Японец больше десяти лет ищет жену в море, которая исчезла во время цунами

В океане он чувствует себя ближе к любимой.
В 2011 году на Японию обрушилось разрушительное цунами (мы показывали, как выглядит страна через десять лет после Фукусимы). Трагедия унесла почти 20 тысяч жизней, а 2500 человек все еще числятся пропавшими без вести. Среди них оказалась женщина по имени Юко Такамацу (Yuko Takamatsu). Ее муж Ясуо Такамацу (Yasuo Takamatsu) до сих пор пытается ее найти. Он отучился в школе для дайверов и совершил уже сотни погружений в надежде найти свою жену.
Пара познакомилась в 1988 году, Юко тогда было 25 лет. Ясуо запомнил свою любимую как нежную женщину, которая рисовала акварелью и любила классическую музыку.
Когда случилась трагедия, Юко была на работе, а ее муж был далеко от нее. Поняв, что жена пропала, Ясуо отправился на ее поиски. Два года он искал на побережье: осматривал пляжи, леса и горы. Увы, нашел он только ее телефон с неотправленным сообщением. Юко написала мужу: «Такое сильное цунами», однако сообщение так и не ушло.
После этого у Ясуо осталось только одно место для поисков ― океан. Чтобы отправиться на дно моря, мужчина пошел учиться к инструктору по подводному плаванию, который помогал доставать обломки после цунами.
Искать тело в океане примерно так же сложно, как искать иголку в стоге сена. Только вот тут не поможет даже магнит. Но Такамацу не сдается, он совершил уже сотни погружений. Японец составил карту и ведет записи своих поисков. И хоть десять лет не принесли результатов, Ясуо говорит, что в океане чувствует себя ближе к любимой.
Эта история вдохновила режиссеров, и о бессмертной любви Ясуо и Юко сняли несколько короткометражек. Ниже один из трейлеров к такому фильму.
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