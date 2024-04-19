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Британец не рассчитал прыжок и ударился о скалы на Тенерифе

Британец не рассчитал прыжок и ударился о скалы на Тенерифе

Автор:
19 апреля 2024 08:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Испания   Тенерифе   бассейн   пещера   прыжок   травмы   турист   
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15 апреля 40-летний турист из Великобритании получил серьёзные травмы в Пуэрто-Сантьяго на севере Тенерифе. Мужчина хотел прыгнуть в природный бассейн Эль-Танкон , но ударился о скалы, жуткий момент попал на видео.

На опубликованном видео группа мужчин, предположительно друзья отдыхающего, отсчитывает время до пяти, прежде чем он взмывает в воздух. Однако британец просчитался: врезался в камни и отскочил в воду.

К моменту прибытия спасателей пострадавшего уже вытащили из воды, его унесли на носилках.

Кристально чистые воды природного бассейна Эль-Танкон привлекают туристов со всех уголков земного шара, но это место считается очень опасным.

Спокойные воды могут быстро становиться бурными в зависимости от приливов и отливов, а отдыхающие рискуют разбиться о скалы.

На сайте TripAdvisor это место значится как "закрытое", а местные жители предостерегают туристов от его посещения.

Представитель региональной службы спасения прокомментировал инцидент: "40-летнего иностранного гражданина доставили на машине скорой помощи в Университетскую больницу Hospiten Sur. Он получил серьёзные травмы нижних конечностей. Звонок поступил в службу спасения в 14:10 понедельника: иностранцу потребовалась медицинская помощь после того, как он ударился о камни, прыгнув в морской бассейн в Чарко Эль Танкон".

На странице организации, созданной для предотвращения несчастных случаев на Канарских островах, сказано: "Эль-Танкон на Тенерифе снова стал местом трагического происшествия из-за безрассудства. Люди бездумно рискуют жизнью и записывают всё для социальных сетей, игнорируют запрещающие знаки".

Эта часть комплекса природных бассейнов на скалах Лос-Гигантес была названа "смертельным раем".

Эль-Танкон представляет собой пещеру с бассейном, но во время сильного прилива она полностью заполняется водой.

Один из путешественников рассказал на TripAdvisor в сентябре 2022 года: "Я случайно нашёл эту пещеру в 1999 году. Завораживает, когда смотришь, как пещера заполняется и опустошается под напором моря. Я не осмелился войти. Читал, что даже сильные пловцы погибали во время прилива: их прижимало к сводам пещеры, они получали смертельные травмы головы или тонули".

Местный житель добавил: "Не ходите в эту пещеру. Здесь каждый год гибнут люди. Может показаться, что море спокойное, но в считанные секунды нахлынут волны и не оставят вас в живых. Вас прижмёт к своду, вы ударитесь головой и потеряете сознание. Единственный выход - нырнуть как можно глубже и переждать пару минут. Для большинства из нас это невозможно".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Испания   Тенерифе   бассейн   пещера   прыжок   травмы   турист   
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10  комментариев
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1k
Darki 2 часа назад
Ну и где жёсткий удар об скалы?Что за наипалово
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9k
Андрей Полчаса назад
пипец ролик. такого издевательства я ещё не видел
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23k
Killgrave Полчаса назад
https://www.canarianweekly.com/posts/Holidaymaker-seriously-injured-in-one-of-Tenerife-s-most-dangerous-rock-poolshttps://www.canarianweekly.com/posts/Holidaymaker-seriously-injured-in-one-of-Tenerife-s-most-dangerous-rock-pools
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5k
Интерактивный Конвертер 39 минут назад
Автор ты... редиска.
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21k
Robin Hood 46 минут назад
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544
Человек Наблюдающий Час назад
Видели как парня поломало? Я нет
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11k
МихА Час назад
На кой ХЕР такие видосы заливать??? Жесть такая, я аж писнул от увиденного
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7k
Евгений Д Час назад
Судя по видео он хотел перепрыгнуть воду, а не попасть в центр этого бассейна
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11k
Vacony 2 часа назад
это были жесткие кадры на видео ... я такого не ожидал..
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2891 пост (2719 в горячем)

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