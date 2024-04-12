«17 мгновений весны»: где взяли 6 младенцев для Кэт

Сцены с разведчицей Кэт, умудрившейся уйти от преследования с двумя новорожденными на руках, помнят все.
Каждый зритель при просмотре замечательного фильма Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны» переживал за Катю Козлову, попавшую в столь сложную ситуацию.
Сложными были и съемки сцен разведчицы с детьми на руках.
Прежде всего проблема заключалась в том, что, как известно, младенцы растут быстро, а фильм снимается не так скоро. В частности:
- между съемками конспиративной квартиры Гестапо и бегства Кэт прошло почти 12 месяцев;
- между съемками бегства Кэт и ее отправкой Штирлицем в Швейцарию протекло еще несколько месяцев.
Чтобы беспроблемно снять столь юных героев, участники художественного совета приложили использовать специально изготовленных кукол.
Но режиссер возмутилась. Какая там система Станиславского с куклой?
Поэтому для участия в съемках пришлось использовать живых детей, причем не двух, а шестерых младенцев.
В принципе, неважно было, что детки каждый раз в кадре появлялись разные. Ведь рассмотреть их подробно не было возможности. Разве что за редкими исключениями наподобие сцены, где коварный немец, испытывая Кэт, распеленал ребеночка и положил его рядом с раскрытым настежь балконом.
Кстати, именно эту сцену упомянула Лиознова при обсуждении на художественном совете: мол, с куклой, если ее распеленать, никакого правдоподобия не получишь.
Конечно, записать звуки, которые издавали малыши, было несложно. Но ведь они должны были еще и двигаться. Причем двигаться так, чтобы напоминать не механизмы, а живых детишек.
Для сердобольных зрителей уточним: во время съемок в киностудии на самом деле было не холодно, а даже жарко. Так что никаких осложнений для здоровья маленького не последовало.
Впрочем, в этой сцене новорожденный мелькал в кадре всего пару минут, акцент же делался на взрослых персонажах.
Впрочем, даже для таких эпизодических ролей нужно было подобрать подходящих актеров и сделать всё так, чтобы они в кадре сыграли правильно… ну, или просто поприсутствовали – но должным образом.
Однако малыш – это ведь не взрослый актер, он не придет самостоятельно на пробы по объявлению о кастинге. Так где же набрали ребятишек для съемок?
Как в программе «Сегодня вечером» на Первом канале признались участники съемочной группы, деток брали по разным адресам. В основном в детском доме в Москве.
Помимо прочего, новорожденных брали разных для того, чтобы сократить время их участия в съемках. Каждого юного актера задействовали на съемочной площадке не более двух часов, причем непременно делая 15-минутные паузы для кормления и пеленания.
Итого в целом в московском доме малютки взяли пятерых малышей.
Еще одного ангажировали у местной мамочки в Риге, когда съемки велись там. Конечно же, это была не просто женщина «с улицы», а сотрудница киностудии.
Кстати, именно с этим младенцем она в то время сидела в декрете. Однако женщина частенько наведывалась на работу по разным делам и, услышав там о съемках, сама предложила взять для этого ее дочку.
При этом сама сотрудница студии гордилась тем, что ее дочка попадет в фильм, который будет потом смотреть весь Союз.
Во время съемок своей дочери мама находилась рядом.
В итоге и эта девочка, и остальные младенцы вполне достойно проявили себя в съемках советского фильма, которому суждено было стать одним из самых знаковых и любимых в нашей стране.
Источник:
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