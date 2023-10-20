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«Это не мусор — это мой дом»: застройщик без ведома снёс жилье тюменца, пока тот был на работе

«Это не мусор — это мой дом»: застройщик без ведома снёс жилье тюменца, пока тот был на работе

Автор:
20 октября 2023 11:17
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Тюмень   застройщик   история   люди   негатив   недвижимость   снес дом   фото   
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Житель Тюмени Сергей Ануфриев остался без единственного дома. Его снесли, пока он был на работе. Земельный участок тюменца на улице Ярославской в районе ДОК попал под КРТ.

С собственником жилья должны были договориться о сносе, но по какой-то причине этого не произошло.


— Соседи позвонили и сказали: «Сергей, приезжай, твой дом сносят». Я спросил: «Как сносят?» — вспоминает Сергей Ануфриев. — Сказали, что с тобой договорились, тебе заплатили. Я приехал — уже всё снесли. Начал спрашивать, что, почему. Сказали, что это наша территория, мы ее купили. Говорю, у кого вы ее купили? После того как они его [дом] сломали, пытались вывезти на свалку. Это мусор, говорили. Это не мусор — это мой дом. Я говорю, что милицию вызову. Они — вызывайте. Но когда я вызвал милицию, они тут же уехали.




Полиция так и не приехала. Мужчине пришлось самому ехать в отделение и писать заявление. Потом он отправился в прокуратуру, чтобы они тоже разобрались в ситуации. По словам Ануфриева, он живет в доме с 1995 года. Жилье принадлежало родителям супруги. В 2003 году на участке произошел пожар, в котором погибли жена Сергея и его сын. По словам тюменца, он часто не бывает дома, потому что работает, но строение не было заброшенным.

— Любой мужчина много времени проводит на работе. Я несколько лет пытался оформить на себя землю, но не получалось. Но я прописан в доме. Прописка у меня в паспорте есть. А дома нет, — заявил Ануфриев.


В администрации Тюмени заявили, что сотрудники департамента земельных отношений и градостроительства направили застройщику «Страна Девелопмент» письмо, чтобы разобраться в ситуации. В строительной компании редакции 72.RU тоже прокомментировали случившееся.

— Мы в курсе этой ситуации. С собственником установлен контакт. По результату обсуждения будет найдено компромиссное решение, — заявили в пресс-службе «Страна Девелопмент».

По словам Ануфриева, на днях у него состоится встреча с юристами строительной компании, где будут обсуждать неприятный инцидент.


Источник:

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Метки: Видео   Тюмень   застройщик   история   люди   негатив   недвижимость   снес дом   фото   
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57  комментариев
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16k
Совранский 2 часа назад
Мусора не приехали на превращение дома в мусор, а на превращения трактора в мусор - мусора приедут? Или они боятся, что их как и весь мусор - отвезут на свалку?
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1k
Звёздный князь Минуту назад
Нечто похожее уже выкладывали в мае:
"Квартира мечты": мужчина отказался от переселения и один живёт заброшенной пятиэтажке
"Квартира мечты": мужчина отказался от переселения и один живёт заброшенной пятиэтажке

Да что вы знаете о любви к своей квартире!


и в августе:
Пятиэтажку в Одинцово, где живёт всего один человек, обнесли сеткой
Пятиэтажку в Одинцово, где живёт всего один человек, обнесли сеткой

Чтобы не смущать жителей нового жилого комплекса, старенькую пятиэтажку обтянули сеткой. Теперь их окон единственного жильца дома видна только сетка.


