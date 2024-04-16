Реакция котиков на воздушные шары

Но это нам, людям. А для котиков эти разноцветные, шуршащие и хлипкие объекты очень и очень странные. Даже пугающие, ведь результатом деликатного прикосновения к этой штуковине мягкой лапкой становится оглушительный чпок и разноцветные ошмётки, тряпочками повисающие и оседающие в самых неожиданных местах. Зато фото остаются смешные, которыми можно любоваться вплоть до следующего нашествия воздушных шариков.