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В Крыму иностранцам запретили работать в 35 сферах деятельности

В Крыму иностранцам запретили работать в 35 сферах деятельности

Автор:
16 апреля 2024 08:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Аксёнов   Крым   запрет на работу   мигранты   патент на работу   правительство Крыма   указ   
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"Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России", - отметил глава региона Аксёнов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов запретил приём на работу мигрантов в Крыму в 35 сферах деятельности - от торговли до образования и культуры. Иностранцы не смогут трудиться в областях, связанных с растениеводством, животноводством, рыболовством и рыбоводством, а также на производстве пищевых продуктов и напитков. Для них будет закрыт вход

  • на предприятия, обеспечивающие население электроэнергией, газом и паром;
  • в компании, выполняющие работу по забору, очистке и распределению воды;
  • предприятия по сбору, обработке и утилизации отходов и обработке вторсырья.

С полным перечнем запрещённых для мигрантов сфер деятельности можно ознакомиться на сайте Правительства Республики Крым.



Теперь, согласно указу правительства Республики Крым, в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Если мигрант захочет трудоустроиться в другой сфере, это должно контролироваться.


В своем Telegram-канале Аксенов поясняет, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов и в Республике, и на территории страны в целом считает недопустимым. Глава региона сообщает, что "на сегодняшний день правоохранители выявили в Крыму 500 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Из них порядка ста – незаконно работали.


С новым указом контролировать деятельность мигрантов и их нарушения станет проще. До 1 мая, сообщает глава Крыма, будут подготовлены законодательные инициативы "об ужесточении ответственности за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы".

Источник:

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Метки: Ynews   Аксёнов   Крым   запрет на работу   мигранты   патент на работу   правительство Крыма   указ   
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22  комментария
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Давно пора тоже самое сделать по всей стране.
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96
ASH 19 минут назад
Можно этот испорченный биоматериал просто не пускать в нашу страну???
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2k
Виктор Глущенко 20 минут назад
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374
Фрол 22 минуты назад
Это безусловно правильный будет закон,если его конечно примут,в Крыму.Но как же быть с наивными и доверчивыми работодателями,которые и сейчас не знают законов о приёме нелегалов на работу,и я полагаю, и потом после принятия закона они не будут знать о нём.
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42
4nt Полчаса назад
А в других городах не надо?
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10k
vasilykopkov 40 минут назад
Меня удивляет, что киргизам, узбекам и т.п. с их купленными правами позволяют водить такси. Ладно когда он едет сам, но он ещё отвечает за пассажиров.
Правил они не знают, в больших городах плохо ориентируются, тупо пялятся в навигатор.
Если навигатор глюканул - могут остановиться посреди дороги.
Я считаю, что если ты собираешься водить такси или, тем более, автобус, обязан сдать на российские права, тем более что правила в разных странах отличаются.
Не сдал - возвращайся в аул, ишаков водить...
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10k
SuperTroll Час назад
Единственный нормальный губернатор на всю страну? У остальных в глазах, ушах, жопе деньги от диаспор?
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176
r3mba4 SuperTroll 18 минут назад
Погуглите кто спонсор миграции из средней азии в РФ. Банк Великобритании. И тем более не понятно, почему на протяжении десятка лет их план выполняется, не смотря на вводимые для РФ санкции с 2014 года.
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2k
Ksenia2 Час назад
Штрафовали и сажали бы тех, кто принимает на работу нелегалов - больше порядка было бы.
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6k
jfk Час назад
из 500 нелегалов 100 незаконно работали, что запретит им так же работать без патента? Надо штраф работодателю въбёывать, чтоб в мыслях такой йухни не было
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4k
просто Дмитрий Час назад
В целях безопасности....разумное решение
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1k
MidMaster Час назад
"Во 35" ? По-моему кому-то тоже пора прекратить то, чем оно занимается
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8k
tamin Час назад
Аксенов красавчик. Знаете что скмое хреновое, это что будет дальше. Вот их убрали. И вся эта тьма мигрантская наяинает не работать. И почле этого начинает идти путем преступлений. По-хорошему надо сначала вывести этих мигрантов из страны. Хотя бы пару лямов. А потом уже вводить подобные истории. Опять нихрена не видно центролизованной программы.
Зы. Отправить всех этих мигрантов, таксюг, курьеров восстанавливать днр/лнр. Вот где руки нужны ппц как. Но это мое мнение
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9k
Alex 2 часа назад
Черножопые уже и до Крыма добрались...
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6k
TirAn 2 часа назад
5+++
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2003 поста (1993 в горячем)

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