Но там мужика пытались 6 раз выселить через суд из многоэтажки в которой он проживал с 2015 года.
=-=-=
Просто сравните ситуации:
Там - многоэтажка и занимает БОЛЬШЕ места.
Тут - небольшая избушка и вроде как глаза не мозолит.
Там жилец с 2015 года (8 лет).
Тут с 1995 года (18 лет).
Там не могут выселить даже через суд.
Тут даже спрашивать не стали и снесли.
При чём у обоих имеются документы на жильё.
=-=-=
Не кажется ли вам что система органов местного самоуправления работает по каким-то своим собственным законам и правилам, что со стороны выглядит более чем нелепо и как цирковой балаган?
Тут могу, тут не могу. Тут следуем ноткам закона, а тут ноги вытираем о гражданские права.
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7k
Roman 11 минут назад
Мужик забыл упомянуть, что золото предков под кроватью не досчитался.
Ну, чтобы дебилам повеселее было.
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17k
Сергей 21 минуту назад
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5k
Subic Полчаса назад
Как то расселяли много(а точнее мало) квартирные дома в центре города (областной центр), на площадке под новую застройку. Жильцы сопротивлялись, торговались. Традиционно, в одном из домов на этой площадке произошел пожар, примерно треть дома сгорела. У меня в этом доме и была квартира (двухкомнатная), в собственности, все оформлено чисто. Был по ней уже судебный спор с застройщиком, но не оконченный, а в самом разгаре. Так вышло, что моя квартира оказалась наименее пострадавшей от пожара и я там быстро все (электричество, газ, водопровод) восстановил (а что то и не отключили). Даже сигнализация (ОВО) была и телефон, тогда проводные были еще популярны. Я там не жил, но с документами все было чисто, все в процессе "выщемления" застройщика на достойную компенсацию. А что? Я не просил МОЮ недвижимость сносить, это застройщику площадка понравилась, почему бы ему не оплатить свои "хотелки" на снос, нам - собственникам? Тем более требования мои были не слишком наглые, две отдельные однокомнатные квартиры. Это следовало из состава прописанных в квартире. Вот, звонят мне ОВОшники, "сработка", докладывают, квартиру взломали строители, махают бумажками, ментов посылают. Приезжаю, махаю своими бумажками, все восстанавливаем сдаем на сигнализацию снова и так в течении недели ТРИЖДЫ. ОВОшники, говорят, не будем охранять у вас там гражданско-правовые отношения, мы не обязаны в них участвовать. Расторгли договор на охрану, чуть не в одностороннем порядке. В общем, в очередной мой визит в эту квартиру, в ней (а она была сама благоустроенная на площадке сноса) уже сидела контора застройщика, прорабы и прочее начальство среднего звена устроили типа бытовку. Для связи использовали мой телефон, гадили в мой унитаз, а коммуналку еще платил я. :) Выкинуть их не удалось. Только запротоколировать ситуацию. Но, как ни странно, дела в суде с ними пошли, после этого, намного резвее и в течении месяца нам дали (по мировому соглашению в суде), что просили (две однокомнатные), правда пришлось доплатить некую сумму разницы в стоимости и не в центре уж, конечно дали, как было раньше. В общем, решением (соглашением) я остался доволен (не идеально, но допустимо), но от методов давления застройщика до сих пор в шоке, просто банда грабителей. ;)
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27k
Андрей Полчаса назад
только так
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138
babai65 36 минут назад
Страна безправия. У кого бабло и связи тот и прав. А мужика жалко. Ему теперь годами добиваться управы на власть придержащих. Эх Ким Чен Ына на них нету.
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13k
кот базилий 41 минуту назад
У нас же правовое гАсударство и виноватых не будет.
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300
deadDEVIL 43 минуты назад
Ну что!? Ждём нашего Марвина Химайера?
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1k
Леший 51 минуту назад
а я всем говорю: доводите бумажные дела до логического конца....получили наследство - примите и оформите....не оформил - вот тебе
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1k
Denkk 53 минуты назад
пусть сожжёт их офис.
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32k
Ashabad 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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33k
Snork Snorkoff Час назад
Увы, но по факту он там никто. Супруги 20 лет нет, родителей супруги так понимаю в живых тоже нет давно. Да, должны были уведомить как прописанного о сносе, и почта скорее всего носила в ящик квитки, но не более. Так что максимум что мужику светит это компенсация за имущество оставшееся под обломками. и то если он докажет его существование.
Грустно, но ожидаемо.
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150
Пчёл Snork Snorkoff 9 минут назад
Думаю, случаю станет резонансным, значит мужику, скорее всего, предложат квартиру в новом доме, что расположен рядом (на видео видно новый дом, наверняка, от тех самых застройщиков, что дом снесли). Во всяком случае я желаю мужику, чтобы он добился малой кровью хотя бы квартиры в новом доме. А в идеале, конечно же, хорошо бы, компенсацию и за утраченное (уничтоженное) имущество, и за моральный ущерб.
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8k
rutt Час назад
Ну чего, построят мужику новый дом.
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6k
hhwost Час назад
прям как при совке. хотя почему "как"? совок и есть.
всё решают большие дяди и их хотелки, а упростого челрвека ни прав, ни собственности.
ничего не изменилось.
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1k
Илья Час назад
История про дедушку Тыкву из сказки про Чиполлино.
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14k
Ser Час назад
скотство...
Хотя сегодня это - норма.
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17
2023 2 часа назад
Прописка в доме, это не право собственности на дом и землю, это просто уведомительная запись о регистрации по определённому адресу и не более того. Никаких прав на дом и землю это не даёт. Мужичку бы договориться по-доброму с застройщиком, может и выделят какую-нибудь квартирку малую для проживания, но не факт. Если поднимется шум и пойдут судить по закону как положено, затянут процесс на годы, и получит он в итоге шиш с маслом.
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5k
Babangdida 2 часа назад
По любому сначала ему надо к своему адвокату и чтобы перед встречей с теми юристами у него на руках был оформленный в суде гражданский иск! Иначе его продолжат иметь по беспределу, как им заблагорассудится. Хотя, если не оформил владение на себя и земля ушла правдой или точнее НЕправдой налево, шансов у него маловато.
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13k
Кыся 2 часа назад
А виноват будет экскаваторщик...
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61k
pynh 2 часа назад
Жилье принадлежало родителям супруги. Эти родители живы были после того как погибла супруга с сыном? Если да - никаких прав у мужика и нет ни на дом ни на землю. Дом и земля как были собственностью родителей супруги так и остались.
Маловато информации.
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