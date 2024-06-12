20 дизайнерских и строительных промахов, в которые трудно поверить

Дизайнерам и строителям, как и всем людям, свойственно ошибаться. Но проблема в том, что их творения предназначены для общественного пользования, и поэтому так заметны все косяки. Установить выключатель света рядом с выключателем пожарной сигнализации? Не проблема! В этом посте вы увидите провальные работы горе - профессионалов.