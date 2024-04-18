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Биолог принесла Испании миллионы своими открытиями, но не получила за это ни одного евро

Биолог принесла Испании миллионы своими открытиями, но не получила за это ни одного евро

Автор:
18 апреля 2024 09:26
Сообщество : Наука
Метки: Биолог   Испания   люди   наука   новости   открытие   
871
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Джованна Ронкадор работает в Национальном центре исследования рака в Мадриде. Она руководит отделом моноклональных антител, которые используют для диагностики лимфомы.

Джованна регулярно связывается с международными компаниями и рассказывает им о своих открытиях. Она заключает соглашения, которые приносят центру миллионы евро в год. Но женщина не получает ни единого процента от этой суммы:

«Эта ситуация меня разочаровывает. Я устала и потеряла мотивацию. Почему хорошие сотрудники не вознаграждаются?».

Самое значимое открытие Джованна сделала вместе с британской исследовательницей Элисон Бэнхэм. Они разработали антитела и проследили за иммунным ответом организма.


Элисон получает проценты за исследование с 2004 года, а Джованне начали выплачивать ее часть только 10 лет спустя, да и то недолго.

Национальный центр исследования рака ввел систему роялти в 2014 году, а в 2020 снова ее отменил. Причина в том, что такой формы оплаты «нет в испанском законодательстве». Местные исследователи называют эту проблему «кафкианской бюрократией».

На деле, если центр получает 15,000 € за продажу антител, то ученому должны выплатить около 1900 €, а его помощнику — 800 €. Эта практика распространена во многих странах.

Джованна подала в суд на Национальный центр исследования рака. Она считает, что бюрократия убивает в исследователях предпринимательский дух, а Испания должна ориентироваться на опыт других стран.

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Метки: Биолог   Испания   люди   наука   новости   открытие   
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Alex 52 минуты назад
"Надо было идти в бизнес"
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Kostick 48 минут назад
трудовой договор есть? зарплату получает? а работать в такой области "на себя" не получится, там те лаборатории стоят не по детски.
ps в чем тогда проблема, уйти на другое место работы?
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1k
surgy 55 минут назад
При оказании платных медицинских услуг в государственной системе здравоохранения, доля доплат медицинским работникам составляет 40%.
Но прошу не путать: это не выплата оказывающему медицинскую услугу врачу, а стимулирующая часть, которая должна быть направлена в фонд оплаты труда всей больницы.

Чем дальше в лес, тем более прогрессивной оказывается ситуация у нас (в тоталитарном совке)))))
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2979 постов (2888 в горячем)

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