В Крыму иностранцам запретили работать в 35 сферах деятельности

"Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России", - отметил глава региона Аксёнов.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов запретил приём на работу мигрантов в Крыму в 35 сферах деятельности - от торговли до образования и культуры. Иностранцы не смогут трудиться в областях, связанных с растениеводством, животноводством, рыболовством и рыбоводством, а также на производстве пищевых продуктов и напитков. Для них будет закрыт вход
- на предприятия, обеспечивающие население электроэнергией, газом и паром;
- в компании, выполняющие работу по забору, очистке и распределению воды;
- предприятия по сбору, обработке и утилизации отходов и обработке вторсырья.
С полным перечнем запрещённых для мигрантов сфер деятельности можно ознакомиться на сайте Правительства Республики Крым.
Теперь, согласно указу правительства Республики Крым, в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Если мигрант захочет трудоустроиться в другой сфере, это должно контролироваться.
В своем Telegram-канале Аксенов поясняет, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов и в Республике, и на территории страны в целом считает недопустимым. Глава региона сообщает, что "на сегодняшний день правоохранители выявили в Крыму 500 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Из них порядка ста – незаконно работали.
С новым указом контролировать деятельность мигрантов и их нарушения станет проще. До 1 мая, сообщает глава Крыма, будут подготовлены законодательные инициативы "об ужесточении ответственности за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы".
Источник:
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А то некоторые считают, что и убивать не грех.
Правил они не знают, в больших городах плохо ориентируются, тупо пялятся в навигатор.
Если навигатор глюканул - могут остановиться посреди дороги.
Я считаю, что если ты собираешься водить такси или, тем более, автобус, обязан сдать на российские права, тем более что правила в разных странах отличаются.
Не сдал - возвращайся в аул, ишаков водить...
Только пересдача на общих условиях.
Зы. Отправить всех этих мигрантов, таксюг, курьеров восстанавливать днр/лнр. Вот где руки нужны ппц как. Но это мое мнение