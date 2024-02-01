13 крайне ядовитых животных, которых при встрече лучше обходить десятой дорогой

Разве птица может быть ядовитой? Оказывается, может! Мухоловка накапливает яд в своих перьях, клюве, коже и даже внутренних органах. А всё из-за поедания ядовитых жуков. Количеством токсина, содержащимся у одной птички, можно отравить насмерть 800 мышей. У человека яд вызывает только умеренное отравление (чаще всего не смертельное). Если потрогать птицу руками, вы почувствуете неприятное онемение.