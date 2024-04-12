Роджер Гаррик, психолог и писатель, уже более десяти лет исследует отношения между Дойлом и Робинсоном. Согласно теории Гаррика, Робинсон не просто поводил Конан Дойла по просторам Дартмура. Он считает, что Бертрам Флетчер Робинсон полностью создал сюжет, а сэр Артур Конан Дойл его украл. На этом гнусная деятельность Конан Дойла, как утверждалось ранее, была завершена.

Однако Гаррик пошёл дальше. Он предположил, что страх перед разоблачением заставил Конан Дойла действовать на опережение и каким-то образом убедить жену Робинсона, Глэдис, систематически травить Робинсона лауданумом. Согласно теории Гаррика, убийство легко сошло бы с рук, поскольку Глэдис и Конан Дойл якобы состояли в тайной связи.

Если на мгновение предположить, что всё это правда, известие о скандале такого масштаба погубило бы сэра Артура Конан Дойла как в профессиональном, так и в личном плане. Гаррик считает, что гениальный автор не видел иного выхода, кроме как заставить своего друга замолчать навсегда.