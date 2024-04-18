Японец больше десяти лет ищет жену в море, которая исчезла во время цунами

Пара познакомилась в 1988 году, Юко тогда было 25 лет. Ясуо запомнил свою любимую как нежную женщину, которая рисовала акварелью и любила классическую музыку.

Когда случилась трагедия, Юко была на работе, а ее муж был далеко от нее. Поняв, что жена пропала, Ясуо отправился на ее поиски. Два года он искал на побережье: осматривал пляжи, леса и горы. Увы, нашел он только ее телефон с неотправленным сообщением. Юко написала мужу: «Такое сильное цунами», однако сообщение так и не ушло.