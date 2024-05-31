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В Пекине шторм сдул мойщиков окон с небоскрёба

В Пекине шторм сдул мойщиков окон с небоскрёба

Автор:
31 мая 2024 09:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   мойщиков окон   на волоске от смерти   пекин   сдуло сильным ветром   
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Мойщиков окон сдуло с фасада штаб-квартиры Центрального телевидения Китая в Пекине во время шторма.


Мойщики окон работали на высоте 51-го этажа, когда из-за сильных порывов ветра их стало раскачивать на стропах. На пугающих кадрах рабочие болтаются в воздухе под штаб-квартирой Центрального телевидения Китая.

Рабочие спустились мыть окна, не предусмотрели порывистый ветер и в итоге качались на тросах.


Корреспондент BBC Стивен Макдонелл написал в соцсети: "Считайте, что вам повезло, если вы не мойщик окон на пекинской телебашне". Высота здания составляет 234 м.

Источник:

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Метки: Видео   ЧП   мойщиков окон   на волоске от смерти   пекин   сдуло сильным ветром   
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19  комментариев
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1k
DuckTales 3 часа назад
Офигеть работенка
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2k
MrAnderson 16 минут назад
увидел картинку подумал люди на джетпаках летят
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12k
RIZ deadening 17 минут назад
Наверное они больше окон испачкали чем почистили !
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7k
мемфрид 19 минут назад
Мух вижу, а где паучок
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2k
Алекс 37 минут назад
где там кадры из фильма "FURY" про танкистов?
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5k
Горожанин 51 минуту назад
- С вас 30 юаней.
- За что?
- За просмотр качающихся мойщиков окон на ветру - чтобы меньше качались.
- А как ваша фамилия?
- Хуобендерляо. А что?
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6k
Max 53 минуты назад
По-моему, в Алма-Ате, лет 10 назад так же сдуло мойщиков окон.
Но там всё закончилось печально - четверо погибло - их разбило об фасад здания.
В такой ситуации неприятно, что веревки перепутываются и нет возможности быстро спуститься. Спасли бы "перила" - закрепленная с двух сторон веревка, но это же надо лишнюю работу делать, которую никто не оплатит...
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913
ghor Час назад
Т.е. понятия ТБ у них не существует, и перед началом высотных работ метеосводку они не запрашивают? Тогда странно что они ещё тросами пользуются...
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14k
gavrosh Час назад
Люди внизу не пострадали? Кирпичей летело много, наверное)
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565
Человек Наблюдающий 2 часа назад
Я бы обделался сразу
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31k
Serg2001 2 часа назад
А некоторые туристы за такие ощущения еще и деньги платят...
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11k
Vacony 2 часа назад
я подумал это паучки на паутинках летают ...
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3902 поста (3757 в горячем)

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