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Хорошее дело браком не назовут: 10 звёзд, которые никогда не женились или не были замужем

Хорошее дело браком не назовут: 10 звёзд, которые никогда не женились или не были замужем

Автор:
27 июня 2024 08:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: брак   женитьба   замуж   знаменитости   отношения   свадьба   фото   
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Совмещать семью и работу – непростая задача. Особенно трудной она становится для знаменитостей. Пока одни звёзды устраивают шикарные свадьбы, другие решают вовсе не обременять себя брачными узами. Нет, это вовсе не значит, что они несчастны в личной жизни, просто штамп в паспорте для них имеет своё значение.

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В интервью журналисту Кэти Курик Дайан сказала:

Я думаю, что причина, по которой я так и не вышла замуж, заключается в том, что мне пришлось бы слишком много идти на компромисс. Думаю, в вопросах брака я взяла пример со своей матери. Я хотела попробовать куда более смелые вещи. И еще я боялась мужчин.

Ди Каприо — один из самых завидных холостяков Голливуда, который также никогда не регистрировал свои отношения официально. В интервью журналу Parade Леонардо так прокомментировал свою позицию относительно брака:

Правда заключается в том, что предсказать брак невозможно. Вы не можете его спланировать. Это просто произойдёт тогда, когда это произойдёт.

В это трудно поверить, но известная певица также никогда не состояла в браке. Даже её длительные отношения с Жераром Пике не были зарегистрированы официально. В интервью CBS певица прокомментировала это так:

Честно говоря, брак пугает меня до чёртиков. Я не хочу, чтобы мой избранник видел во мне жену. Я бы предпочла, чтобы он видел во мне свою девушку. Я — маленький запретный плод.

Энрике прослыл настоящим однолюбом. У исполнителя трое детей с теннисисткой Анной Курниковой, а вместе они уже 22 года. Знаменитости, тем не менее, не регистрировали свой брак. В интервью E News Энрике сказал:

Мы вместе уже столько лет, так какая разница? Я верю в брак, но женаты мы или нет, это не имеет для меня большого значения.

Каких только романов не приписывали Вайноне Райдер. Но доподлинно известно только об отношениях актрисы с Мэттом Деймоном и Джонни Деппом. Райдер никогда не была в браке и комментирует своё отношение к институту семьи так:

Я бы предпочла никогда не выходить замуж, чем несколько раз разводиться. Не то чтобы в разводе есть что-то плохое, но я не думаю, что я бы пошла на это. Когда твои родители безумно любят друг друга на протяжении 45 лет, твои стандарты действительно очень высоки. Я уже довольно давно счастлива с кем-то.

Актёр, прославившийся своими ролями в комедийных фильмах 00-х («Без чувств», «Очень страшное кино», «Белые цыпочки»), также никогда не был женат. В интервью Essence Марлон сказал:

Я никогда не женился, потому что знал, что моя мама нуждается во мне. А женщины хотят бороться за ваше внимание, они хотят бороться за вашу любовь, они хотят быть единственными.

В интервью Говарду Стерну для Elle Шарлиз сказала:

Я никогда не хотела выйти замуж. Это никогда не было для меня чем-то важным.

А на вопрос о возможном браке с Шоном Пеном актриса ответила:

Это неправда. Да, мы встречались. Это длилось едва ли год, но я никогда не собиралась выходить за него замуж, ничего подобного.

В интервью The Irish Independent Пачино рассказал о своём недоверии к институту брака.

Ненавижу говорить об этом, но брак — это состояние души, а не контракт.

Певица никогда не связывала себя узами брака, хотя была близка к этому, находясь в отношениях и будучи помолвленной с Джошуа Сассом. В 2017 году, после тяжёлого расставания со своим тогдашним избранником, Кайли дала интервью HuffPost, в котором прокомментировала своё отношение к узакониванию отношений следующим образом:

Я никогда не думала, что выйду замуж. Просто пережить «помолвку» кажется мне экспериментом, потому что ни в детстве, ни во взрослой жизни я никогда не мечтала о замужестве. Это не то, что мне было нужно, и не то, чего хотелось бы. Мои родители никогда не воспитывали во мне идею «большого брака».

Миноуг была помолвлена с Джошуа Сассом, и это было для неё совершенно новым опытом. После расставания она сказала:

Тогда я подумала, что, возможно, я понимаю идею брака неправильно, и мне следует пойти на это. Но теперь я всегда буду придерживаться своей предыдущей точки зрения. Я не думаю, что брак для меня.

Ещё один завидный холостяк Джаред Лето также никогда не был женат. В интервью журналу Rolling Stone исполнитель сказал:

Знаете, что я узнал о женщинах? Я абсолютно ничего не знаю о женщинах.

Свою приверженность холостяцкой жизни Джаред прокомментировал так:

Так обстоят дела. Но я не знаю, принял ли я окончательное решение.

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Метки: брак   женитьба   замуж   знаменитости   отношения   свадьба   фото   
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Gadova 2 часа назад
Киану Ривза забыли! Незачёт.
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Pioner76 46 минут назад
Терон красивая, но с головой она не дружит.
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22k
КВТИУ-80 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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