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Тест по державам, которых больше нет: Речь Посполитая и Австро-Венгрия

Тест по державам, которых больше нет: Речь Посполитая и Австро-Венгрия

Автор:
15 апреля 2024 20:41
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Речь Посполитая   Тесты   австро-венгрия   исторические тесты   страноведческие тесты   тест   
2561
1
Данный тест нельзя на 100% отнести к географическим. Это скорее исторический тест. Придётся вспоминать официальные символы, расположение, формы правления и даже официальные языки. Справитесь?

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Метки: Речь Посполитая   Тесты   австро-венгрия   исторические тесты   страноведческие тесты   тест   
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11  комментариев
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Из 9 вопросов ответили верно на 9. Настоящий талант. Вы точно не подсматривали правильные ответы в интернете? Если нет, то похвально! Ваш уровень владения историей на порядок выше среднестатистического.
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5k
Евгений 20 минут назад
Понятия не имею что такое люблинская уния и дуалистическая монархия. Знаю что такое корпускулярно-волновой дуализм).
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7k
Атомный Крот Полчаса назад
Кто читал "Бравого солдата Швейка", для того тест несложный.

"О Австрия! Могучая держава!
Пусть развевается твой благородный флаг!
Пусть развевается он величаво,
Неколебима Австрия в веках!"
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36k
Teodor Полчаса назад
Нет никакой Речи Посполитой, есть место, через которое русские и немцы ходили воевать друг с другом...
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18k
Majul 51 минуту назад
Из 9 вопросов ответили верно на 9. Настоящий талант. Вы точно не подсматривали правильные ответы в интернете? Если нет, то похвально! Ваш уровень владения историей на порядок выше среднестатистического.

Тест не на знания, а логику по большей части.
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25k
Евгений 54 минуты назад
На 8 не правильно ответил только.
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707
Уверенный пользователь Час назад
Из 9 вопросов ответили верно на 9. Настоящий талант. Вы точно не подсматривали правильные ответы в интернете? Если нет, то похвально! Ваш уровень владения историей на порядок выше среднестатистического.
как-то не сложно совсем
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 694 поста (689 в горячем)

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