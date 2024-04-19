Британец не рассчитал прыжок и ударился о скалы на Тенерифе

На опубликованном видео группа мужчин, предположительно друзья отдыхающего, отсчитывает время до пяти, прежде чем он взмывает в воздух. Однако британец просчитался: врезался в камни и отскочил в воду.

К моменту прибытия спасателей пострадавшего уже вытащили из воды, его унесли на носилках.