Восстание на «Баунти»: судьба антигероя Флетчера Кристиана

Хотя, а таким ли уж антигероем он был, как нам кажется по прошествии веков?
Давняя история мятежа на «Баунти» началась с противостояния двух главных персонажей – капитана Уильяма Блая и его помощника Флетчера Кристиана. Один из них – злодей, другой – герой. Кто из них играет ту или иную роль, зависит от того, как под каким углом взглянуть на эту историю.
Либо Блай был тираном, а Кристиан праведником, либо Кристиан жаждал власти, а Блай стал жертвой. В любом случае, Блай вернулся домой, чтобы быть оправданным в своих преступлениях, а Кристиан уплыл доживать остаток своих дней на островах Тихого океана. Как всё было на самом деле?
События, ставшие отправной точкой дальнейшей судьбы Флетчера Кристиана, произошли в 1789 году. Блай и его команда отправились на Таити за хлебным деревом. Через три недели после отплытия Флетчер и его товарищи разбудили ночью капитана и отправили его в открытое море на борту небольшой шлюпки. Четверо верных Блаю людей остались на борту «Баунти», поскольку они не поместились в шлюпке. Блай преодолел более 6 710 км и чудом спасся. Кристиан вернулся на острова.
История о мятеже получила огласку благодаря Блаю и его верным спутникам. О том, что произошло дальше, мир узнал благодаря большому количеству людей, которые отправились с Кристианом. Сначала они прибыли на острова в окрестностях Таити. Но те оказались слишком опасны из-за туземцев. Затем они отправились на Таити. Шестнадцать человек из первоначальных 24, включая тех, кто всё ещё был верен капитану, остались на Таити, когда Флетчер Кристиан скрылся с «Баунти». Это были 7 английских моряков, 6 мужчин-таитян, 11 женщин-таитянок и 1 младенец.
Когда Флетчер Кристиан покинул Таити, он отправился на остров Питкэрн. Факт его существования ещё не был должным образом задокументирован. Поэтому вероятность того, что его там обнаружат, была минимальной. Доказательства его прибытия на остров Питкэрн неопровержимы – злосчастный корабль «Баунти» был найден затонувшим неподалёку. Он был затоплен мужчиной и его командой, чтобы скрыть своё беззаконие и не дать никому из них уйти и донести властям на остальных. Именно на этом этапе обстоятельства жизни Кристиана невозможно установить точно. Они известны со слов двух человек.
Наименее правдоподобное из двух свидетельств о местонахождении Кристиана после мятежа связывает Кристиана с Англией. Питер Хейвуд, один из тех, кто вернулся в Англию, рассказывал, что однажды видел Кристиана на улице. Однако даже он скептически относился к возвращению. Более того, никто больше не видел организатора мятежа в Англии. Но ходили слухи, что он приехал навестить свою тётю.
Сэр Джон Барроу, друг Хейвуда, написал книгу под названием «Мятеж и пиратский захват корабля «Баунти»». В ней он упоминает слух о возвращении Флетчера Кристиана в Англию:
Примерно в 1808 и 1809 годах в окрестностях Камберлендского и Уэстморлендского озёр было распространено мнение, что Кристиан находится в этой части страны и наносит частые частные визиты своей тётке, которая там живёт.
Как ему удалось такое провернуть без корабля? Вопрос очень интересный, но он так и остался без ответа.
Согласно другой, более правдоподобной версии судьбы Флетчера Кристиана, он находился на острове Питкэрн до самой смерти. В 1808 году Мэйхью Фолджер, капитан корабля «Топаз», встретил на острове Питкэрн нескольких таитянских юношей, которые хорошо говорили по-английски. По его словам, его познакомили с человеком, которого они называли своим отцом, но которого якобы звали Александр Смит. Других англичан на острове не было. Смит рассказал Фолджеру, что мятежники, отправившиеся на Питкэрн, были убиты таитянскими рабами. Рабы, в свою очередь, были убиты Смитом и таитянскими женщинами.
В 1814 году ещё два корабля столкнулись с Александром Смитом. Он признался, что на самом деле его зовут Джон Адамс, что делает его последним из мятежников. Джон Адамс рассказал больше подробностей, но история о том, что восставшие рабы убили Кристиана, осталась прежней. У него осталось трое детей и жена-таитянка.
Маловероятно, что он вернулся в Англию, где его ждала гарантированная виселица за сомнительные подвиги. Однако он мог отправиться на другой остров, как предполагают некоторые. Но для этого ему пришлось бы построить лодку так, чтобы никто не заметил, тайком сбежать, оставить детей и жить в одиночестве до конца своих дней. Это кажется сомнительным, и реальных доказательств этому нет.
Хотя единственным доказательством являются показания мятежника, его жены и отчёты трех капитанов кораблей, вполне логично, что Флетчер Кристиан остался на острове Питкэрн. У Флетчера была семья на острове. Он даже потопил своё единственное средство вернуться в Англию. Стоило ли оно того? Ответ на вопрос знал только сам Кристиан. А история «Баунти», получившая широкую огласку, вдохновила представителей самых разных областей искусства на создание более 2 тыс. произведений различных жанров – стихотворений, романов, фильмов.
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