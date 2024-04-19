Парень сделал сальто со сцены и чуть не покалечил девушку

В Екатеринбурге на концерте рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) фанат залез на сцену, а затем прыгнул в зал. Ногой он влетел прямо в лицо девушке.
Пьяный парень забрался на сцену, чтобы пожать руку Долматову и потом эффектно ушёл, приземлившись сразу на несколько девушек. Акробатические способности другие зрители не оценили и чуть не избили прыгуна прямо там, крича, что "убили бы его". В итоге пострадавшие попросили охранников вывести парня с концерта.
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«Все нормально, не бейте только пацана, пожалуйста», — сказал со сцены артист.
Позже он добавил "Очень неудобно за такую ситуацию. Че за чмо?".
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