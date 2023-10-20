«Это не мусор — это мой дом»: застройщик без ведома снёс жилье тюменца, пока тот был на работе

Житель Тюмени Сергей Ануфриев остался без единственного дома. Его снесли, пока он был на работе. Земельный участок тюменца на улице Ярославской в районе ДОК попал под КРТ.
С собственником жилья должны были договориться о сносе, но по какой-то причине этого не произошло.
— Соседи позвонили и сказали: «Сергей, приезжай, твой дом сносят». Я спросил: «Как сносят?» — вспоминает Сергей Ануфриев. — Сказали, что с тобой договорились, тебе заплатили. Я приехал — уже всё снесли. Начал спрашивать, что, почему. Сказали, что это наша территория, мы ее купили. Говорю, у кого вы ее купили? После того как они его [дом] сломали, пытались вывезти на свалку. Это мусор, говорили. Это не мусор — это мой дом. Я говорю, что милицию вызову. Они — вызывайте. Но когда я вызвал милицию, они тут же уехали.
Полиция так и не приехала. Мужчине пришлось самому ехать в отделение и писать заявление. Потом он отправился в прокуратуру, чтобы они тоже разобрались в ситуации. По словам Ануфриева, он живет в доме с 1995 года. Жилье принадлежало родителям супруги. В 2003 году на участке произошел пожар, в котором погибли жена Сергея и его сын. По словам тюменца, он часто не бывает дома, потому что работает, но строение не было заброшенным.
— Любой мужчина много времени проводит на работе. Я несколько лет пытался оформить на себя землю, но не получалось. Но я прописан в доме. Прописка у меня в паспорте есть. А дома нет, — заявил Ануфриев.
В администрации Тюмени заявили, что сотрудники департамента земельных отношений и градостроительства направили застройщику «Страна Девелопмент» письмо, чтобы разобраться в ситуации. В строительной компании редакции 72.RU тоже прокомментировали случившееся.
— Мы в курсе этой ситуации. С собственником установлен контакт. По результату обсуждения будет найдено компромиссное решение, — заявили в пресс-службе «Страна Девелопмент».
По словам Ануфриева, на днях у него состоится встреча с юристами строительной компании, где будут обсуждать неприятный инцидент.
Источник:
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Да что вы знаете о любви к своей квартире!
и в августе:
Чтобы не смущать жителей нового жилого комплекса, старенькую пятиэтажку обтянули сеткой. Теперь их окон единственного жильца дома видна только сетка.
Но там мужика пытались 6 раз выселить через суд из многоэтажки в которой он проживал с 2015 года.
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Просто сравните ситуации:
Там - многоэтажка и занимает БОЛЬШЕ места.
Тут - небольшая избушка и вроде как глаза не мозолит.
Там жилец с 2015 года (8 лет).
Тут с 1995 года (18 лет).
Там не могут выселить даже через суд.
Тут даже спрашивать не стали и снесли.
При чём у обоих имеются документы на жильё.
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Не кажется ли вам что система органов местного самоуправления работает по каким-то своим собственным законам и правилам, что со стороны выглядит более чем нелепо и как цирковой балаган?
Тут могу, тут не могу. Тут следуем ноткам закона, а тут ноги вытираем о гражданские права.
Ну, чтобы дебилам повеселее было.
Грустно, но ожидаемо.
всё решают большие дяди и их хотелки, а упростого челрвека ни прав, ни собственности.
ничего не изменилось.
Хотя сегодня это - норма.
мои ответе тебе были лишь на "или точнее НЕправдой", а ты развел тут...
удачи. надоело, разговор ни о чем.