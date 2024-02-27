Выглядит очень надёжно

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Образцы инженерной мысли, выплеснувшейся на стройке, дорожных работах, электрике, видеонаблюдении и кое-какой слаботочке.
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знакомому в деревне такой делали.