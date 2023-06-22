Скромная и мужественная героиня Фэйт

Но тот не мог поверить в гибель своих питомцев и спустился в подвал. На громкие крики он услышал в ответ слабое «мяу». Фэйт была жива, лежала в углу, укрыв телом от тлеющих головешек своё дитя. Когда пастор забрал несчастных и вынес их на улицу, остатки балок рухнули как раз на то место, где прятались животные. А кошка замурлыкала так громко и так трогательно, что это была не иначе как благодарность за спасение, идущая из самой глубины маленького сердечка.

Спустя несколько дней отец Генри сделал фото любимицы, повесил его на двери полуразрушенного здания и снабдил запиской: