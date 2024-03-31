Ученые выяснили, что за последние 50 лет музыка стала хуже

Друзья, это не мы стареем, а у музыкантов в последние 50 лет творческий кризис.

Группа исследователей из Европы изучила слова примерно 353 320 текстов песен на английском языке в самых разных жанрах - от рэпа до рока и R & B, написанных в период с 1980 по 2020 год, сообщает The Guardian.