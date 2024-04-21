Как снимали тигров для фильма «Полосатый рейс»

Роль главной героини буфетчицы Марианны досталась известной цирковой дрессировщице Маргарите Назаровой. Это была её первая и единственная актёрская работа, хотя до этого она уже выступала дублёршей профессиональных актрис. Существует даже легенда, что сама идея фильма началась именно с этой девушки, а вернее с Никиты Сергеевича Хрущёва, который после посещения циркового представления остался под таким большим впечатлением от храброй дрессировщицы, что даже сказал, что именно о таких бесстрашных советских женщинах нужно снимать кино. Дело происходило в 1959 году, на следующий год студия «Ленфильм» уже искала сценариста и режиссёра для съёмок картины «про Назарову».

Благодаря своей профессии девушка была единственным человеком на всей площадке, кто не боялся тигров. Перед началом съёмок режиссёр Владимир Фетин мрачно сказал: «Постараемся сделать весёлый, интересный фильм. Если останемся живы».