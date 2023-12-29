Министр здравоохранения Башкортостана попал в лобовое ДТП на трассе

В результате аварии погибло два человека.
Авария произошла в Караидельском районе. Всего столкнулось 4 машины. МЧС сообщает, что есть двое погибших - водитель и пассажир Lada Largus. Пострадавших трое, среди которых глава Минздрава Башкортостана. Все были госпитализированы, уточняет Mash.
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Министр здравоохранения ехал в Toyota Camry. SHOT сообщил, что пострадавшего в ДТП министра здравоохранения Башкирии вертолётом санавиации доставили в республиканскую больницу в Уфе.
Водитель чиновника находится в тяжёлом состоянии. Кто виноват в аварии - не известно. Ведётся расследование.
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Дождались аварии на гололёд, сразу поехали посыпать печочком.
Да, именно так, по-русски именно Башкирия.