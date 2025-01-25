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15 загадочных вещей, которые требуют идентификации

15 загадочных вещей, которые требуют идентификации

Автор:
25 января 2025 18:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Загадочные   Назначение   Пользователи   задачки   идентификация   
4933
16

В мире полным-полно различных предметов, и нужно быть настоящим всезнайкой, чтобы с ходу понять, что и для чего предназначено. Но хорошо, что в наше время можно обратиться за советом к многочисленным пользователям, которые как орешки щелкают любые самые сложные задачки. В этом посте вы увидите таинственные вещи.

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Метки: Вещи   Загадочные   Назначение   Пользователи   задачки   идентификация   
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42  комментария
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13k
Billi_Bons 8 часов назад
Конструктор для зумеров и их личинок.
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1k
vozmez_die 43 минуты назад
15. Круг?
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124
Алексей Игнатов 6 часов назад
Гвоздь немного затупить а трупка отлично подходила с тнвд от тракторов лбюых но как правило дт75)
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6k
B@r@bux 6 часов назад
Это эвристическая машина, у неё внутре неонка.
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2k
Agrippa Sferov 6 часов назад
Последнее - "Старинная детская погремушка и кольцо для прорезывания зубов". Это как?! Чьи зубы надо прорезывать кольцом?
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99
HASSEN Agrippa Sferov 6 часов назад
Ну, не знаю. Скорее всего, тупой перевод. Но мои внуки с большим удовольствием прорезают ДЁСНА именно серебряным кольцом, которое хранится в семье еще от прабабки.
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188k
parallax 7 часов назад
12. Серебристое круглое отверстие в стене с дверью, открывающейся наружу, в отеле.

Может быть "бельепровод".
Персонал сбрасывает грязное бельё прямиком в прачечную, которая находится в подвале.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 2162 поста (2121 в горячем)

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