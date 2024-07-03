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18 животных, у которых только вчера не было дома

18 животных, у которых только вчера не было дома

Автор:
03 июля 2024 22:15
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   дом   животные   изменились   не было   семья   
1454
19

Для любого животного с улицы или из приюта величайшее счастье в мире - обрести собственную семью. Когда их берут домой, питомцы превращаются в самых верных и заботливых друзей. В этом посте вы увидите как изменились усыновлённые животные, и их счастливые мордахи трогают до глубины души.

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Метки: Питомцы   дом   животные   изменились   не было   семья   
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Горожанин 2 часа назад
Спасибо, люди.
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43k
Example 6.2.6 49 минут назад
Мои в первый день после приюта. Доверие кошки я купил через электро-плед, и она растаяла, поняв, что тут уже точно бить не будут, раз такие почести. А мелкий сам прибежал, как освоился в квартире и разлёгся на мне довольно урча.
Теперь вместе живём. всё у них - хорошо.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1920 постов (1864 в горячем)

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