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Открыла купальный сезон: в Санкт-Петербурге голая девушка, убегая от полиции, спрыгнула с моста

Открыла купальный сезон: в Санкт-Петербурге голая девушка, убегая от полиции, спрыгнула с моста

Автор:
29 апреля 2024 08:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Весеннее обострение   Видео   Питер   Санкт-Петербург   Яхтенный мост   нудистка   полиция   прыжок с моста   
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Но уйти общения с правоохранителями ей все равно не удалось. От судьбы полиции не убежишь.

В Петербурге полицейские обратили внимание на нудистку. Обнажённая девушка потерянно бродила возле ТРК «ПитерЛэнд» , после двинулась в сторону парка парка 300-летия Санкт-Петербурга.


Когда голубоволосая мальвина вышла на Яхтенный мост, её пытались задержать. Но общаться с силовиками барышня не горела желанием. Ускользнув от правоохранителей, она прыгнула в воду с 19-метровой высоты.


Холодная вода подействовала на нудистку весьма освежающе. Девушка выбралась на берег, где её аккуратно приняли правоохранители.


Судя по поведению барышни, она могла находиться под действием запрещённых веществ, хотя весеннее обострение тоже никто не отменял. Во всяком случае, после общения с полицейскими, нудистку передали на руки медикам.


А местным жителям приключения девушки, кажется, пришлись по вкусу. Кто откажется понаблюдать за столь захватывающим действом в реале?

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Метки: Весеннее обострение   Видео   Питер   Санкт-Петербург   Яхтенный мост   нудистка   полиция   прыжок с моста   
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3  комментария
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3k
Radugananebe Час назад
Живучие все-таки эти психи. Голая шатается, в ледяную воду прыгает - и хоть бы что.
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17k
Patmaz 24 минуты назад
А видео без кубиков есть? Друг спрашивает.
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1k
Алексей Попов Полчаса назад
Мля.... Как скучно мы живём :-)))
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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