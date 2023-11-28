Какие каверзные вопросы задают детям перед поступление в школу

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Перед тем, как поступить в школу, дети проходят разные тесты. По результатам их определяют в группы или отказывают. Пользователи вспомнили свои истории, которые запомнили на всю жизнь.
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- ребенок зависает и пытается вспомнить...
- ну... если не знать таких элементарных вещей...
- ребенок радостно а, вспомнил - муляж!
(анекдот)
и вообще меня взяли, потому что там старший брат учился )))
Единственно верный ответ: Помидор красный, а у трактора дверца наружу открывается...
Вот каверзные вопросики психиатра на медосмотре на оружие...
Например, "произнесите слово «землетрясение» наоборот
Поэтому все выдающиеся личности шли наперекор системе и учились сами и\или их учили родители.
В школе - Забудьте чему вас учила в саду.
В ВУЗе - Забудьте чему вас учили в школе.
На работе - Забудьте чему вас учили в ВУЗе.
PS Во дворе была шахматная секция, с 4 лет ходил туда каждый вечер, играл очень неплохо.