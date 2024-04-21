Как снимали тигров для фильма «Полосатый рейс»

В фильме были задействованы дрессированные тигры, у которых уже был опыт работы на съёмочной площадке, но даже с этими условиями киношникам пришлось несладко.
Роль главной героини буфетчицы Марианны досталась известной цирковой дрессировщице Маргарите Назаровой. Это была её первая и единственная актёрская работа, хотя до этого она уже выступала дублёршей профессиональных актрис. Существует даже легенда, что сама идея фильма началась именно с этой девушки, а вернее с Никиты Сергеевича Хрущёва, который после посещения циркового представления остался под таким большим впечатлением от храброй дрессировщицы, что даже сказал, что именно о таких бесстрашных советских женщинах нужно снимать кино. Дело происходило в 1959 году, на следующий год студия «Ленфильм» уже искала сценариста и режиссёра для съёмок картины «про Назарову».
Благодаря своей профессии девушка была единственным человеком на всей площадке, кто не боялся тигров. Перед началом съёмок режиссёр Владимир Фетин мрачно сказал: «Постараемся сделать весёлый, интересный фильм. Если останемся живы».
Для того чтобы люди и звери привыкли друг к другу, за несколько месяцев до съёмок актёров и животных поселили на старом судне «Матрос Железняк», которое стояло в Ленинграде. Все участники были проинструктированы дрессировщиками и подписали разработанный Комиссией по охране жизни и здоровья артистов документ, где было подробно описано, как следует вести себя с хищниками. Среди прочего, там был очень забавный (для нас, но, скорее всего, не для актёров) пункт, гласящий: «Если в каюту неожиданно войдет тигр и, предположим, возьмёт вашу ногу в пасть — ни в коем случае не нужно вырываться, ибо тигр может подумать, что с ним играют, и сожмёт челюсти. Нужно небрежно, но сильно пихнуть его кулаком в морду. Ему станет неинтересно, и он уйдёт».
Но артистов, конечно же, это не слишком успокаивало. Из всего актёрского состава больше всех боялся тигров Евгений Леонов. А ведь ему, как назло, приходилось проводить с ними очень много времени. Сцена, где актёр моется в ванной и к нему заглядывает непрошеный хвостатый гость, очень пугала Леонова. Артист согласился сниматься только при условии, что между ним и тигром будет пуленепробиваемое стекло. Так поначалу и сделали, однако первые дубли показали, что стекло даёт неизбежные блики, которые будут абсолютно точно видны в финальной картине. Режиссёр понимал, что Леонов не согласится сниматься без стекла, а потому пошёл на небольшую хитрость: пока актёр намыливался и нырял в воду, заграждение тихонько убрали, тигр заинтересовался водными процедурами и засунул лапу в ванну, а Леонов, открыв глаза, обнаружил рядом морду животного и пришёл в неподдельный ужас. Прямо нагишом мужчина выбежал из кадра, и эта сцена вошла в фильм.
Ещё один смешной момент случился, когда снимали сцену с животными, плывущими в воде. Съёмочная группа с тиграми в клетке на небольшом катере отплыла подальше от берега. Задумка состояла в том, чтобы открыть клетку, из которой звери должны были сразу поплыть в сторону берега на специально подготовленную и ограждённую часть пляжа. Операторы стояли на крыше клетки. Как только животных выпустили, вместо того, чтобы плыть к берегу, они разбрелись кто куда, а один тигр даже забрался на крышу к съёмочной группе, после чего плыть пришлось самим операторам. Когда хищники всё-таки отправились к берегу, случилось страшное — один из тигров перелез через ограждение и выбрался на общественный пляж, где находились отдыхающие. Людей спасла девушка-осветитель, которая врезала животному по носу брезентовой перчаткой, после чего испуганный зверь убежал назад.
Вообще во время съёмок операторов куда только не прятали — и в клетки, и в коробки. Некоторые настолько боялись остаться без защиты, что даже отдыхали на площадке лёжа в специальной клетке. А чтобы лишний раз не создавать экстремальные ситуации, часто вместо тигров в сценах использовали специальные перчатки в виде тигриных лап. Вот такой сложный и опасный получился процесс съёмки знаменитого фильма.
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