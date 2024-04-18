Исследователи манускрипта Войнича уверены, что разгадали его предназначение

Манускрипт Войнича вот уже 600 лет озадачивает криптографов и историков. Зашифрованный текст, странные рисунки — уж не магические ли это заклинания? А может быть, что-то непотребное? Исследователи из Университета Маккуори пришли к другому выводу: текст содержит абсолютно пристойную информацию. Но в начале 15 века такое разрешалось читать не всем.
Ведущий автор исследования доктор Киган Брюэр утверждает, что манускрипт содержит сведения о сексе, контрацепции и лечении гинекологических заболеваний, то есть представляет собой средневековый справочник по гинекологии.
Однако текст этого медицинского справочника был зашифрован с целью ограничить доступ к «опасной» информации определённому кругу читателей — а именно, женщинам. Вот такая цензура по половому признаку.
В манускрипте множество иллюстраций с изображением растений, животных или людей, но есть те, что привлекли особое внимание исследователей. На них мы видим обнаженных женщин, которые держат различные предметы рядом со своими гениталиями или прямо указывая на них.
По словам исследователей, эти рисунки — явный признак того, что манускрипт содержит информацию о гинекологии и сексуальном здоровье.
«Я не могу понять, как это может быть о чем-то другом, учитывая, что здесь есть растения (что означает, что это медицинский манускрипт) и женщины, указывающие предметами на свои вагины, — говорит Брюэр. — Многие комментаторы манускрипта игнорируют последний факт, но он налицо».
«Женские секреты», как называли женское здоровье в XV веке, были предметом пристального изучения и письменных трудов средневековых авторов. И хотя многие медицинские труды, посвященные гинекологии и акушерству, сохранились до наших дней, многие из них также подвергались жесткой цензуре.
«Патриархальная культура позднесредневековой Европы включала в себя многогранный мужской страх перед женским телом и его естественными процессами, и это было тесно переплетено с медицинской культурой», — объясняет Брюэр.
Один из врачей XV века, Иоганн Хартлиб, даже рекомендовал врачам использовать «тайное письмо», чтобы скрыть информацию, которая может привести к контрацепции или аборту. Он опасался, что грамотные женщины, которых постепенно становилось все больше, смогут прочитать его труды и использовать их для добрачного секса.
В закодированных текстах других манускриптов, которые на сегодняшний день удалось расшифровать, обнаружились различные рецепты и формулы гинекологического назначения.
Если отнестись к манускрипту Войнича как к зашифрованному гинекологическому справочнику, можно начать понимать смысл некоторых его причудливых иллюстраций.
Самая большая и сложная иллюстрация, известная как «Розетки», может на самом деле представлять собой общее понимание секса и контрацепции в позднем средневековье. Тогда врачи считали, что матка состоит из семи камер, а влагалище имеет два отверстия — внутреннее и внешнее. Похоже, девять кругов на иллюстрации — это именно они.
«Восемь внешних кругов имеют гладкие края, поскольку представляют внутреннюю анатомию, а центральный круг имеет фигурный край, поскольку представляет внешнюю анатомию», — говорит Брюэр.
Если следовать этой логике, смысл обретают и другие странные детали. Например, в левом верхнем круге пять линий, идущих к центру, могут представлять пять вен, которые, как считалось в средние века, имеются во влагалище девственниц.
А шипы в правом верхнем и нижнем кругах — это «рога», которые, как считалось, находились на матке.
«Замки и городские стены могут представлять собой игру слов с немецким термином schloss, который имел такие значения, как "замок", "замок", "женские гениталии" и "женский таз"», — добавляет Брюэр.
А два солнца в левом верхнем и правом нижнем углу, вероятно, отражают веру Аристотеля в то, что солнце обеспечивает естественное тепло для эмбриона во время его раннего развития.
Что еще более странно, средневековые врачи верили, что женщины получают сексуальное удовольствие от «движения двух сперматозоидов в матке». Доктор Брюэр и его соавтор предполагают, что линии и узоры, покрывающие розетки, представляют собой это движение.
