Биолог принесла Испании миллионы своими открытиями, но не получила за это ни одного евро

Джованна Ронкадор работает в Национальном центре исследования рака в Мадриде. Она руководит отделом моноклональных антител, которые используют для диагностики лимфомы.
Джованна регулярно связывается с международными компаниями и рассказывает им о своих открытиях. Она заключает соглашения, которые приносят центру миллионы евро в год. Но женщина не получает ни единого процента от этой суммы:
«Эта ситуация меня разочаровывает. Я устала и потеряла мотивацию. Почему хорошие сотрудники не вознаграждаются?».
Самое значимое открытие Джованна сделала вместе с британской исследовательницей Элисон Бэнхэм. Они разработали антитела и проследили за иммунным ответом организма.
Элисон получает проценты за исследование с 2004 года, а Джованне начали выплачивать ее часть только 10 лет спустя, да и то недолго.
Национальный центр исследования рака ввел систему роялти в 2014 году, а в 2020 снова ее отменил. Причина в том, что такой формы оплаты «нет в испанском законодательстве». Местные исследователи называют эту проблему «кафкианской бюрократией».
На деле, если центр получает 15,000 € за продажу антител, то ученому должны выплатить около 1900 €, а его помощнику — 800 €. Эта практика распространена во многих странах.
Джованна подала в суд на Национальный центр исследования рака. Она считает, что бюрократия убивает в исследователях предпринимательский дух, а Испания должна ориентироваться на опыт других стран.
Источник:
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ps в чем тогда проблема, уйти на другое место работы?
Тут все таки пост про мотивацию.
Ибо таким образом все скатится к британским ученым имитирующим бурную деятельность.
Но прошу не путать: это не выплата оказывающему медицинскую услугу врачу, а стимулирующая часть, которая должна быть направлена в фонд оплаты труда всей больницы.
Чем дальше в лес, тем более прогрессивной оказывается ситуация у нас (в тоталитарном совке)))))