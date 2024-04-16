В Крыму иностранцам запретили работать в 35 сферах деятельности

Глава Республики Крым Сергей Аксенов запретил приём на работу мигрантов в Крыму в 35 сферах деятельности - от торговли до образования и культуры. Иностранцы не смогут трудиться в областях, связанных с растениеводством, животноводством, рыболовством и рыбоводством, а также на производстве пищевых продуктов и напитков. Для них будет закрыт вход

на предприятия, обеспечивающие население электроэнергией, газом и паром;

в компании, выполняющие работу по забору, очистке и распределению воды;

предприятия по сбору, обработке и утилизации отходов и обработке вторсырья.

С полным перечнем запрещённых для мигрантов сфер деятельности можно ознакомиться на сайте Правительства Республики Крым.



