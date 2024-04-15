Следком возбудил уголовное дело против полицейских, которые избили мужчину и оставили его лежать во дворе в подмосковной Шатуре

Одним увольнением со службы это не закончится.
Вчера в шатурском тг-канале выложили видео с сотрудниками полиции. В нём один человек в форме удерживал лежащего мужчину на асфальте, а второй бил его ногами. После этого они сели в служебное авто и уехали.
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Как рассказал снявший эти ролики, избитый какое-то время полежал, потом смог подняться и дошёл до подъезда.
Сегодня видео уже гуляло по сети, естественно, его посмотрели и в МВД, и в администрации Шатуры. Как заявил заместитель главы администрации городского округа Шатура Владимир Широков, личности полицейских установлены, сейчас идёт проверка.
В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что этих силовиков уволят:
Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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О состоянии избитого человека информации нет, но его личность тоже установлена. А против уже экс-полицейских Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Вскоре их должны привезти на допрос.
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Наберут разное безмозглое быдло, а потом люди обо всех ментах по этим у****бкам судят.