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В Уфе неадекватный мужчина с ножом напал на полицейских

В Уфе неадекватный мужчина с ножом напал на полицейских

Автор:
12 апреля 2024 11:10
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   УФА   нападение   неадекватное поведение   нож   полиция   стрельба   
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Один из полицейских получил ножевое ранение.

Инцидент произошёл в центре Уфы, на улице Карла Маркса. Прохожие пожаловались в полицию на явно неадекватного мужчину, который разгуливал по улице с ножом, размахивал руками и разговаривал сам с собой. На приехавших полицейских тот среагировал молниеносно, бросившись на них с ножом. Правоохранителям пришлось открывать огонь из табельного оружия.

Один из полицейских попытался оттолкнуть нападавшего и получил ножевое ранение руки. Сейчас он госпитализирован. Что касается нападавшего, то помимо того, что в него дважды хорошо попали из пистолета, так он ещё и умудрился отрезать себе часть щеки. СМИ сообщают, что у него большая кровопотеря, медики борются за его жизнь.


"Мужчина нанес ножом раны себе и двум оперативникам. Нападавшего "скорая" доставила в республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе, одного сотрудника МВД - в госпиталь ветеранов войн, второй от медицинской помощи отказался", — сообщили в МВД.

Находился ли нападавший под действием наркотиков или весеннего обострения, пока неизвестно.

UPD: нападавшим оказался 29-летний местный житель. По предварительным данным, он находился в состоянии наркотического опьянения.

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Метки: Видео   УФА   нападение   неадекватное поведение   нож   полиция   стрельба   
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23  комментария
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18k
Majul 2 часа назад
В одном враждебном государстве на другом конца шарика, уже давно изрешетили бы пулями. А наша полиция самая жестокая, общество самое злое, ага.
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295
sioma08 8 минут назад
Сразу надо стрелять! Чего ждали?
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435
DuckTales 12 минут назад
Надо перенимать бесценный опыт заокеанских коллег
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1k
Доцент 17 минут назад
Какая-то весна в этом году суровая!
Каждый день посты про неадекватов. Да ещё по несколько раз за день.
Реально Фишки читать стало страшно.
Только в Солянке позитив и девчонки под галочкой
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871
Ринат Фамутдинов Полчаса назад
Мда... придурков везде хватает, вообще-то Карлуха (Кировский район г. Уфа, ул. К. Маркса) спокойный район...
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39k
koleos72 45 минут назад
Как то плохо готовят полицейских, если "за нож браться" не умеют! Пусть тогда им хотя бы тазеры выдают! Вон, в той же омериге, полицейские жирные как... блин незнаю даже, как три полицейских! Но с тазером!
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63k
Олег Час назад
Лучше стрелять ДО того, как неадекват кинулся. Патроны дешевле жизни сотрудника полиции
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99k
7guest Час назад
Я так понял (из заголовка), что у полицейских был нож, а мужчина на них напал?
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13k
Марсианин Час назад
Ухо себе не отрезал случайно?
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17k
Alex Час назад
У нас полицейские какие-то непуганые, ходят спокойно с папочкой для бумаг вокруг неадеквата с ножом, повезло, что не зарезал их насмерть.
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924
Gennadij Час назад
ЗОМБИ-АПОКАЛИПСИС...
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23k
Shtoppi 2 часа назад
«СМИ сообщают, что у него большая кровопотеря, медики борются за его жизнь.»
-------
спрашивается: "зачем?".
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31k
AzuveR 2 часа назад
Весна. Дальше знаете.
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11k
Дмитрий 2 часа назад
"Находился ли нападавший под действием наркотиков или весеннего обострения, пока неизвестно".

Ну неправильно же написано! Должно быть: Находился нападавший под действием наркотиков и весеннего обострения.
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35k
Юр21 2 часа назад
Заголовок прочитал - и так и не понял, то ли мужчина напал на полицейских у которых был нож, то ли у мужика нож был...
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1976 постов (1984 в горячем)
Лесник
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