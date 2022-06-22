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Бар в Нидерландах заменил спортивные трансляции на стримы из дикой природы

Бар в Нидерландах заменил спортивные трансляции на стримы из дикой природы

Автор:
22 июня 2022 19:14
Сообщество : Животные
Метки: в мире животных   дикая природа   животные   прямая трансляция   птицы   стрим   
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Британский канал на YouTube со стримами из дикой природы стал настоящим международным хитом. Один бар в Нидерландах даже отказался от показа спортивных матчей в пользу прямой трансляции из гнезда сипух.

Художник-анималист из Йоркшира Роберт Фуллер установил скрытые веб-камеры в гнездах сипух, неясытей, пустельги и горностаев. Камеры транслируют видео и аудио на канал Фуллера на YouTube в режиме 24/7, предоставляя пользователям сервиса уникальный взгляд на жизнь этих лесных животных.

«Я установил более 100 скрытых камер в своем саду и вокруг моей художественной галереи за городом, так что я могу в любой момент наблюдать за дикими животными, которые навещают меня», — говорит Фуллер на своем сайте.

Один из стримов на YouTube показывает прямую трансляцию с нескольких камер в Эш-Вуде, лесном массиве Йоркшир-Уолдс, а второй — с фермы Фотердейл недалеко от Тиксендейла, где находится художественная галерея Фуллера.

Камеры в Фотердейле снимают чудесное семейство сипух, гнездящихся на пне вяза, с птенцами, которым всего несколько недель. На канале также стримы из кормушек, которые показывают, как прилетают и улетают различные птицы, и из вольера для горностаев. Трансляции из Эш-Вуда показывают гнезда серой неясыти и пустельги, а также оленей и барсуков, пьющих из пруда.

Стримы стали вирусными: каждый день за гнездами наблюдают до 20 000 человек из разных стран, включая Южную Корею, Филиппины и Мексику. Люди присылают Фуллеру фотографии, на которых они смотрят стримы даже в таких местах, как Эйфелева башня и Статуя Свободы.

Персонал боулинг-клуба Merwehal в Дордрехте недалеко от Роттердама даже переключил спортивные трансляции на большом экране в баре на стримы Фуллера. По словам Нильса ван Далена, одного из сотрудников бара, посетители «часами сидят, просто глядя на экраны» после игры в боулинг.

Фуллер задумал проект во время пандемии, когда у людей практически не было возможности выйти из дома, чтобы увидеть дикую природу. «Мы начали проводить прямую трансляцию в условиях изоляции, потому что люди начали интересоваться «зелеными» пространствами, и отклик сразу же был безумным», — сказал он.

«Мы в восторге от того, что это показывают на большом экране, — говорит Фуллер. — Самое потрясающее в этом — это то, что мы построили это большое сообщество людей, которые сближаются с другими благодаря природе. Все религии, все страны и никаких барьеров. Это приносит столько ​радости. Это успокаивает и умиротворяет в отличие от чего-то вроде спорта, где все кричат. Все просто наслаждаются дикой природой».

Фуллер, недавно появившийся в программе The One Show на BBC, регулярно делится своими работами в социальных сетях, включая Facebook*, Instagram* и Twitter.

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире животных   дикая природа   животные   прямая трансляция   птицы   стрим   
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1  комментарий
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Александр 44 минуты назад
И теперь в этом баре остался один клиент, и тот пришибленный на головушку, Греттой зовут
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