Испанец попал в больницу с редким заболеванием: врачи нашли у него червей под кожей

64-летнего мужчина решил сходить к врачам в Университетской больнице в Мадриде с жалобами на легкую диарею и зудящую сыпь. При обследовании врачи обнаружили, что он заразился паразитом Strongyloides stercoralis, который вызывает стронгилоидоз.

Результаты исследования этой болезни были опубликованы в медицинском журнале New England Journal of Medicine. На сопутствующих иллюстрациях продемонстрировано, как врачи выявляли личинок на коже мужчины. Личинки были удалены в течение 24 часов.