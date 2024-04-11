Пирожок, курица, Пётр Иванович: пользователи рассказали, как их половые органы в детстве называли родители

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Половое воспитание детей - деликатный вопрос. Родители стараются мягко обойти эти темы, чтобы всё корректно объяснить ребёнку. Однако порой мамы и папы придумывают эвфемизмы для абсолютно обычных вещей. Например, пользователи поделились тем, как их родители называли их половые органы вместо реальных наименований.
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А как было в вашем детстве?
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