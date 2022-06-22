Бар в Нидерландах заменил спортивные трансляции на стримы из дикой природы

Художник-анималист из Йоркшира Роберт Фуллер установил скрытые веб-камеры в гнездах сипух, неясытей, пустельги и горностаев. Камеры транслируют видео и аудио на канал Фуллера на YouTube в режиме 24/7, предоставляя пользователям сервиса уникальный взгляд на жизнь этих лесных животных.

«Я установил более 100 скрытых камер в своем саду и вокруг моей художественной галереи за городом, так что я могу в любой момент наблюдать за дикими животными, которые навещают меня», — говорит Фуллер на своем сайте.