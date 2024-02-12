Маленький лорд Джеффри Хадсон

Джеффри получил образование в доме королевы и научился придворным манерам. Его воспитывали в римско-католической церкви дома, мальчик научился ездить на лошади и стрелять из пистолета. Изначально он был чем-то вроде шута, но по мере взросления, демонстрируя ум и интеллект, стал служить при дворе в дипломатических делах. В 1630 году он был включен в состав миссии, направленной на родину королевы – во Францию, а в 1637 году отправился в Нидерланды.

К 1642 году отношения между королём Карлом и парламентом ухудшились, и между роялистами и парламентариями разразился вооруженный конфликт. Пока Карл возглавлял армию роялистов, королева и Хадсон вернулись в Нидерланды, чтобы собрать деньги и оказать поддержку королю Карлу. Когда они вернулись в Англию, то обнаружили, что страна находится в разгаре полномасштабной гражданской войны.

Они смогли присоединиться к роялистским войскам в Оксфорде, и там королева присвоила Хадсону звание капитана, и капитан Джеффри Хадсон, предположительно, командовал войсками в кавалерийских рейдах.

К 1643 году стало очевидно, что Англия больше не безопасна для королевы, и Хадсон сопровождал её во Францию, а позже помог основать новый двор в изгнании в Невере. К этому времени Хадсон избавился от своей прежней клоунской репутации и относился к своему рангу и социальному положению вполне серьёзно. Он не терпел оскорблений и развлечений за свой счет, а когда его оскорбил брат Уильяма Крофтса, вызвал его на дуэль. Хадсон выбрал пистолеты, сел на лошадь и выстрелил Крофтсу в голову.

Несмотря на победу в дуэли, этот эпизод оказался гибельным для Хадсона. Дуэли были запрещены во Франции, и убийство Крофтса расценивалось как нарушение гостеприимства страны. К тому же Уильям Крофтс, служивший главой королевской лейб-гвардии, был вне себя от ярости и обратился к королеве с просьбой восстановить справедливость. Сама королева была одновременно смущена и возмущена вспышкой Хадсона и впоследствии отлучила его от двора.