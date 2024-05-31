В Пекине шторм сдул мойщиков окон с небоскрёба

2355
1
2
Мойщиков окон сдуло с фасада штаб-квартиры Центрального телевидения Китая в Пекине во время шторма.
Мойщики окон работали на высоте 51-го этажа, когда из-за сильных порывов ветра их стало раскачивать на стропах. На пугающих кадрах рабочие болтаются в воздухе под штаб-квартирой Центрального телевидения Китая.
Рабочие спустились мыть окна, не предусмотрели порывистый ветер и в итоге качались на тросах.
Корреспондент BBC Стивен Макдонелл написал в соцсети: "Считайте, что вам повезло, если вы не мойщик окон на пекинской телебашне". Высота здания составляет 234 м.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Санкт-Петербурге “умный” трамвай влетел в толпу пешеходов, которые переходили дорогу по зебре
- На улицы Пекина выехали 15 роботов-полицейских
- В Китае контейнеровоз снёс часть моста в Гуанчжоу
- В Челябинске мужчина прострелил детскую комнату соседки, когда решил перезарядить ружьё
- В Ингушетии частный дом в прямом смысле взлетел на воздух из-за взрыва газа
Новости партнёров
реклама
На дому.
- За что?
- За просмотр качающихся мойщиков окон на ветру - чтобы меньше качались.
- А как ваша фамилия?
- Хуобендерляо. А что?
Но там всё закончилось печально - четверо погибло - их разбило об фасад здания.
В такой ситуации неприятно, что веревки перепутываются и нет возможности быстро спуститься. Спасли бы "перила" - закрепленная с двух сторон веревка, но это же надо лишнюю работу делать, которую никто не оплатит...