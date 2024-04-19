Люди из стали. Михаил Исаков

О подвиге Михаила Ивановича Исакова долгое время знали лишь единицы. О героизме советского милиционера в то время не писали в газетах, не говорили по радио и телевидению, а все потому что свой подвиг он совершил там, где согласно документам, не мог находиться.

С самого раннего возраста Михаил привык к любому делу подходить основательно, считая, что его работа должна приносить пользу людям и радость ему самому. И в любых делах он всегда поступал по совести, докапываясь до правды.

После окончания средней школы Михаил Иванович некоторое время работал электромонтёром, позже был призван в ряды вооруженных сил СССР. А в 1975 году поступил на службу в милицию, где получил звание капитана.

Когда началось формирования специального отряда МВД "Кобальт" на Михаила Ивановича обратили внимание, поскольку он имел отличный послужной список, был членом партии, офицер, обладал отличной физической формой и в характеристиках о нем отзывались только с положительной стороны.

Летом 1980 года отряд "Кобальт" был переброшен на территорию Афганистана. Михаил Исаков попал в группу разведки, которая занималась поиском "гнезд" боевиков, и оказывала помощь правительству республики. Отряд "Кобальт" был настоящим спецназом, на столько секретным что даже в руководстве страны о нем знали далеко не всю информацию.

Сразу после прибытия, отряд начал вести активную боевую и разведывательную деятельность в 7 регионах республики. Отряд разделился на небольшие группы, которые дислоцировались в ключевых провинциях. Михаил Иванович так же принимал участия в боевых операциях.

В конце октября 1980 года разведывательная группа из 10-ти человек, среди которых был и Михаил Иванович попала в засаду боевиков в районе Шиваки. Из всей группы 7 человек были убиты, 2 получили ранения и только Михаилу чудом удалось остаться невредимым.

Михаилу удалось занять позицию в расщелине скалы откуда он отлично видел тропу, по которой еще не давно шла его группа. Он в одиночку вел бой с боевиками практически всю ночь, не давая им возможности спуститься на тропу и добить раненых сослуживцев Михаила.

Боевики всеми силами пытались выбить советского милиционера из укрытия. Вели постоянный огонь, пытались забросать гранатами и даже смогли устроить камнепад. Но ничего не выходило, Михаил упорно продолжал сопротивляться.

В ходе ожесточенного боя автомат Михаила перегрелся и его заклинило. Тогда он достал пистолет и приготовил гранату, не желая попадать в руки душманов. Михаил вел огонь одиночными выстрелами, и когда выдавался удачный момент предпринимал попытки "оживить" автомат. Спустя некоторое время ему это удалось.

Михаил воевал с боевиками в одиночку до самого утра. А утром, когда боевики совершали намаз, Михаил рискнул выйти из своего укрытия и осмотрел окрестности. Внизу он увидел советские бронетранспортеры, а солдаты готовились к подъему. Михаил посмотрел на часы. 13 часов. Столько времени он в одиночку сдерживал наступающих боевиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 ноября 1980 года капитану было присвоено звание Героя Советского Союза, вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

6 октября 2019 года в возрасте 72 лет Михаил Иванович Исаков умер.