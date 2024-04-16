Реакция котиков на воздушные шары

Воздушные шары в доме – явление не такое уж частое. Появляются в связи с каким-то праздником, радуют глаз и поднимают настроение.
Но это нам, людям. А для котиков эти разноцветные, шуршащие и хлипкие объекты очень и очень странные. Даже пугающие, ведь результатом деликатного прикосновения к этой штуковине мягкой лапкой становится оглушительный чпок и разноцветные ошмётки, тряпочками повисающие и оседающие в самых неожиданных местах. Зато фото остаются смешные, которыми можно любоваться вплоть до следующего нашествия воздушных шариков.
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