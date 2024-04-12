Конан Дойл, «Собака Баскервилей» и обвинения в преступлениях

Причём, плагиат оказался в списке преступлений знаменитого автора ещё самым невинным обвинением.
Сэр Артур Конан Дойл был врачом и писателем в конце 1800-х – начале 1900-х годов. Международную славу ему принесли рассказы о Шерлоке Холмсе, но «Собака Баскервилей» – третий криминальный роман автора, возможно, является его самой впечатляющей работой.
В 2000 году знаменитого давно покойного писателя обвинили в том, что он украл сюжет и персонажей у Бертрама Флетчера Робинсона, а затем убил его, чтобы заставить замолчать. Скрывается ли за сверхъестественной детективной тайной реальная жизнь со всеми её нелицеприятными составляющими?
Журнал The Strand Magazine впервые опубликовал «Собаку Баскервилей» в 1901 году. Сверхъестественные детективные истории произвели невероятный фурор. И читатели с замиранием сердца следили за этими приключениями. Несомненно, сильное давление, которое оказывала на Конан Дойла публика, стало очень сильным стимулом творить. После того как Дойл «убил» Шерлока Холмса, читателям захотелось чего-то нового. И он придумал «Собаку Баскервилей», чтобы успокоить их.
Но история появилась не только благодаря Дойлу. Определённая заслуга принадлежит другому писателю и другу Дойла, Бертраму Флетчеру Робинсону. Робинсон по прозвищу Бобблз был тем человеком, который изначально придумал всю концепцию сверхъестественной истории об адской гончей. Когда журнал The Strand Magazine опубликовал эту историю, в ней также было посвящение Робинсону, написанное Конан Дойлом.
Сэр Артур Конан Дойл и Бертрам Флетчер Робинсон однажды провели вместе четыре дня во время игры в гольф в 1901 году. За это время Робинсон рассказал Дойлу истории о собаках-призраках, которые бродят по Дартмуру. Затем они обсудили возможность совместного написания действительно жуткого романа.
Робинсон жил в Южном Девоне, недалеко от Дартмура, где он вырос на легендах и преданиях об этой местности. Он лично водил Конан Дойла по закоулкам местных болот. Сэр Артур был невероятно впечатлён и вдохновлён всем, что видел и слышал. Чудеса болота подпитывали его воображение, чтобы создать мистическую историю, которая не теряет актуальности и по сей день. Конан Дойл объединил Шерлока Холмса с историей о призрачных гончих. Однако публикация в журнале, а затем и книга содержали только одно имя автора: А. Конан Дойл.
Роджер Гаррик, психолог и писатель, уже более десяти лет исследует отношения между Дойлом и Робинсоном. Согласно теории Гаррика, Робинсон не просто поводил Конан Дойла по просторам Дартмура. Он считает, что Бертрам Флетчер Робинсон полностью создал сюжет, а сэр Артур Конан Дойл его украл. На этом гнусная деятельность Конан Дойла, как утверждалось ранее, была завершена.
Однако Гаррик пошёл дальше. Он предположил, что страх перед разоблачением заставил Конан Дойла действовать на опережение и каким-то образом убедить жену Робинсона, Глэдис, систематически травить Робинсона лауданумом. Согласно теории Гаррика, убийство легко сошло бы с рук, поскольку Глэдис и Конан Дойл якобы состояли в тайной связи.
Если на мгновение предположить, что всё это правда, известие о скандале такого масштаба погубило бы сэра Артура Конан Дойла как в профессиональном, так и в личном плане. Гаррик считает, что гениальный автор не видел иного выхода, кроме как заставить своего друга замолчать навсегда.
Поклонники Шерлока отвергают эту спорную идею, но всё же признают, что Робинсон в какой-то степени является незаслуженно забытым автором истории. Если бы не Робинсон, Конан Дойл, возможно, никогда бы не услышал легенду о реальном человеке, Ричарде Кейбелле, который якобы продал душу дьяволу. В итоге стая гигантских гончих утащила его в ад. Даже сегодня в Бакфасте находится настоящая могила Кейбелла в склепе, обнесённом коваными железными перилами. Они служат для того, чтобы труп не умчался вместе с гончими.
Кейбелл стал источником вдохновения для персонажа Хьюго Баскервиля, но фамилия была взято у кучера Робинсона – Гарри Баскервиля.
Роджер Гаррик был убеждён, что Дойл действительно копировал работы Робинсона. Ему удалось найти копию произведения самого Робинсона под названием «Приключение в Дартмуре». Он был уверен, что сходство между двумя романами – не случайное совпадение.
Гаррик – не единственный, кто рассматривает такую возможность. Вероятно, воодушевлённые первоначальными предположениями Гаррика, исследователи однажды обратилась в епархию Эксетера и Министерство внутренних дел с просьбой разрешить эксгумацию тела Бертрама Флетчера Робинсона. Официальной причиной смерти Робинсона в 1907 году был тиф. Однако команда, подавшая запрос, убеждена, что истинной причиной его смерти был яд лауданум.
В браке Робинсонов было немало проблем, в основном из-за того, что они не могли иметь детей. По слухам, Глэдис Робинсон искала утешения, которое Конан Дойл с радостью предоставил ей. Гаррик утверждает, что Глэдис дала мужу лауданум, возможно, даже не осознавая, что делает. Его исследования привлекли внимание, по крайней мере, одного старшего детектива Скотланд-Ярда, который пообещал разобраться в ситуации и, возможно, начать расследование.
Один из членов Общества Шерлока Холмса, Хизер Оуэн, категорически отвергает эти утверждения. Она настаивает на том, что это было совершенно не в характере Конан Дойла и просто надуманно. С другой стороны, у Конан Дойла был роман с Джин Леки, которая впоследствии стала второй женой Дойла. Кроме того, Оуэн заявила, что Конан Дойл хотел, чтобы Робинсон получил больше заслуг. Ведь соавторство – это слава, признание, гонорар. Но похоже на то, что издатель мог отказаться, поскольку Конан Дойл – это звезда, а Робинсон – обычный малоизвестный журналист. Как бы восприняла такое соавторство читательская аудитория?
Друзья?
Судя по всему, Робинсон не выказывал неудовольствия по поводу романа. Некоторые источники утверждают, что он даже получал гонорары в самом начале. Согласно его собственным заявлениям, он сохранил дружеские отношения с сэром Артуром вплоть до самой своей смерти в 1907 году. Кроме того, после смерти первой жены в 1906 году Дойл женился второй раз в 1907 году. Соответственно, роман с женой Робинсона тоже маловероятен. Это, в конце концов, исключает любой мотив для убийства.
Возможно, никакой тайны убийства нет, и Конан Дойл был тем благородным человеком, каким его знали.
Но вопрос авторства остался и периодически всплывает в литературных кругах, вызывая горячие споры. Но кто же автор? Это элементарно. Как часто говорил сам Шерлок Холмс: если исключить невозможное, всё, что осталось, каким бы невероятным оно ни было, должно быть правдой.
Источник:
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Зачем я прочитал первые 12 абзацев?
Где в ,,Собаке Баскервилей,, хоть что-нибудь мистическое, покажите!
Может быть в моëм неведении виноват руский перевод повести сделанный в СССР, а в оригинале там кромешные ,,Зловещие мертвецы с Кладбища домашних животных,,?))
А к концу она полилась у меня с монитора на стол