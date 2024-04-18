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"Обычаи у них такие": в Москве мигрант напал с ножом на байкера после замечания о неправильной парковке

"Обычаи у них такие": в Москве мигрант напал с ножом на байкера после замечания о неправильной парковке

Автор:
18 апреля 2024 15:29
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   байкер   дорожный конфликт   люблино   мигрант   ножевое ранение   парковка   убийство   
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С этим владельцем белого авто регулярно конфликтовали соседи по дому - азербайджанец все время ставил свою машину у подъезда, не соблюдая правила. В тот злополучный день он уже повздорил с одним из недовольных, а после зарезал молодого мужчину, который попытался объяснить иноземцу принцип парковки.

Вечером 17 апреля 25-летний парень приехал на мотоцикле в гости к своей невесте, а когда собрался уезжать, снова увидел белое авто, которое его владелец регулярно парковал на асфальте возле дома. Он подошёл к водителю и поинтересовался, как долго эта "Камри" будет стоять, мешая окружающим.


Владелец машины по имени Шамин к тому моменту был изрядно разозлён - Кирилл оказался в тот день не первым, кто сделал ему замечание. 21-летний азербайджанец не долго слушал нотации, а достал нож и пырнул Кирилла в живот. Душераздирающую сцену истерики девушки москвича могли наблюдать соседи. Кстати, суетящиеся на видео иностранцы - земляки и братья Шамина. Им он сразу же позвонил после нападения. Поняв, что соотечественник крепко влип, приезжие спешно уехали, так и не вызвав скорую помощь.



А это еще одно видео, снятое в тот же день, за некоторое время до убийства. Еще один сосед интересуется, когда мигрант начнёт парковать свою колымагу по правилам, принятым в нормальных странах.


Очевидец, оказавшийся на месте кровавого конфликта, рассказал, что пытался помочь раненому:


«Я вытащил из своей машины аптечку, зажал парню живот, откуда кровь хлестала. Он еще в сознании был, когда скорая приехала. Но не вытащили»,поделился он.

По словам еще одной свидетельницы преступления, Кирилл не сказал мигранту ничего грубого - просто был настойчив в разговоре.


"Он ничего плохого не сказал, просто обычаи у них такие",отметила девушка.



Пока ехала скорая, Кирилл потерял много крови, спасти его не удалось. Убийцу еще не нашли. Между тем, появилась информация, что убийца регулярно приезжал к своим родственникам, живущим в этом доме.


Дело в том, что в нашем доме живет его отец и брат, и так ставит машину он уже далеко не первый раз. Ему пытались делать замечания, но нас только посылали. Эта семейка вообще чувствует себя очень вальяжно, особенно, если ходят толпой. О вчерашнем событии узнал из соцсетей, сам не видел. Только позже видел, как приезжала полиция, оцепили территорию. Видел еще информацию, что нападавший находился в стране нелегально. Все соседи на 100% уверены, что его родственники после случившегося с ним общались и сейчас просто его укрывают где-то, — рассказывает источник.




Как сообщает SHOT, на "Камри" числится более 100 штрафов, в том числе, из неоплаченных — за парковку в неположенном месте. На одном из фото сделанных ранее, это же авто снова припарковано не по правилам, и, видимо, его хозяин не видит в этом ничего плохого.


В том же источнике сообщается, что у убийцы байкера не было регистрации, и он находился в РФ незаконно.


Что касается владельца байка, он вместе со своей невестой занимался велосипедным спортом (пара участвовала в различных соревнованиях на своих BMX). Также парень увлекался страйкболом и даже снялся в одном из эпизодов сериала "След". В последнее время 24-летний молодой человек работал сетевым администратором в одной из московских компаний.


