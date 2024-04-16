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Реакция котиков на воздушные шары

Реакция котиков на воздушные шары

Автор:
16 апреля 2024 16:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   Реакция   воздушный шар   игра   испуг   кот   котик   шарик   эмоция   
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Воздушные шары в доме – явление не такое уж частое. Появляются в связи с каким-то праздником, радуют глаз и поднимают настроение.

Но это нам, людям. А для котиков эти разноцветные, шуршащие и хлипкие объекты очень и очень странные. Даже пугающие, ведь результатом деликатного прикосновения к этой штуковине мягкой лапкой становится оглушительный чпок и разноцветные ошмётки, тряпочками повисающие и оседающие в самых неожиданных местах. Зато фото остаются смешные, которыми можно любоваться вплоть до следующего нашествия воздушных шариков.

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Метки: Животное   Питомец   Реакция   воздушный шар   игра   испуг   кот   котик   шарик   эмоция   
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1  комментарий
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Трям 54 минуты назад
Лучше реакцию как они сруца, когда шарик лопается! ))
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2351 пост (2087 в горячем)

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