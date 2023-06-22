Скромная и мужественная героиня Фэйт

В тот по обыкновению серый и пасмурный день у лондонской церкви Святого Августина собрались десятки прихожан, чтобы почтить память и проводить в последний путь почётную горожанку. Которая не была человеком.
А была лишь обычной полосатой кошечкой, какие невзрачными тенями мелькают в каждом дворе. Но стала знаменитой, а историю о Фэйт узнал весь мир. Началась она в 1936 году, когда на пороге одной из местных церквей появилась явно бездомная и обессилевшая худая кошка.
Пастор сжалился и оставил животное у себя. За что Фэйт (Вера), как её прозвали, платила добром за добро по мере своих скромных кошачьих сил: усиленно боролась с мышами, а во время проповедей тихонько сидела у ног спасителя.
У Фэйт родился единственный котёнок, которого из-за сходства по цвету с бамбуковым медведем назвали Пандой. 6 сентября 1940 года кошка стала нервничать, суетиться, хвостом ходить за отцом Генри. Громким мяуканьем она заставила его открыть дверь подвала и утащила туда котёнка. Прихожане пытались перенести малыша обратно, на тёплую лежанку, но хвостатая упрямица раз за разом волокла котёнка обратно.
А вскоре стало понятно, зачем она это делала. Этой же ночью ВВС Германии нанесли по британской столице мощнейший авиаудар, который вошёл в историю как «Лондонский блиц».
Очередной налёт немцы совершили 9 сентября. Под который попала и церковь Святого Августина. Людей внутри не было: пастор и прихожане уже знали, что им грозит, и после сигналов воздушной тревоги поспешили укрыться в бомбоубежище. После разбора завалов пожарные спросили у отца Генри, мог ли кто-то случайно остаться внутри. На что тот ответил, что только Фэйт и Панда – приходские кошки. Один из мужчин только сочувственно развёл руками: «Никто не смог бы там выжить. Боюсь, сэр, вы потеряли своих кошек...»
Но тот не мог поверить в гибель своих питомцев и спустился в подвал. На громкие крики он услышал в ответ слабое «мяу». Фэйт была жива, лежала в углу, укрыв телом от тлеющих головешек своё дитя. Когда пастор забрал несчастных и вынес их на улицу, остатки балок рухнули как раз на то место, где прятались животные. А кошка замурлыкала так громко и так трогательно, что это была не иначе как благодарность за спасение, идущая из самой глубины маленького сердечка.
Спустя несколько дней отец Генри сделал фото любимицы, повесил его на двери полуразрушенного здания и снабдил запиской:
Фэйт
Наша дорогая маленькая церковная кошка церкви Св. Августина и Св. Веры.
Самая смелая кошка в мире.
В понедельник, 9 сентября 1940, она пережила ужасы и опасности, которые сложно передать словами.
Спрятав своего котёнка в подвале дома (место она выбрала три дня до того, как произошла трагедия), она пересидела всю страшную ночную бомбёжку и обстрел, охраняя своего маленького котёнка.
Крыша и кладка взорвались. Весь дом пылал. Четыре этажа провалились прямо возле неё. Огонь, вода и руины окружали её.
Тем не менее, она оставалась хладнокровной и настойчивой и ожидала помощи.
Мы спасли её рано утром, в то время как всё ещё горело, и по милости Господа Всемогущего она и её котенок не только спаслись, но и не пострадали.
Восхвалим и возблагодарим господа за Его доброту и милосердие к нашему дорогому маленькому зверьку.
Так об истории узнали прихожане, а потом она разошлась и за пределы Лондона. Церковь постепенно восстановили. Службы в ней продолжились. Панда стал большим и красивым котом, а Вера, которая, как теперь стало понятно, совершенно заслуженно получила своё имя, вернулась на свой пост – пост маленькой церковной кошки.
Спустя несколько лет история дошла до Марии Дикин. Мария – общественный деятель, благотворитель, активист движения помощи животным учредила для них высшую воинскую награду. Среди награждённых в разное время были лошади, собаки, даже голуби. Отметить церковную кошку она приехала лично. История активно освещалась в прессе. Хотя, строго говоря, Фэйт была гражданской, не совершала военных подвигов и спасла только своего малыша. Но лондонцы были настолько впечатлены самоотверженностью и какой-то мистической интуицией, что для кошки сделали исключение.
Спустя три года после вручения медали пришло время Фэйт. Кошачий век короток, и она тихо ушла на любимом коврике рядом с любимым хозяином. Оставшись в истории как пример беззаветной храбрости, которая не зависит от того, кто ты есть – человек или простая кошка, которую все любили.
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