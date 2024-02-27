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Выглядит очень надёжно

Выглядит очень надёжно

Автор:
27 февраля 2024 21:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   Юмор   изолента   подборка   ремонт   стройка   
1118
19
Образцы инженерной мысли, выплеснувшейся на стройке, дорожных работах, электрике, видеонаблюдении и кое-какой слаботочке.
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Метки: Прикол   Юмор   изолента   подборка   ремонт   стройка   
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9  комментариев
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12k
Гомерчик 36 минут назад
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59k
Мойша 10 минут назад
Без синей изоленты просто никуда...
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59k
Мойша 14 минут назад
Комментарий к фото
Все можно исправит с помощью синей изоленты. Если не исправили, то значит мало изоленты
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25k
Анатолий Соколов 19 минут назад
Комментарий к фото
про "элегантное решение" - вы про компенсацию теплового расширеня у трубопроводов слышали? вот эта арка таким компенсатором и является.
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15k
Александр 20 минут назад
Комментарий к фото
Классическая ситуация - обмотать мягким, чтобы народ себе одежду не рвал на повороте.
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25k
Анатолий Соколов 22 минуты назад
Комментарий к фото
это не просто антенна, а усилитель "мобильного" интернета.
знакомому в деревне такой делали.
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71k
doker 38 минут назад
Профессионалы налицо - там, где использовали синюю изоленту.
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159
Igory 47 минут назад
Как платили , так делали
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