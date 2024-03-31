Ученые выяснили, что за последние 50 лет музыка стала хуже

Вот слушаешь современные хиты и невольно начинаешь задумываться о том, что раньше и трава зеленее была, и деревья выше, да и пели лучше.
Друзья, это не мы стареем, а у музыкантов в последние 50 лет творческий кризис.
Группа исследователей из Европы изучила слова примерно 353 320 текстов песен на английском языке в самых разных жанрах - от рэпа до рока и R & B, написанных в период с 1980 по 2020 год, сообщает The Guardian.
Ученые извлекли лексические, лингвистические, структурные характеристики, описание рифмы, эмоций и сложности. Проанализировав такой массив данных, исследователи впали в уныние, придя к выводу, что современное поколение авторов песен стремительно деградирует. Да, песня может занимать вершины чартов, но премию по литературе ей никогда не получить.
Исследователи уверены, что тексты песен являются всего лишь “зеркалом общества”, отражающим меняющиеся ценности. Стало больше эгоцентризма и злости, сами тексты становятся максимально примитивными с большим количеством повторений.
“Во всех жанрах тексты песен имели тенденцию становиться более простыми и повторяющимися”, - Ева Зангерле, эксперт по системам рекомендаций Университета Инсбрука.
Наконец, сравнение количества просмотров текстов и количества прослушиваний показывает, что, когда дело доходит до интереса слушателей к текстам, например, фанатам рока в основном нравятся тексты старых песен.
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Оказывается, что чем больше немузыкальных эффектов: огни, дым, сиськи, - тем меньше можно работать собственно над песнями. Всё равно никто на тексты и музыку обращать внимания не будет...
Более того, считаю её одной из лучших певиц современности.
Ну максимум немного начала 00х.
Потом как будто вымерли поэты и композиторы (.
Это можно легко проверить - послушайте, что в основном крутят на радио.