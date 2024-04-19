FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8685 постов • 1062 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Парень сделал сальто со сцены и чуть не покалечил девушку

Парень сделал сальто со сцены и чуть не покалечил девушку

Автор:
19 апреля 2024 09:56
Сообщество : Жить в России
Метки: гуф   екатеринбург   инцидент   происшествие   прыжок   рэпер   сцена   
1224
1
2

В Екатеринбурге на концерте рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) фанат залез на сцену, а затем прыгнул в зал. Ногой он влетел прямо в лицо девушке.

Пьяный парень забрался на сцену, чтобы пожать руку Долматову и потом эффектно ушёл, приземлившись сразу на несколько девушек. Акробатические способности другие зрители не оценили и чуть не избили прыгуна прямо там, крича, что "убили бы его". В итоге пострадавшие попросили охранников вывести парня с концерта.

«Все нормально, не бейте только пацана, пожалуйста», — сказал со сцены артист.

Позже он добавил "Очень неудобно за такую ситуацию. Че за чмо?".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: гуф   екатеринбург   инцидент   происшествие   прыжок   рэпер   сцена   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
97k
Доктор Джонс Час назад
У Гуфа ещё есть фанаты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Lena 21 минуту назад
Кто, кто те люди, которые ходят на концерты наркомана Гуфа?? Это ж днище какое-то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Rubiroid_47 24 минуты назад
Картавого выставить ответственным и всего то делов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
w Час назад
Ну так рэпперы - [мат] обезьяны, давно известно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий Час назад
Когда дол...б и это не лечится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Serg2001 2 часа назад
Все правильно. По статистике на определенное количество людей всегда найдется один дебил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
МихА 2 часа назад
Жалко что толпа не расступилась, чтоб этот придурок башкой в пол влетел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Отвратительный Мужик 3 часа назад
Наркоманы это животные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3169 постов (3052 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

978664



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с мигрантами в России
«Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с мигрантами в России
"Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга
"Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#кот#машина#интересно#история#авто аварии#собака#Россия#США#новости
#фото#Прикол#автомир#кошка#аварии#интересное#забавно#Китай#Реакция#подборка
#автомобили#в мире#Юмор#люди#ДТП#милота#Автовсячина#позитив#дети#природа
Парочка кровожадных питбулей раздербанила автомобиль, пытаясь добраться до кошки Парочка кровожадных питбулей раздербанила автомобиль, пытаясь добраться до кошки В Таиланде загорелся паром с туристами, плывший на «Остров смерти» В Таиланде загорелся паром с туристами, плывший на «Остров смерти» Момент падения дерева на женщину попал на видео Момент падения дерева на женщину попал на видео Невеста начала задыхаться на глазах у гостей после глупой шутки Невеста начала задыхаться на глазах у гостей после глупой шутки Змея пробралась в самолёт и напугала пассажиров Змея пробралась в самолёт и напугала пассажиров

На что жалуетесь?

Вернуться