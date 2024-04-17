Восстание на «Баунти»: судьба антигероя Флетчера Кристиана

История о мятеже получила огласку благодаря Блаю и его верным спутникам. О том, что произошло дальше, мир узнал благодаря большому количеству людей, которые отправились с Кристианом. Сначала они прибыли на острова в окрестностях Таити. Но те оказались слишком опасны из-за туземцев. Затем они отправились на Таити. Шестнадцать человек из первоначальных 24, включая тех, кто всё ещё был верен капитану, остались на Таити, когда Флетчер Кристиан скрылся с «Баунти». Это были 7 английских моряков, 6 мужчин-таитян, 11 женщин-таитянок и 1 младенец.

Когда Флетчер Кристиан покинул Таити, он отправился на остров Питкэрн. Факт его существования ещё не был должным образом задокументирован. Поэтому вероятность того, что его там обнаружат, была минимальной. Доказательства его прибытия на остров Питкэрн неопровержимы – злосчастный корабль «Баунти» был найден затонувшим неподалёку. Он был затоплен мужчиной и его командой, чтобы скрыть своё беззаконие и не дать никому из них уйти и донести властям на остальных. Именно на этом этапе обстоятельства жизни Кристиана невозможно установить точно. Они известны со слов двух человек.