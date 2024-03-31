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Ученые выяснили, что за последние 50 лет музыка стала хуже

Ученые выяснили, что за последние 50 лет музыка стала хуже

Автор:
31 марта 2024 10:08
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   Творческий Кризис   исследования   песни   тексты песен   ученые   
1675
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Вот слушаешь современные хиты и невольно начинаешь задумываться о том, что раньше и трава зеленее была, и деревья выше, да и пели лучше.

Друзья, это не мы стареем, а у музыкантов в последние 50 лет творческий кризис.


Группа исследователей из Европы изучила слова примерно 353 320 текстов песен на английском языке в самых разных жанрах - от рэпа до рока и R & B, написанных в период с 1980 по 2020 год, сообщает The Guardian.


Ученые извлекли лексические, лингвистические, структурные характеристики, описание рифмы, эмоций и сложности. Проанализировав такой массив данных, исследователи впали в уныние, придя к выводу, что современное поколение авторов песен стремительно деградирует. Да, песня может занимать вершины чартов, но премию по литературе ей никогда не получить.


Исследователи уверены, что тексты песен являются всего лишь “зеркалом общества”, отражающим меняющиеся ценности. Стало больше эгоцентризма и злости, сами тексты становятся максимально примитивными с большим количеством повторений.


Во всех жанрах тексты песен имели тенденцию становиться более простыми и повторяющимися”, - Ева Зангерле, эксперт по системам рекомендаций Университета Инсбрука.

Наконец, сравнение количества просмотров текстов и количества прослушиваний показывает, что, когда дело доходит до интереса слушателей к текстам, например, фанатам рока в основном нравятся тексты старых песен.

Источник:

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Метки: Музыка   Творческий Кризис   исследования   песни   тексты песен   ученые   
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12  комментариев
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862
Dsident Час назад
Ну, слава богу, не я ворчливый винтажный газогенератор, а на самом деле тексты гавно
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33k
Ashabad 8 минут назад
Когда я в конце 80-хх и начале 90-хх слушал советскую эстраду, я думал: "Это деградация!". А сейчас слушаю те песни и думаю: "Не, ну это конечно идиотские песни, но на фоне современных очень неплохо выглядят." Всякие там "Весёлые ребята", "Миражи" и "Ласковый лай" - оказывается они умели петь! (Про Цоя я не говорю - это феномен, это самородок. Я не фанат группы "Кино", но не признавать их талантливости просто невозможно.) Да, это было что-то простенькое - но они умели петь. И я даже скажу страшное: Филя Киркоров начинал с очень даже неплохих композиций!
Оказывается, что чем больше немузыкальных эффектов: огни, дым, сиськи, - тем меньше можно работать собственно над песнями. Всё равно никто на тексты и музыку обращать внимания не будет...
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838
Денис 13 минут назад
Ученые? Да к такому выводу может прийти любой человек, у которого есть уши
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4k
poбт 19 минут назад
я правильно понимаю что е*батория про желтую подводную лодку неипаца насколько интеллектуальней и сложней текстов Бузовой
а они точно ученые?
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6k
Григорий 22 минуты назад
так это я Ученный получается? ничего себе)) где медаль и премию выдают?))
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21k
Александр Полчаса назад
Раньше учёные такой хернёй не занимались. Так что для них тоже есть плохая новость
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16k
ron Полчаса назад
кажется, 7 нот начинают заканчиваться ))
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
Категорически не соглашусь насчет Адель, которая приведена среди прочих на заставке.
Более того, считаю её одной из лучших певиц современности.
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22k
иванов дмитрий 42 минуты назад
Лучшая музыка это 80-90 годы.
Ну максимум немного начала 00х.
Потом как будто вымерли поэты и композиторы (.
Это можно легко проверить - послушайте, что в основном крутят на радио.
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393
Дмитрий 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Peter Griffin 52 минуты назад
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10k
sedoisever Час назад
Опять "учёные". Даже "группа". Какие учёные? К примеру, один "учёный" у нас советы про здоровье на первом канале раздаёт. Ну, тот, который огурцы в жопу пихал на ютубе.
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