В Удмуртии мужчина поджёг спящих жену с приятелем, но из пожара не выбрался - и сам сгорел

13 апреля 37-летний Алексей пришел к своим друзьям, Андрею и Светлане. Они устроили бурное застолье, и перебрали с горячительными напитками так, что всех потянуло в сон. Хозяин квартиры последним укладывался спать, когда заметил, что на его супружеской кровати спит жена, а рядом с ней возлежит тот самый приятель.

Разозлившись, пьяный мужчина решил отомстить. Он поджёг кровать, после чего ушёл в другую комнату.