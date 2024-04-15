Следком возбудил уголовное дело против полицейских, которые избили мужчину и оставили его лежать во дворе в подмосковной Шатуре

Как рассказал снявший эти ролики, избитый какое-то время полежал, потом смог подняться и дошёл до подъезда.

Сегодня видео уже гуляло по сети, естественно, его посмотрели и в МВД, и в администрации Шатуры. Как заявил заместитель главы администрации городского округа Шатура Владимир Широков, личности полицейских установлены, сейчас идёт проверка.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что этих силовиков уволят: