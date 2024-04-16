В Удмуртии мужчина поджёг спящих жену с приятелем, но из пожара не выбрался - и сам сгорел

Настоящая драма с погибшими и пострадавшими развернулась в г. Глазов (Удмуртия). Виноватыми в трагедии оказались ревность и водка.
13 апреля 37-летний Алексей пришел к своим друзьям, Андрею и Светлане. Они устроили бурное застолье, и перебрали с горячительными напитками так, что всех потянуло в сон. Хозяин квартиры последним укладывался спать, когда заметил, что на его супружеской кровати спит жена, а рядом с ней возлежит тот самый приятель.
Разозлившись, пьяный мужчина решил отомстить. Он поджёг кровать, после чего ушёл в другую комнату.
По иронии судьбы, приятель Алексей оказался самым трезвым из компании, и ему удалось спастись, а вот окаянная квартира сгорела вместе с её владельцами.
И поджигатель, и его жена погибли на пожаре, не сумев выбраться из пылающей западни. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать жителей верхних этажей многоэтажки (горела квартира на 6-м этаже), квартира площадью 40 квадратных метров выгорела почти полностью.
Также было повреждено остекление соседнего жилья.
Тушили пожар 8 ед. техники и 19 человек, и сейчас проводится проверка в рамках уголовного дела по факту гибели людей при пожаре. Правоохранительные органы причину возгорания пока не комментировали, а версиями поджога из чувства ревности поделились ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники.
Источник:
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Хотел рассказать анекдот про рожениц и Вальгаллу, но не буду задевать ни чьих чувств. Просто скажу, что первый комментарий был неудачно (похоже) шуткой.