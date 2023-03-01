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Афоня, твоих рук дело? Пост о маразмах сантехнического дела

Афоня, твоих рук дело? Пост о маразмах сантехнического дела

Автор:
01 марта 2023 19:24
Сообщество : Юмор
Метки: ванная   и так сойдёт   подборка   ремонт   рукопопие   сантехника   смесители   
3162
19
Настоящий сантехник руководствуется всего двумя правилами:
1. Герметика много не бывает.
2. Плохой сифон лучше, чем никакого.
Подборка странностей, которые могли исполнить лишь люди с очень богатой фантазией.
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Метки: ванная   и так сойдёт   подборка   ремонт   рукопопие   сантехника   смесители   
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13  комментариев
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[eq Час назад
Афоня был хорошим сантехником.
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73k
Viktor Минуту назад
А чё, я когда у себя в салоне дополнительную печку ставил, пользовался водопроводными кранами, только шаровыми!

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6k
Дмитрий 6 минут назад
Здесь хоть люди стараются. Учился в универе, иногда жил у сестры в общежитии. Общага для заводских рабочих. 6 комнат и на них одно помещение с умывальниками. Штук 4-5(во всех общагах раньше так было). Всё это время у них из одного крана бежала вода. Знаете, когда кран закручивается аж п...ц как до упора, но вода продолжает протекать. При чём из всех остальных как это было, работал только пару раковин. На остальных тупо всё сорвано. Никому не надо было. Как говорится отучился, уехал. Проша куева туча лет. Приезжаю в общагу. Кран бежит!!!! Тот же. Думаю: "Ё.. вашу мать!". Пошёл купил на рынке кран. Выкрутил старый не перекрывая воду(мал мала подмочило конечно), вкрутил новый. Вода перестала течь. Как так!!!??? Столько лет и ни кому не надо было!!! А вы говорите. Да здесь ещё золотые руки можно сказать. Люди старались.
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5k
Василий 11 минут назад
Года три назад была уже эта фотка, вот только с тенями не угадали.
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3k
SNZV 13 минут назад
Кто-то пошутил, мойку разверните, она симметричная сзади и спереди


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4k
Петр Полчаса назад
15 - высунуть, повернуть на 180 градусов. В-С-Ё.
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191
старый_зануда Петр 9 минут назад
а то, что отверствие под мойку уже сделано и поверхность будет висеть в воздухе- не парит?))
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30k
Андрей Иванов 56 минут назад
А причём здесь сантехники? Либо хозяйский шарашмонтаж, либо строгие указания хозяев, которые лучше знают, или посоветовались с продавцами. В частности радиаторы. Там не установка главное (хотя тоже смешно). Там главное - радиатор на балконе. Трубы тупо греют улицу
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221
ALEX79 Андрей Иванов 46 минут назад
Учите физику,при подключении радиаторов,её нужно знать))
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