Хотя исследователи признают, что многие другие иллюстрации манускрипта нуждаются в дополнительном объяснении, это не первый случай, когда учеными предлагается интерпретация, связанная с сексуальным здоровьем.
В 2017 году Николас Гиббс, эксперт по средневековым медицинским манускриптам, уже высказывал предположение, что текст манускрипта Войнича представляет собой руководство по здоровью и лечению гинекологических заболеваний для «зажиточной» дамы.
Он пришел к такому выводу после того, как обнаружил, что текст написан латинскими лигатурами, которые описывают лекарственные средства из стандартных медицинских справочников. Латинские лигатуры были разработаны как краткие сокращения и использовались с греческих и римских времен.
Например, обычный амперсанд (&) образовался из лигатуры, когда соединяются латинские буквы e и t (пишется "et", что означает "и").
Гиббс обнаружил, что каждый символ в манускрипте Войнича представляет собой сокращенное слово, а не букву. А еще — что в других средневековых медицинских документах и в манускрипте Войнича встречаются одни и те же «доминирующие слова», то есть многие сокращение были заимствованы из других медицинских трактатов.
Изображения обнаженных женщин и целебных растений навели его на мысль, что речь в тексте идет об ароматерапии, которую практиковали греческий целитель Гиппократ и римский натуралист Плиний Старший. По мнению Гиббса, иллюстрации растительных лекарств, таблиц Зодиака и инструкций по приему термальных ванн указывают на то, что тот, кто писал документ, хорошо разбирался в средневековой медицине.
Купание практиковалось греками и римлянами на протяжении всего Средневековья как оздоровление и лечение. Для лечения гинекологических и других женских заболеваний часто использовалось «принятие воды» — либо в виде ванны, либо внутрь. Гиббс обратил внимание на цилиндрические печи — средневековые кухонные плиты с перевернутыми сосудами для кипячения, которые использовались для приготовления настоев. Это изображение совпадало с изображением печи в руководстве, написанном хирургом и ботаником Иерониусом Бруншвигком (1450-1512).
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Несмотря на то что манускрипт привлекал внимание исследователей на протяжении сотен лет, его происхождение по-прежнему окутано тайной.
Углеродное датирование дает 95-процентную вероятность того, что животные, чьи шкуры использовались для изготовления страниц, умерли между 1404 и 1438 годами. Однако первый известный владелец текста, сподвижник императора Священной Римской империи Рудольфа II, родился только через 100 лет, в 1552 году. Это затрудняет определение того, для кого и зачем был написан манускрипт, но доктор Брюэр предполагает, что, скорее всего, он был сделан для представителя аристократической семьи, проживающей где-то в районе европейских Альп.
Эксперты считают, что это работа пяти разных переписчиков. В 2019 году доктор Джерард Чешир из Бристольского университета заявил, что перевел части текста, отследив его связь с древним «протороманским» языком. В итоге университет отказался поддержать Чешира после того, как его работа подверглась серьезной критике со стороны других ученых.
Учитывая бесчисленные неудачи, некоторые исследователи даже предположили, что манускрипт может быть бессмыслицей или тщательно продуманным розыгрышем. Однако доктор Брюэр остается оптимистом, полагая, что этот текст когда-нибудь будет переведен.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И втюхать наивному богачу за кучу золота, попутно соврав, что эту книгу вывез из Константинополя смертельно раненый рыцарь и передал тебе, прокряхтев перед смертью.. "Грааааль".
В идеале ещё сделать вид, что часть ты уже разгадал и записаться на службу к этому феодалу придворным книжником, и за дополнительную нехилую ЗП в отдельном имении сидеть и "разгадывать древнюю рукопись". А там, либо ишак, либо падишах подохнет.
В общем, серьёзного изучения этот манускрипт не выдерживает, так как в иллюстративной своей части, преисполнен фантастическими зарисовками, а вот как качественно сделанная бутафория, для мошенничества - вполне себе годный вариант. Тем более, это явление - продажа травников, рецептов зелий, карт сокровищ, патернов секретных ритуалов итд , в те времена было просто поставлено на конвейер.
Рукопись Войнича - это курсы "успешного успеха", от современных инфоцыган.
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