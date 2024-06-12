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20 дизайнерских и строительных промахов, в которые трудно поверить

20 дизайнерских и строительных промахов, в которые трудно поверить

Автор:
12 июня 2024 21:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Дизайнерские   Поверить   Творения   провалы   промахи   сложно   
1427
21

Дизайнерам и строителям, как и всем людям, свойственно ошибаться. Но проблема в том, что их творения предназначены для общественного пользования, и поэтому так заметны все косяки. Установить выключатель света рядом с выключателем пожарной сигнализации? Не проблема! В этом посте вы увидите провальные работы горе - профессионалов.

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Метки: Дизайнерские   Поверить   Творения   провалы   промахи   сложно   
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5  комментариев
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39k
Вепс 44 минуты назад
16. Эскалатор на две ступеньки - это сильно

Где автор увидел там эскалатор? Это подъемник для людей с ограниченными возможностями, панель откидывается, заезжаешь на кресле-каталке и тд, и он поднимает тебя на эти две ступеньки.
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1k
MidMaster 24 минуты назад
А что не так с демонстрацией одежды? Жирным надо знать, что они на самом деле
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99k
Доктор Джонс 54 минуты назад
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99k
Доктор Джонс 56 минут назад
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Сверху "Егозу" натянуть и будет норм...
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1899 постов (1842 в горячем)

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