Хорошее дело браком не назовут: 10 звёзд, которые никогда не женились или не были замужем

Певица никогда не связывала себя узами брака, хотя была близка к этому, находясь в отношениях и будучи помолвленной с Джошуа Сассом. В 2017 году, после тяжёлого расставания со своим тогдашним избранником, Кайли дала интервью HuffPost, в котором прокомментировала своё отношение к узакониванию отношений следующим образом:

Я никогда не думала, что выйду замуж. Просто пережить «помолвку» кажется мне экспериментом, потому что ни в детстве, ни во взрослой жизни я никогда не мечтала о замужестве. Это не то, что мне было нужно, и не то, чего хотелось бы. Мои родители никогда не воспитывали во мне идею «большого брака».

Миноуг была помолвлена с Джошуа Сассом, и это было для неё совершенно новым опытом. После расставания она сказала: