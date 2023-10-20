«Это не мусор — это мой дом»: застройщик без ведома снёс жилье тюменца, пока тот был на работе

С собственником жилья должны были договориться о сносе, но по какой-то причине этого не произошло.





— Соседи позвонили и сказали: «Сергей, приезжай, твой дом сносят». Я спросил: «Как сносят?» — вспоминает Сергей Ануфриев. — Сказали, что с тобой договорились, тебе заплатили. Я приехал — уже всё снесли. Начал спрашивать, что, почему. Сказали, что это наша территория, мы ее купили. Говорю, у кого вы ее купили? После того как они его [дом] сломали, пытались вывезти на свалку. Это мусор, говорили. Это не мусор — это мой дом. Я говорю, что милицию вызову. Они — вызывайте. Но когда я вызвал милицию, они тут же уехали.



