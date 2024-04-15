Тест по державам, которых больше нет: Речь Посполитая и Австро-Венгрия

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Данный тест нельзя на 100% отнести к географическим. Это скорее исторический тест. Придётся вспоминать официальные символы, расположение, формы правления и даже официальные языки. Справитесь?
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"О Австрия! Могучая держава!
Пусть развевается твой благородный флаг!
Пусть развевается он величаво,
Неколебима Австрия в веках!"
Тест не на знания, а логику по большей части.
как-то не сложно совсем