Открыла купальный сезон: в Санкт-Петербурге голая девушка, убегая от полиции, спрыгнула с моста

Но уйти общения с правоохранителями ей все равно не удалось. От
судьбы полиции не убежишь.
В Петербурге полицейские обратили внимание на нудистку. Обнажённая девушка потерянно бродила возле ТРК «ПитерЛэнд» , после двинулась в сторону парка парка 300-летия Санкт-Петербурга.
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Когда голубоволосая мальвина вышла на Яхтенный мост, её пытались задержать. Но общаться с силовиками барышня не горела желанием. Ускользнув от правоохранителей, она прыгнула в воду с 19-метровой высоты.
Холодная вода подействовала на нудистку весьма освежающе. Девушка выбралась на берег, где её аккуратно приняли правоохранители.
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Судя по поведению барышни, она могла находиться под действием запрещённых веществ, хотя весеннее обострение тоже никто не отменял. Во всяком случае, после общения с полицейскими, нудистку передали на руки медикам.
А местным жителям приключения девушки, кажется, пришлись по вкусу. Кто откажется понаблюдать за столь захватывающим действом в реале?
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