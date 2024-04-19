Такое чувство, что дорожными и строительными работами занялись... программисты

1480
18
Леденящие душу фотографии, которые смогут с первой секунды заставить психовать любого адекватного прораба или мастера.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Убойные шедевры строителей и ремонтников, на которые без удивления не взглянешь
- Афоня, это твоих рук дело? Пост о маразмах сантехнического угара
- "Сойдёт и так": сочная подборка строительного юмора
- Что делают строители, если на объекте нет туалета
- Новенькие поделки от рукоблудных мастеров
Новости партнёров
реклама
Кстати, запишу в свой мемориес - а вдруг когда пригодится :)
3. Судя по дальним домам, наклонён фотик. Угол к дороге ничего не значит, улица может и со спуском быть.
5. Халява. У хозяина были разные, покупать не хотел, вот и соединили. Межосевое расстояние одинаковое
6. Вилка с розеткой "некрасиво торчали", покупать профессиональный блок - дорого. Достойный выход
7. Этой батарее лет 50. Как раз эпоха дефицита. Что было, то и поставили
12. Скорее всего щит на новые светофоры, прокладывали кабель. Судя по некоторым новым элементам, скоро закатают весь участок. Всё правильно. Сначала коммуникации, потом асфальт