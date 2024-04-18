"Обычаи у них такие": в Москве мигрант напал с ножом на байкера после замечания о неправильной парковке

С этим владельцем белого авто регулярно конфликтовали соседи по дому - азербайджанец все время ставил свою машину у подъезда, не соблюдая правила. В тот злополучный день он уже повздорил с одним из недовольных, а после зарезал молодого мужчину, который попытался объяснить иноземцу принцип парковки.
Вечером 17 апреля 25-летний парень приехал на мотоцикле в гости к своей невесте, а когда собрался уезжать, снова увидел белое авто, которое его владелец регулярно парковал на асфальте возле дома. Он подошёл к водителю и поинтересовался, как долго эта "Камри" будет стоять, мешая окружающим.
Владелец машины по имени Шамин к тому моменту был изрядно разозлён - Кирилл оказался в тот день не первым, кто сделал ему замечание. 21-летний азербайджанец не долго слушал нотации, а достал нож и пырнул Кирилла в живот. Душераздирающую сцену истерики девушки москвича могли наблюдать соседи. Кстати, суетящиеся на видео иностранцы - земляки и братья Шамина. Им он сразу же позвонил после нападения. Поняв, что соотечественник крепко влип, приезжие спешно уехали, так и не вызвав скорую помощь.
Осторожно! Видео содержит сцену убийства!
А это еще одно видео, снятое в тот же день, за некоторое время до убийства. Еще один сосед интересуется, когда мигрант начнёт парковать свою колымагу по правилам, принятым в нормальных странах.
Источник:
Очевидец, оказавшийся на месте кровавого конфликта, рассказал, что пытался помочь раненому:
«Я вытащил из своей машины аптечку, зажал парню живот, откуда кровь хлестала. Он еще в сознании был, когда скорая приехала. Но не вытащили», – поделился он.
По словам еще одной свидетельницы преступления, Кирилл не сказал мигранту ничего грубого - просто был настойчив в разговоре.
"Он ничего плохого не сказал, просто обычаи у них такие", – отметила девушка.
Пока ехала скорая, Кирилл потерял много крови, спасти его не удалось. Убийцу еще не нашли. Между тем, появилась информация, что убийца регулярно приезжал к своим родственникам, живущим в этом доме.
Дело в том, что в нашем доме живет его отец и брат, и так ставит машину он уже далеко не первый раз. Ему пытались делать замечания, но нас только посылали. Эта семейка вообще чувствует себя очень вальяжно, особенно, если ходят толпой. О вчерашнем событии узнал из соцсетей, сам не видел. Только позже видел, как приезжала полиция, оцепили территорию. Видел еще информацию, что нападавший находился в стране нелегально. Все соседи на 100% уверены, что его родственники после случившегося с ним общались и сейчас просто его укрывают где-то, — рассказывает источник.
Как сообщает SHOT, на "Камри" числится более 100 штрафов, в том числе, из неоплаченных — за парковку в неположенном месте. На одном из фото сделанных ранее, это же авто снова припарковано не по правилам, и, видимо, его хозяин не видит в этом ничего плохого.
В том же источнике сообщается, что у убийцы байкера не было регистрации, и он находился в РФ незаконно.
Что касается владельца байка, он вместе со своей невестой занимался велосипедным спортом (пара участвовала в различных соревнованиях на своих BMX). Также парень увлекался страйкболом и даже снялся в одном из эпизодов сериала "След". В последнее время 24-летний молодой человек работал сетевым администратором в одной из московских компаний.
По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.
Источник:
- В Набережных Челнах любовник-мигрант ограбил и убил сожительницу, которая ушла к нему от мужа и взрослых сыновей
- В Сочи мигрант забил камнями оскорбившую его интернет-знакомую
- В Москве задержали этно-бандита, ограбившего прохожего с помощью зажигалки в виде пистолета
- Мигрант, убивший 17-летнюю девушку в Новосибирске, проведёт за решёткой 15 лет
- "Илья, не надо, пожалуйста!": три автоджигита в Москве напали с ножами на семейную пару
24-летнего Кирилла Ковалёва в московском районе Люблино. Конфликт произошел из-за неправильно припаркованной у подъезда машины азера, которому сделал замечание Кирилл. В ответ тот ударил его ножом в живот. Ковалёва госпитализировали, однако он скончался от потери крови.
По данным СМИ, нападавший гражданин Азербайджана не имел регистрации и находился на территории России незаконно. Также сообщается, что Шахин вместе с братом скрылся на ВАЗ-2107 серого цвета. Затем, вероятно, они пересели на чёрную BMW пятой серии. Обе машины в розыске. Предполагаемый преступник вместе со старшим братом и отцом живёт в доме на Краснодарской улице, где и случилась трагедия. Возбуждено уголовное дело.
У зарезавшего русского незаконного мигранта из Азербайджана в брошенной БМВ еще и пистолет нашли. То есть это еще повезло, что он никого не застрелил.
Напомню, что после совершенной мигрантами по заказу украинских спецслужб резне в Крокусе прошло менее месяца.
И по идее все незаконные мигранты, которых еще не нашли и не депортировали, должны были бы в страхе сидеть тише воды ниже травы, ссацо и срацо при виде ментов, а не ездить со стволом в бардачке и резать местных.
Если бы были предприняты элементарные и понятные абсолютно всем, включая незаконных мигрантов, полицейские меры.
Все знали, про незаконного хачика со стволом - только участковый не в курсе. Пока не станут брать за задницу ментов, крышующих убийц русских людей - стаи мигрантов будут чувствовать себя в России как у себя в ауле. И если хачику достаточно извинений и депортации, за убийство, то мент, который не выполнял должностные обязанности, должен сесть как соучастник убийства. И не только участковый, а вплоть до начальника отделения, который не может отличить нелегала со стволом от коренного москвича.