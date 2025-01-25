15 загадочных вещей, которые требуют идентификации

В мире полным-полно различных предметов, и нужно быть настоящим всезнайкой, чтобы с ходу понять, что и для чего предназначено. Но хорошо, что в наше время можно обратиться за советом к многочисленным пользователям, которые как орешки щелкают любые самые сложные задачки. В этом посте вы увидите таинственные вещи.
1. После небольшой операции в Доминиканской Республике мне выдали марлевую повязку, а внутри неё была странная капсула с пружиной. Для чего она предназначена?
2. Моя семья получила этот предмет после смерти друга семьи. Он путешествовал по всему миру по работе и часто покупал местные изделия ручной работы
3. Тканевая подушечка, которая свисает с дверной ручки в отеле. Для чего её используют?
4. Прямоугольный блок, похожий на бетон, в задней части моей новой посудомоечной машины, завернутый в пластик
5. Что-то вроде кресла для отдыха с отверстием в сиденье, за которым скрывается какой-то мотор или устройство, и есть шнур, который можно подключить к розетке. Его выкинули соседи
6. Куплено на распродаже имущества, но никто не знает для чего это использовали
7. Небольшой пластиковый предмет с микрочипом внутри
8. Две металлические чаши с подставкой и креплениями
9. Что это за сумка с белыми сердечками? Они сделаны из вещества, похожего на мел, но оно намного твёрже мела
10. Деревянная бочка, привязанная к дереву. Выглядит как выдолбленная изнутри с двумя отверстиями и пластиковой крышкой
11. Ручной инструмент с вращающимся конусом, активируемым большим пальцем
12. Серебристое круглое отверстие в стене с дверью, открывающейся наружу, в отеле
13. Двойная штуковина в форме ложки, из нержавеющей стали
14. Получила это в подарок, но не знаю, что это такое. Сначала я подумала, что это подсвечник из-за шипов посередине. Довольно лёгкий
Источник:
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Может быть "бельепровод".
Персонал сбрасывает грязное бельё прямиком в прачечную, которая находится в подвале.