По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Москва   байкер   дорожный конфликт   люблино   мигрант   ножевое ранение   парковка   убийство   
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41  комментарий
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24k
Shtoppi 53 минуты назад
гнать это говно из страны всех до единого, а кто сам не съ36ется, тех в расход! это борзые мартышки давно исчерпали чашу народного терпения и только чинушатнику все пойух дым, пока им на карман бабло от дикарей падает, и они с черножопым быдлом напрямки не пересекаются, суки позорные!
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1k
Злодей 3 секунды назад
Как,интересно,нелегалы попадают. Везде же пограничники. Не лесами же перебегают.
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6k
Руслан 10 секунд назад
Азербота-убийцу тоже надо зарезать. И чтобы мстителей не нашли. Укрывающих родственников - на нары лет на 10 и чтобы из зоны не вышли. Сдохли от непосильного труда. Только так можно навести порядок. С десяток мертвых чурок, виновных в тяжких преступлениях против граждан РФ, и сразу станут тихими. Если у нашей власти есть остатки мозгов и инстинкта самосохранения, будут показательно наказывать. Если мозгов нет, то значит власти не заслуживают и должны идти нах.
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1k
Александр 2 минуты назад
Отца и друга этога существа задержали, при чём не как свидетелей, а как "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений", и это говно найдут, иначе сейчас никак и мракобесам пора бы это понять.
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892
Олеся К 2 минуты назад
обезьяна тупая... дибилы
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10k
sedoisever 4 минуты назад
Почему?! Уэтой твари куча неоплаченных штрафов, а он спокойно жил без регистрации в Москве? Для того, чтобы чувствовал себя неуязвимым? Что ещё должно произойти, чтобы животным указали на их место?!
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638
Василий 4 минуты назад
черножопое дерьмо ! безмозглый скот просто! жизнь молодого парня против припаркованной машины? какое же ты куйло
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1k
Михаил 4 минуты назад
Камри сжечи нахер с родственниками внутри! Суки черножопые!!!
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787
Алексей Бляйбтрой 8 минут назад
а говорят нет плохих наций
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2M
Иван Кемеров 11 минут назад
Азер Шахин, проживавший в Москве без регистрации, ударил ножом
24-летнего Кирилла Ковалёва в московском районе Люблино. Конфликт произошел из-за неправильно припаркованной у подъезда машины азера, которому сделал замечание Кирилл. В ответ тот ударил его ножом в живот. Ковалёва госпитализировали, однако он скончался от потери крови.

По данным СМИ, нападавший гражданин Азербайджана не имел регистрации и находился на территории России незаконно. Также сообщается, что Шахин вместе с братом скрылся на ВАЗ-2107 серого цвета. Затем, вероятно, они пересели на чёрную BMW пятой серии. Обе машины в розыске. Предполагаемый преступник вместе со старшим братом и отцом живёт в доме на Краснодарской улице, где и случилась трагедия. Возбуждено уголовное дело.

У зарезавшего русского незаконного мигранта из Азербайджана в брошенной БМВ еще и пистолет нашли. То есть это еще повезло, что он никого не застрелил.

Напомню, что после совершенной мигрантами по заказу украинских спецслужб резне в Крокусе прошло менее месяца.

И по идее все незаконные мигранты, которых еще не нашли и не депортировали, должны были бы в страхе сидеть тише воды ниже травы, ссацо и срацо при виде ментов, а не ездить со стволом в бардачке и резать местных.

Если бы были предприняты элементарные и понятные абсолютно всем, включая незаконных мигрантов, полицейские меры.

Все знали, про незаконного хачика со стволом - только участковый не в курсе. Пока не станут брать за задницу ментов, крышующих убийц русских людей - стаи мигрантов будут чувствовать себя в России как у себя в ауле. И если хачику достаточно извинений и депортации, за убийство, то мент, который не выполнял должностные обязанности, должен сесть как соучастник убийства. И не только участковый, а вплоть до начальника отделения, который не может отличить нелегала со стволом от коренного москвича.
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521
CyraxMotorsport 18 минут назад
Мрази черножопые...С.у.к.и. вы дождетесь!!!
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1k
ФЫВАПРОЛ 19 минут назад
Любители ослов спустились с гор. Надо им указать дорогу обратно, в кишлак.
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13k
butata 20 минут назад
Время жечь обезьян...
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17k
Элитный тигр 24 минуты назад
Нафига с такими разговаривать??? Если со второго-третьего раза не понял - пару кирпичей на крышу скинуть, и весь разговор.
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262
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Отца и брата п.и.з.д.и.т.ь по ночам нещадно "группой неустановленных лиц"
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14k
Владимир Полчаса назад
Машину нашли, БМВ в ней нашли нож и пистолет.
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436
Александр Портениер Полчаса назад
Этой обезьяне пожизненное .Всех кто незаконно в стране выгнать с конфискацией всего что есть.
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11k
Клёст Полчаса назад
Ему бешеный срок, всю родню пинками на родину, туда где такие обычаи. Пусть там ДРУГ ДРУГА режут.
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6k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Меня за один штраф 500 заепаси приставы , а тут более 100 . Не верю что машину не останавливали менты , получается у них есть хорошая крыша в МВД которая их отмазывала. Диаспоры срослись с органами власти и коррумпировали их. Почему не арестованы друзья этих упырей ? Потому что они все из хороших Азербайджанских семей.
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39k
Dobry vojak Svejk 38 минут назад
Судя по последним событиям его и в кишлаке родной страны найдут и притащат обратно. Желательно чтобы его казнь была на столько показательной, чтобы другие тысячу раз подумали, как жить в мире с другими.
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6k
Отвратительный Мужик 39 минут назад
У Азеров безоружного Русского зарезать считается доблестью
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16
pilot52 Отвратительный Мужик 3 минуты назад
Не только русского, у них того, кто зарубил спящего армянина топором встречали как героя и бесплатно выделили квартиру
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2015 постов (2003 в горячем)

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