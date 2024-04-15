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Следком возбудил уголовное дело против полицейских, которые избили мужчину и оставили его лежать во дворе в подмосковной Шатуре

Следком возбудил уголовное дело против полицейских, которые избили мужчину и оставили его лежать во дворе в подмосковной Шатуре

Автор:
15 апреля 2024 18:35
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   МВД   Подмосковье   избиение   полицейские   шатура   
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Одним увольнением со службы это не закончится.

Вчера в шатурском тг-канале выложили видео с сотрудниками полиции. В нём один человек в форме удерживал лежащего мужчину на асфальте, а второй бил его ногами. После этого они сели в служебное авто и уехали.

Как рассказал снявший эти ролики, избитый какое-то время полежал, потом смог подняться и дошёл до подъезда.

Сегодня видео уже гуляло по сети, естественно, его посмотрели и в МВД, и в администрации Шатуры. Как заявил заместитель главы администрации городского округа Шатура Владимир Широков, личности полицейских установлены, сейчас идёт проверка.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что этих силовиков уволят:

Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

О состоянии избитого человека информации нет, но его личность тоже установлена. А против уже экс-полицейских Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Вскоре их должны привезти на допрос.

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Метки: Видео   МВД   Подмосковье   избиение   полицейские   шатура   
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8  комментариев
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7k
Харон ( Χάρων) 48 минут назад
Вот же сссссуки...
Наберут разное безмозглое быдло, а потом люди обо всех ментах по этим у****бкам судят.
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495
CyraxMotorsport 10 секунд назад
Ну ладно чурканье тупорылое про камеры не знает, но тут сотрудники...неужели на столько отупели???Ну все же знают, что любую движуху можно проглядеть по камерам в обе стороны времени...
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13k
Павел Бреусов 5 минут назад
Настоящие полицаи...
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5k
Феликс Дзержинский 18 минут назад
Гавно в форме.
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40k
АнтонПолднев Полчаса назад
Синий человек тоже человек.
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72k
Пётровыч Полчаса назад
Где вы там полицию увидели?
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11k
Дмитрий 47 минут назад
Это не полицейские. Это моральные уроды.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2796 постов (2748 в горячем)

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