Испанец попал в больницу с редким заболеванием: врачи нашли у него червей под кожей

В Испании мужчина, работавший в канализации, заразился круглыми червями — достаточно распространенное явление, однако случай испанца был настолько запущенным, что личинки буквально ползали у него под кожей. Врачи назвали его состояние редкой «гиперинфекцией».
64-летнего мужчина решил сходить к врачам в Университетской больнице в Мадриде с жалобами на легкую диарею и зудящую сыпь. При обследовании врачи обнаружили, что он заразился паразитом Strongyloides stercoralis, который вызывает стронгилоидоз.
Результаты исследования этой болезни были опубликованы в медицинском журнале New England Journal of Medicine. На сопутствующих иллюстрациях продемонстрировано, как врачи выявляли личинок на коже мужчины. Личинки были удалены в течение 24 часов.
«После лечения пероральным ивермектином сыпь и диарея у пациента уменьшились», — передает New York Post слова представителя больницы.
Пока медикам неясно, каким образом заразился мужчина. Однако они отметили, что факторы окружающей среды, которым он подвергался, безусловно сделали его более склонным к заражению инфекцией.
По словам врачей, это состояние может оставаться незамеченным в течение многих лет, поскольку обычно протекает бессимптомно. Но в случае с испанцем паразит мутировал из-за подавившей его иммунную систему гормональной терапии, которую пациент проходил в связи со злокачественной компрессией спинного мозга. В результате заболевание перешло в гиперинфекцию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В бензилбензоат его опустить и все будет ок.