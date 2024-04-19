Британец не рассчитал прыжок и ударился о скалы на Тенерифе

15 апреля 40-летний турист из Великобритании получил серьёзные травмы в Пуэрто-Сантьяго на севере Тенерифе. Мужчина хотел прыгнуть в природный бассейн Эль-Танкон , но ударился о скалы, жуткий момент попал на видео.
На опубликованном видео группа мужчин, предположительно друзья отдыхающего, отсчитывает время до пяти, прежде чем он взмывает в воздух. Однако британец просчитался: врезался в камни и отскочил в воду.
К моменту прибытия спасателей пострадавшего уже вытащили из воды, его унесли на носилках.
Кристально чистые воды природного бассейна Эль-Танкон привлекают туристов со всех уголков земного шара, но это место считается очень опасным.
Спокойные воды могут быстро становиться бурными в зависимости от приливов и отливов, а отдыхающие рискуют разбиться о скалы.
На сайте TripAdvisor это место значится как "закрытое", а местные жители предостерегают туристов от его посещения.
Представитель региональной службы спасения прокомментировал инцидент: "40-летнего иностранного гражданина доставили на машине скорой помощи в Университетскую больницу Hospiten Sur. Он получил серьёзные травмы нижних конечностей. Звонок поступил в службу спасения в 14:10 понедельника: иностранцу потребовалась медицинская помощь после того, как он ударился о камни, прыгнув в морской бассейн в Чарко Эль Танкон".
На странице организации, созданной для предотвращения несчастных случаев на Канарских островах, сказано: "Эль-Танкон на Тенерифе снова стал местом трагического происшествия из-за безрассудства. Люди бездумно рискуют жизнью и записывают всё для социальных сетей, игнорируют запрещающие знаки".
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Эта часть комплекса природных бассейнов на скалах Лос-Гигантес была названа "смертельным раем".
Эль-Танкон представляет собой пещеру с бассейном, но во время сильного прилива она полностью заполняется водой.
Один из путешественников рассказал на TripAdvisor в сентябре 2022 года: "Я случайно нашёл эту пещеру в 1999 году. Завораживает, когда смотришь, как пещера заполняется и опустошается под напором моря. Я не осмелился войти. Читал, что даже сильные пловцы погибали во время прилива: их прижимало к сводам пещеры, они получали смертельные травмы головы или тонули".
Местный житель добавил: "Не ходите в эту пещеру. Здесь каждый год гибнут люди. Может показаться, что море спокойное, но в считанные секунды нахлынут волны и не оставят вас в живых. Вас прижмёт к своду, вы ударитесь головой и потеряете сознание. Единственный выход - нырнуть как можно глубже и переждать пару минут. Для большинства из нас это невозможно".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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