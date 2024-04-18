Исследователи манускрипта Войнича уверены, что разгадали его предназначение

Изображения обнаженных женщин и целебных растений навели его на мысль, что речь в тексте идет об ароматерапии, которую практиковали греческий целитель Гиппократ и римский натуралист Плиний Старший. По мнению Гиббса, иллюстрации растительных лекарств, таблиц Зодиака и инструкций по приему термальных ванн указывают на то, что тот, кто писал документ, хорошо разбирался в средневековой медицине.

Купание практиковалось греками и римлянами на протяжении всего Средневековья как оздоровление и лечение. Для лечения гинекологических и других женских заболеваний часто использовалось «принятие воды» — либо в виде ванны, либо внутрь. Гиббс обратил внимание на цилиндрические печи — средневековые кухонные плиты с перевернутыми сосудами для кипячения, которые использовались для приготовления настоев. Это изображение совпадало с изображением печи в руководстве, написанном хирургом и ботаником Иерониусом Бруншвигком (1450-1512).

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Несмотря на то что манускрипт привлекал внимание исследователей на протяжении сотен лет, его происхождение по-прежнему окутано тайной.

Углеродное датирование дает 95-процентную вероятность того, что животные, чьи шкуры использовались для изготовления страниц, умерли между 1404 и 1438 годами. Однако первый известный владелец текста, сподвижник императора Священной Римской империи Рудольфа II, родился только через 100 лет, в 1552 году. Это затрудняет определение того, для кого и зачем был написан манускрипт, но доктор Брюэр предполагает, что, скорее всего, он был сделан для представителя аристократической семьи, проживающей где-то в районе европейских Альп.

Эксперты считают, что это работа пяти разных переписчиков. В 2019 году доктор Джерард Чешир из Бристольского университета заявил, что перевел части текста, отследив его связь с древним «протороманским» языком. В итоге университет отказался поддержать Чешира после того, как его работа подверглась серьезной критике со стороны других ученых.

Учитывая бесчисленные неудачи, некоторые исследователи даже предположили, что манускрипт может быть бессмыслицей или тщательно продуманным розыгрышем. Однако доктор Брюэр остается оптимистом, полагая, что этот текст когда-нибудь будет переведен.