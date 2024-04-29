Открыла купальный сезон: в Санкт-Петербурге голая девушка, убегая от полиции, спрыгнула с моста

Судя по поведению барышни, она могла находиться под действием запрещённых веществ, хотя весеннее обострение тоже никто не отменял. Во всяком случае, после общения с полицейскими, нудистку передали на руки медикам.

А местным жителям приключения девушки, кажется, пришлись по вкусу. Кто откажется понаблюдать за столь захватывающим действом в реале?