Парень сделал сальто со сцены и чуть не покалечил девушку

Пьяный парень забрался на сцену, чтобы пожать руку Долматову и потом эффектно ушёл, приземлившись сразу на несколько девушек. Акробатические способности другие зрители не оценили и чуть не избили прыгуна прямо там, крича, что "убили бы его". В итоге пострадавшие попросили охранников вывести парня с концерта.