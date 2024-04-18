Биолог принесла Испании миллионы своими открытиями, но не получила за это ни одного евро

Джованна регулярно связывается с международными компаниями и рассказывает им о своих открытиях. Она заключает соглашения, которые приносят центру миллионы евро в год. Но женщина не получает ни единого процента от этой суммы:

«Эта ситуация меня разочаровывает. Я устала и потеряла мотивацию. Почему хорошие сотрудники не вознаграждаются?».



Самое значимое открытие Джованна сделала вместе с британской исследовательницей Элисон Бэнхэм. Они разработали антитела и проследили за иммунным ответом организма.

