сипух.
Художник-анималист из Йоркшира Роберт Фуллер установил скрытые веб-камеры в гнездах сипух, неясытей, пустельги и горностаев. Камеры транслируют видео и аудио на канал Фуллера на YouTube в режиме 24/7, предоставляя пользователям сервиса уникальный взгляд на жизнь этих лесных животных.
«Я установил более 100 скрытых камер в своем саду и вокруг моей художественной галереи за городом, так что я могу в любой момент наблюдать за дикими животными, которые навещают меня», — говорит Фуллер на своем сайте.
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Один из стримов на YouTube показывает прямую трансляцию с нескольких камер в Эш-Вуде, лесном массиве Йоркшир-Уолдс, а второй — с фермы Фотердейл недалеко от Тиксендейла, где находится художественная галерея Фуллера.
Камеры в Фотердейле снимают чудесное семейство сипух, гнездящихся на пне вяза, с птенцами, которым всего несколько недель. На канале также стримы из кормушек, которые показывают, как прилетают и улетают различные птицы, и из вольера для горностаев. Трансляции из Эш-Вуда показывают гнезда серой неясыти и пустельги, а также оленей и барсуков, пьющих из пруда.
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Стримы стали вирусными: каждый день за гнездами наблюдают до 20 000 человек из разных стран, включая Южную Корею, Филиппины и Мексику. Люди присылают Фуллеру фотографии, на которых они смотрят стримы даже в таких местах, как Эйфелева башня и Статуя Свободы.
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Персонал боулинг-клуба Merwehal в Дордрехте недалеко от Роттердама даже переключил спортивные трансляции на большом экране в баре на стримы Фуллера. По словам Нильса ван Далена, одного из сотрудников бара, посетители «часами сидят, просто глядя на экраны» после игры в боулинг.
Фуллер задумал проект во время пандемии, когда у людей практически не было возможности выйти из дома, чтобы увидеть дикую природу. «Мы начали проводить прямую трансляцию в условиях изоляции, потому что люди начали интересоваться «зелеными» пространствами, и отклик сразу же был безумным», — сказал он.
«Мы в восторге от того, что это показывают на большом экране, — говорит Фуллер. — Самое потрясающее в этом — это то, что мы построили это большое сообщество людей, которые сближаются с другими благодаря природе. Все религии, все страны и никаких барьеров. Это приносит столько радости. Это успокаивает и умиротворяет в отличие от чего-то вроде спорта, где все кричат. Все просто наслаждаются дикой природой».
Фуллер, недавно появившийся в программе The One Show на BBC, регулярно делится своими работами в социальных сетях, включая Facebook*, Instagram* и Twitter.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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