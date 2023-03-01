Афоня, твоих рук дело? Пост о маразмах сантехнического дела

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Настоящий сантехник руководствуется всего двумя правилами:
1. Герметика много не бывает.
2. Плохой сифон лучше, чем никакого.
Подборка странностей, которые могли исполнить лишь люди с очень богатой фантазией.
1. Герметика много не бывает.
2. Плохой сифон лучше, чем никакого.
Подборка странностей, которые могли исполнить лишь люди с очень богатой фантазией.
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8.
8. Если вы умный и знаете физику, но руки не растут из правильного места, то можно найти необычный выход
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