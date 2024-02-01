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13 крайне ядовитых животных, которых при встрече лучше обходить десятой дорогой

13 крайне ядовитых животных, которых при встрече лучше обходить десятой дорогой

Автор:
01 февраля 2024 08:45
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   природа   факты   фото   яд   ядовитые животные   
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В мире существуют сотни видов удивительных животных, обладающих ядовитыми свойствами. Например, кто-то умеет плеваться ядом, кто-то является обладателем токсичной кожи. Как правило, все эти особенности необходимы для охоты и защиты от хищников. В общем, на первый взгляд, ничего особенного.

Однако некоторые из этих животных представляют особый интерес, так как их яды в минимальном количестве способны нанести непоправимый вред человеку и другим живым существам, а также стоить жизни. Предлагаем вам взглянуть на самых ядовитых в мире существ, которые известны науке на сегодняшний день.

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Спастись после укуса этого малыша достаточно сложно, ведь учёные по-прежнему не создали противоядие, которое бы успешно выводило токсин из организма. Его яд вызывает паралич, а после и отказ всех внутренних органов. Весит эта смертоносная крошка не более 100 граммов.

Эта милая лягушка, чьи размеры никогда не достигают более 4 сантиметров, является настоящим киллером в мире животных. Кожа рептилии выделяет невероятно опасный батрахотоксин, способный привести к гибели человека в течение 5 минут после контакта с ядом. Поэтому прикасаться к этой лягушке — очень плохая идея.

Самцы утконосов выделяют яд из особых «шпор» на ногах. Дозы достаточно, чтобы убить мелких млекопитающих. Для человека он не сильно опасен. Однако вызывает сильные физические мучения и временную недееспособность.

Чтобы убить взрослого человека, этому пауку понадобится не более 20-30 минут. Его яд в несколько раз опаснее цианида. Укус паука провоцирует повышение артериального давление, а в дальнейшем — кому и гибель.

Летальность от яда красного скорпиона составляет более 40%. Токсин вызывает серьёзные проблемы с сердцем и лёгкими.

Бумсланг является самой ядовитой ужеобразной змеёй. Его яд содержит токсин, вызывающий свёртываемость крови.

Эта безобидная на первый взгляд малютка способна убить за 3 минуты более 60 человек. Кубомедуза является обладателем огромных, прозрачных щупалец, покрытых стрекательными клетками с большим содержанием яда. Если человек оказывается рядом с ней, у него практически нет шансов остаться невредимым.

Эта разновидность муравьёв обладает одним из самых сильных ядов среди всех насекомых. Они легко расправляются со своими природными врагами. Эти создания также опасны и для человека. Однако для ощутимого нанесения вреда муравьям нужно нанести более сотни укусов.

Тайпан является обладателем самого токсичного яда среди всех змей. Одной капли его токсина достаточно для умерщвления более 100 человек. Однако следует отметить, что Тайпан абсолютно мирная и совсем не агрессивная змея. Все человеческие смерти, связанные с ней, происходят лишь по неосторожности.

Конечно, смертельную опасность представляют не сами раковины, а моллюски, обитающие в них. Укус конусов способен за считанные минуты вызвать гибель взрослого человека. Примечательно, что их зубы настолько остры, что легко могут прокусить гидрокостюм дайвера.

Если человек по неосторожности наступит на бородавчатку и поранится об её шип, он впадёт в кому. Отсутствие медицинской помощи приведёт к неминуемой гибели.

Опасный токсин содержится в слюне ядозубов. Преимущественно от него погибают мелкие животные. Однако для человека он тоже может представлять смертельную опасность. После укуса ящерицы необходимо в срочном порядке обратиться к врачу.

Разве птица может быть ядовитой? Оказывается, может! Мухоловка накапливает яд в своих перьях, клюве, коже и даже внутренних органах. А всё из-за поедания ядовитых жуков. Количеством токсина, содержащимся у одной птички, можно отравить насмерть 800 мышей. У человека яд вызывает только умеренное отравление (чаще всего не смертельное). Если потрогать птицу руками, вы почувствуете неприятное онемение.

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Метки: животные   интересно   природа   факты   фото   яд   ядовитые животные   
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4k
Trilik 53 минуты назад
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с 2:00
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448
А П 13 минут назад
После "укуса рептилии" в описании желтой лягушки можно не читать.
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8k
perekrestok 36 минут назад
Ну ее нафиг такую экзотику! У меня кошка тоже царапается, а очень иногда - кусается. Но не смертельно.
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26k
Федор 42 минуты назад
А если покушать бледную поганку
ни одно противоядие не поможет))
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27k
ПаганецЪ Час назад
(С)...Укус конусов... (/С)

ТС, хоть смотри, что копипастишь. Или почитай хоть что-нибудь на тему.
Того же Р. Дж. Ричиути "Опасные обитатели моря".
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