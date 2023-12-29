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Министр здравоохранения Башкортостана попал в лобовое ДТП на трассе

Министр здравоохранения Башкортостана попал в лобовое ДТП на трассе

Автор:
29 декабря 2023 19:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Башкортостан   ДТП   авария   интересное   министр   фото   
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В результате аварии погибло два человека.

Авария произошла в Караидельском районе. Всего столкнулось 4 машины. МЧС сообщает, что есть двое погибших - водитель и пассажир Lada Largus. Пострадавших трое, среди которых глава Минздрава Башкортостана. Все были госпитализированы, уточняет Mash.

Министр здравоохранения ехал в Toyota Camry. SHOT сообщил, что пострадавшего в ДТП министра здравоохранения Башкирии вертолётом санавиации доставили в республиканскую больницу в Уфе.

Водитель чиновника находится в тяжёлом состоянии. Кто виноват в аварии - не известно. Ведётся расследование.

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Метки: Ynews   Башкортостан   ДТП   авария   интересное   министр   фото   
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16  комментариев
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41k
Example 6.2.6 11 часов назад
Ну, трупы в суде оправдываться не могут, так что ситуация с поисками виноватых в ДТП - решилась сама собой.
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18k
Женя 8 часов назад
Как обычно.
Дождались аварии на гололёд, сразу поехали посыпать печочком.
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1k
Робот ник-балда 8 часов назад
Завиноватят погибщего водителя Ларгуса
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702
deGENERat 9 часов назад
Нет видео (сломан, уничтожен, небыло в 2% случаев) и людей....Зачем суды и раследования, все понятно
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22k
BiZ 10 часов назад
у меня в конторе работают аналогично. кого сейчас нет, тот и виновен.
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29k
Alex 10 часов назад
Корочка не помогла в этот раз
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765
Александр 12 часов назад
Кто умер,тот и виноват...
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18k
Алекс 12 часов назад
Кто виноват в аварии - не известно. - даже не сомневался.
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37k
albedo 12 часов назад
Все таки в русском языке не Башкортостан, а Башкирия.
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1
Вован Сидорович albedo 11 часов назад
Да.просто эти все стали делать на зло русским,стали как чьЮрки Кыргызстанами,узбекистонами,тачикистонами и остальными чуркистонами,да.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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