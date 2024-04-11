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Пирожок, курица, Пётр Иванович: пользователи рассказали, как их половые органы в детстве называли родители

Пирожок, курица, Пётр Иванович: пользователи рассказали, как их половые органы в детстве называли родители

Автор:
11 апреля 2024 11:52
Сообщество : Истории
Метки: дети   детское воспитание   интересно   истории   половое воспитание   половые органы   
1196
15

Половое воспитание детей - деликатный вопрос. Родители стараются мягко обойти эти темы, чтобы всё корректно объяснить ребёнку. Однако порой мамы и папы придумывают эвфемизмы для абсолютно обычных вещей. Например, пользователи поделились тем, как их родители называли их половые органы вместо реальных наименований.

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А как было в вашем детстве?

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Метки: дети   детское воспитание   интересно   истории   половое воспитание   половые органы   
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Том Сойер 46 минут назад
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Вик Тор Полчаса назад
Мама с бабушкой врачи поэтому и называли как положено на латыни естественно..
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Сид 46 минут назад
Неужели анекдот про селю никогда не слышала?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1601 пост (1556 в горячем)

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