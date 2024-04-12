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«17 мгновений весны»: где взяли 6 младенцев для Кэт

«17 мгновений весны»: где взяли 6 младенцев для Кэт

Автор:
12 апреля 2024 10:34
Сообщество : Кино
Метки: 17 мгновений весны   дети   кино   младенцы   съемка   фильм   
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Сцены с разведчицей Кэт, умудрившейся уйти от преследования с двумя новорожденными на руках, помнят все.

Каждый зритель при просмотре замечательного фильма Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны» переживал за Катю Козлову, попавшую в столь сложную ситуацию.


Сложными были и съемки сцен разведчицы с детьми на руках.

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Прежде всего проблема заключалась в том, что, как известно, младенцы растут быстро, а фильм снимается не так скоро. В частности:

  • между съемками конспиративной квартиры Гестапо и бегства Кэт прошло почти 12 месяцев;
  • между съемками бегства Кэт и ее отправкой Штирлицем в Швейцарию протекло еще несколько месяцев.

Чтобы беспроблемно снять столь юных героев, участники художественного совета приложили использовать специально изготовленных кукол.

Но режиссер возмутилась. Какая там система Станиславского с куклой?

Поэтому для участия в съемках пришлось использовать живых детей, причем не двух, а шестерых младенцев.

В принципе, неважно было, что детки каждый раз в кадре появлялись разные. Ведь рассмотреть их подробно не было возможности. Разве что за редкими исключениями наподобие сцены, где коварный немец, испытывая Кэт, распеленал ребеночка и положил его рядом с раскрытым настежь балконом.

Кстати, именно эту сцену упомянула Лиознова при обсуждении на художественном совете: мол, с куклой, если ее распеленать, никакого правдоподобия не получишь.

Конечно, записать звуки, которые издавали малыши, было несложно. Но ведь они должны были еще и двигаться. Причем двигаться так, чтобы напоминать не механизмы, а живых детишек.

Для сердобольных зрителей уточним: во время съемок в киностудии на самом деле было не холодно, а даже жарко. Так что никаких осложнений для здоровья маленького не последовало.

Впрочем, в этой сцене новорожденный мелькал в кадре всего пару минут, акцент же делался на взрослых персонажах.

Впрочем, даже для таких эпизодических ролей нужно было подобрать подходящих актеров и сделать всё так, чтобы они в кадре сыграли правильно… ну, или просто поприсутствовали – но должным образом.

Однако малыш – это ведь не взрослый актер, он не придет самостоятельно на пробы по объявлению о кастинге. Так где же набрали ребятишек для съемок?

Как в программе «Сегодня вечером» на Первом канале признались участники съемочной группы, деток брали по разным адресам. В основном в детском доме в Москве.

Помимо прочего, новорожденных брали разных для того, чтобы сократить время их участия в съемках. Каждого юного актера задействовали на съемочной площадке не более двух часов, причем непременно делая 15-минутные паузы для кормления и пеленания.

Итого в целом в московском доме малютки взяли пятерых малышей.

Еще одного ангажировали у местной мамочки в Риге, когда съемки велись там. Конечно же, это была не просто женщина «с улицы», а сотрудница киностудии.

Кстати, именно с этим младенцем она в то время сидела в декрете. Однако женщина частенько наведывалась на работу по разным делам и, услышав там о съемках, сама предложила взять для этого ее дочку.

При этом сама сотрудница студии гордилась тем, что ее дочка попадет в фильм, который будет потом смотреть весь Союз.

Во время съемок своей дочери мама находилась рядом.

В итоге и эта девочка, и остальные младенцы вполне достойно проявили себя в съемках советского фильма, которому суждено было стать одним из самых знаковых и любимых в нашей стране.

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Метки: 17 мгновений весны   дети   кино   младенцы   съемка   фильм   
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2  комментария
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441
Виктор 2 часа назад
Одни из самых моих жизненных воспоминаний связаны с этим фильмом и музыкой из него. Я ещё ничего тогда не понимал, но на всю жизнь запомнил ощущение тепла, уюта и безмятежности, когда мои родители смотрели этот фильм, а я находился рядом с ними... Папы, последнего военного комиссара (и гвардии подполковника) города Валки, что в Латвии, увы, уже нет...
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13k
Copycat 7 минут назад
классный сериал, пересматриваю раз в несколько лет
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1594 поста (1289 в горячем)

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