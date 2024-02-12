Маленький лорд Джеффри Хадсон

Маленький, да удаленький. Этот человек на личном примере доказал, что рост и стать в политической карьере не главное.
История Джеффри Хадсона уникальна. Крошечный человечек, известный как лорд Минимус и считающийся одним из чудес века, был королевским придворным, участвовал в гражданской войне в Англии, убил человека на незаконной дуэли, в результате был осуждён и провёл более 25 лет в рабстве.
Джеффри Хадсон родился в семье пары среднего роста в самом маленьком графстве Англии, Ратленде, 14 июня 1619 года. Все его три брата и сводная сестра были вполне обычные, среднего роста. И миниатюрные, но идеальные пропорции Джеффри на их фоне быстро стали очевидны.
Его отец ухаживал за скотом герцога Букингемского, Джорджа Вильерса 1-го, и в свой седьмой день рождения юный Джеффри Хадсон был представлен герцогине Букингемской как прекрасная природная редкость. Герцогиня была настолько очарована маленьким человечком, рост которого составлял всего 18 дюймов (45 сантиметров), что пригласила его присоединиться к семье. Его отец одобрил предложение. Всего через несколько месяцев герцог и герцогиня принимали в Лондоне короля Карла и королеву Генриетту. В самый разгар торжества во время роскошного банкета перед королевой поставили пирог. Из десерта, облачённый в крошечные доспехи, к изумлению всех присутствующих появился Джеффри.
Королева была известна своей любовью к редкостям и диковинкам. И Джеффри просто обязан был стать частью её коллекции. Джеффри пригласили ко дворцу, и в 1626 году он согласился, переехав в лондонский Денмарк Хаус. Джеффри был одним из нескольких живых чудес, проживавших в Денмарке. Среди его соседей по дому был валлийский великан Уильям Эванс, а также два других карлика.
Важно отметить, что карлики не были редкостью при королевских дворах Европы, но карликовость Джеффри была редкой и уникальной. Его идеальные пропорции, скорее всего, были обусловлены гипопитуитаризмом – недостатком гормона роста, что придавало ему вид человека в миниатюре, без дефектов тела. В обывательском понимании он был карликом, на медицинском языке – гипофизарным карликом. Джеффри оказался очаровательным, юморным и легкомысленным мальчиком и быстро стал любимым членом двора королевы, а также любимцем ремесленников и писателей. В ранние годы малыш был воспет в нескольких стихах и рассказах.
Джеффри получил образование в доме королевы и научился придворным манерам. Его воспитывали в римско-католической церкви дома, мальчик научился ездить на лошади и стрелять из пистолета. Изначально он был чем-то вроде шута, но по мере взросления, демонстрируя ум и интеллект, стал служить при дворе в дипломатических делах. В 1630 году он был включен в состав миссии, направленной на родину королевы – во Францию, а в 1637 году отправился в Нидерланды.
К 1642 году отношения между королём Карлом и парламентом ухудшились, и между роялистами и парламентариями разразился вооруженный конфликт. Пока Карл возглавлял армию роялистов, королева и Хадсон вернулись в Нидерланды, чтобы собрать деньги и оказать поддержку королю Карлу. Когда они вернулись в Англию, то обнаружили, что страна находится в разгаре полномасштабной гражданской войны.
Они смогли присоединиться к роялистским войскам в Оксфорде, и там королева присвоила Хадсону звание капитана, и капитан Джеффри Хадсон, предположительно, командовал войсками в кавалерийских рейдах.
К 1643 году стало очевидно, что Англия больше не безопасна для королевы, и Хадсон сопровождал её во Францию, а позже помог основать новый двор в изгнании в Невере. К этому времени Хадсон избавился от своей прежней клоунской репутации и относился к своему рангу и социальному положению вполне серьёзно. Он не терпел оскорблений и развлечений за свой счет, а когда его оскорбил брат Уильяма Крофтса, вызвал его на дуэль. Хадсон выбрал пистолеты, сел на лошадь и выстрелил Крофтсу в голову.
Несмотря на победу в дуэли, этот эпизод оказался гибельным для Хадсона. Дуэли были запрещены во Франции, и убийство Крофтса расценивалось как нарушение гостеприимства страны. К тому же Уильям Крофтс, служивший главой королевской лейб-гвардии, был вне себя от ярости и обратился к королеве с просьбой восстановить справедливость. Сама королева была одновременно смущена и возмущена вспышкой Хадсона и впоследствии отлучила его от двора.
Жизнь Хадсона продолжала идти по наклонной, и вскоре после ухода он оказался на борту корабля, захваченного берберскими пиратами. Мусульманские пираты были хорошо известны тем, что совершали набеги на побережья и морские пути Западной Европы в поисках добычи и рабов, и, как это было принято у них в отношении европейских пленников, Хадсон был отправлен в Северную Африку в качестве раба. Там маленький человек в труде провёл следующие 25 лет своей жизни.
Дата и обстоятельства его спасения неизвестны, но в 1660-х годах из Англии было отправлено несколько миссий в Алжир и Тунис для выкупа английских пленников. Во время одной из таких обычных миссий капитан Джеффри Хадсон, вероятно, находился среди группы рабов, в отношении которых велись переговоры об освобождении. Первое документальное подтверждение его пребывания в Англии было сделано в 1669 году.
После возвращения Хадсон изменился. Самым примечательным было то, что за время плена он прибавил в росте сорок пять дюймов. Такие скачки роста не редкость в случаях гипофизарной карликовости, но прибавление в росте не стало благословением для Хадсона, поскольку теперь он был просто коротышкой, а не крошечным чудом.
О годах жизни Хадсона между 1669 годом и его смертью в 1682 году сохранилось мало записей, вероятно, из-за того, что он уже не был уникумом. Очевидно, что он получил несколько денежных грантов от герцога Бекингема и нового короля Карла II. В 1676 году он лично вернулся в Лондон, желая получить пенсию от королевского двора. Время для этого было выбрано неудачно, поскольку он прибыл в период активной антикатолической деятельности. Он был заключён в тюрьму Гейтхаус за «преступление» быть католиком и был освобожден только в 1680 году.
Чудо эпохи капитан Джеффри Хадсон умер всего через пару лет, нищим без гроша в кармане. Точная дата и обстоятельства его кончины, а также место его погребения остаются неизвестными.
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Сами представьте себя рядом с высоким человеком и ладно, если твой рост средний (180-185), а если ниже? Нет никакой удали. Иначе почему низкие так любят обувь на высокой платформе?
Просто смирился и извлекал выгоду, пока мог.