FISHKINET
Сообщество Юмор 18740 постов • 3683 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Такое чувство, что дорожными и строительными работами занялись... программисты

Такое чувство, что дорожными и строительными работами занялись... программисты

Автор:
19 апреля 2024 14:07
Сообщество : Юмор
Метки: и так сойдёт   отделка   ремонт   сантехника   стройка   электрика   
1480
18
Леденящие душу фотографии, которые смогут с первой секунды заставить психовать любого адекватного прораба или мастера.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: и так сойдёт   отделка   ремонт   сантехника   стройка   электрика   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Max Z Shtirlic Час назад
А что не так с №6??? Вполне нормальное решение! Никто блок питания не выдернет (привет бухам, которым вечно некуда включить свой чайник)! Контакт лучше, чем если бы ставилась розетка! Влагозащищённое исполнение!
Кстати, запишу в свой мемориес - а вдруг когда пригодится :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
39k
Андрей Иванов 10 минут назад
2. - просто аэратор забился. Снять, почистить, поставить

3. Судя по дальним домам, наклонён фотик. Угол к дороге ничего не значит, улица может и со спуском быть.

5. Халява. У хозяина были разные, покупать не хотел, вот и соединили. Межосевое расстояние одинаковое

6. Вилка с розеткой "некрасиво торчали", покупать профессиональный блок - дорого. Достойный выход

7. Этой батарее лет 50. Как раз эпоха дефицита. Что было, то и поставили

12. Скорее всего щит на новые светофоры, прокладывали кабель. Судя по некоторым новым элементам, скоро закатают весь участок. Всё правильно. Сначала коммуникации, потом асфальт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Dihydrogen Monoxide 39 минут назад
Неправильный заголовок. Заголовок должен быть - "Такое чувство, что дорожными и строительными работами занялся... Автор: Бернгард Кёне"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
naf-naf 40 минут назад
Комментарий к фото
Б.....я, это гениально!!!!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий ! 44 минуты назад
Автор, ты чего на программистов гонишь? У нас в отделе 4 программиста, в т.ч. и я. Трое, в т.ч. я, в своих новых домах сделали сами электрику, отопление, водопровод, канализацию, полы и т.д. Один делал ремонт сам в своих новых квартирах. И главное: мы прежде чем делать почитаем как правильно, посмотрим видео и сделаем по уму!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
818
Шурман Час назад
Бельгия , вчера получили ключи от нашего нового дома и рабочие и фирма застройщик нам все начали бегло показывать , захожу я значит в спальню а там ламинат так положили что можно им руки смело отрезать а в туалете на втором этаже вообще кусок стены выломан , дали им неделю на исправления всех косяков .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 698 постов (693 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109722



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы переставить машину
В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы...
В подмосковном Раменском приезжий ударил беременную девушку-фельдшера за отказ выдать ему справку
В подмосковном Раменском приезжий ударил беременную девушку-фельдшера за отказ выдать...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#машина#интересно#кошка#авто аварии#милота#Китай#позитив#дети
#фото#в мире#автомир#история#аварии#интересное#Россия#США#подборка#задержание
#автомобили#кот#Юмор#люди#ДТП#собака#забавно#Автовсячина#Реакция#новости
16 зданий, которые получили новую жизнь 16 зданий, которые получили новую жизнь Убойные шедевры строителей и ремонтников, на которые без удивления не взглянешь Убойные шедевры строителей и ремонтников, на которые без удивления не взглянешь Новенькие поделки от рукоблудных мастеров Новенькие поделки от рукоблудных мастеров Выглядит очень надёжно Выглядит очень надёжно Ремонтные и строительные провалы, от которых глаза на лоб лезут Ремонтные и строительные провалы, от которых глаза на лоб лезут

На что жалуетесь?

Вернуться