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В Удмуртии мужчина поджёг спящих жену с приятелем, но из пожара не выбрался - и сам сгорел

В Удмуртии мужчина поджёг спящих жену с приятелем, но из пожара не выбрался - и сам сгорел

Автор:
16 апреля 2024 11:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Глазов   Поджог   Удмуртия   отношения   пожар   ревность   
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Настоящая драма с погибшими и пострадавшими развернулась в г. Глазов (Удмуртия). Виноватыми в трагедии оказались ревность и водка.

13 апреля 37-летний Алексей пришел к своим друзьям, Андрею и Светлане. Они устроили бурное застолье, и перебрали с горячительными напитками так, что всех потянуло в сон. Хозяин квартиры последним укладывался спать, когда заметил, что на его супружеской кровати спит жена, а рядом с ней возлежит тот самый приятель.


Разозлившись, пьяный мужчина решил отомстить. Он поджёг кровать, после чего ушёл в другую комнату.


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По иронии судьбы, приятель Алексей оказался самым трезвым из компании, и ему удалось спастись, а вот окаянная квартира сгорела вместе с её владельцами.



И поджигатель, и его жена погибли на пожаре, не сумев выбраться из пылающей западни. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать жителей верхних этажей многоэтажки (горела квартира на 6-м этаже), квартира площадью 40 квадратных метров выгорела почти полностью.


Также было повреждено остекление соседнего жилья.


Тушили пожар 8 ед. техники и 19 человек, и сейчас проводится проверка в рамках уголовного дела по факту гибели людей при пожаре. Правоохранительные органы причину возгорания пока не комментировали, а версиями поджога из чувства ревности поделились ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники.

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Метки: Глазов   Поджог   Удмуртия   отношения   пожар   ревность   
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4  комментария
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9k
Гвоздь 49 минут назад
"37 летний Алексей", спящий где попало, конечно же, не виноват
Всё ведь записано с его слов?
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13k
Б.Касторский 37 минут назад
Я не против, когда естественный отбор работает таким способом, но при чём тут обычные люди? Собрались бы алкаши на открытом пустом пространстве подальше от населенных пунктов, разложили бы костёр и в духе викингов отправились бы в Вальгаллу на вечное пьянство и накрытый стол.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2004 поста (1993 в горячем)

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