"Обычаи у них такие": в Москве мигрант напал с ножом на байкера после замечания о неправильной парковке

Очевидец, оказавшийся на месте кровавого конфликта, рассказал, что пытался помочь раненому:





«Я вытащил из своей машины аптечку, зажал парню живот, откуда кровь хлестала. Он еще в сознании был, когда скорая приехала. Но не вытащили», – поделился он.

По словам еще одной свидетельницы преступления, Кирилл не сказал мигранту ничего грубого - просто был настойчив в разговоре.





"Он ничего плохого не сказал, просто обычаи у них такие", – отметила девушка.







Пока ехала скорая, Кирилл потерял много крови, спасти его не удалось. Убийцу еще не нашли. Между тем, появилась информация, что убийца регулярно приезжал к своим родственникам, живущим в этом доме.





Дело в том, что в нашем доме живет его отец и брат, и так ставит машину он уже далеко не первый раз. Ему пытались делать замечания, но нас только посылали. Эта семейка вообще чувствует себя очень вальяжно, особенно, если ходят толпой. О вчерашнем событии узнал из соцсетей, сам не видел. Только позже видел, как приезжала полиция, оцепили территорию. Видел еще информацию, что нападавший находился в стране нелегально. Все соседи на 100% уверены, что его родственники после случившегося с ним общались и сейчас просто его укрывают где-то, — рассказывает источник.









Как сообщает SHOT, на "Камри" числится более 100 штрафов, в том числе, из неоплаченных — за парковку в неположенном месте. На одном из фото сделанных ранее, это же авто снова припарковано не по правилам, и, видимо, его хозяин не видит в этом ничего плохого.



