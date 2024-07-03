18 животных, у которых только вчера не было дома

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Для любого животного с улицы или из приюта величайшее счастье в мире - обрести собственную семью. Когда их берут домой, питомцы превращаются в самых верных и заботливых друзей. В этом посте вы увидите как изменились усыновлённые животные, и их счастливые мордахи трогают до глубины души.
1. Я спросил в приюте, какая кошка пробыла там дольше всех. Представляю вам глухую и дорогую Кали
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4. Все в порядке, мы отвезем тебя домой, ты будешь в безопасном месте, мы тебя будем любить
6. Её нашли в мусорном контейнере. Первую ночь она провела у меня на груди. Спустя 6 лет это все еще её любимое место
7. Так выглядела Пенни в ту ночь, когда мы ее усыновили. На другом снимке Пенни улыбается в нашем доме
12. Я нашла этого котенка в коробке на улице. Наш милый пушистый малыш через несколько месяцев
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