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Какие каверзные вопросы задают детям перед поступление в школу

Какие каверзные вопросы задают детям перед поступление в школу

Автор:
28 ноября 2023 10:48
Сообщество : Истории
Метки: дети   дети чудят   детские ответы   интересно   истории   поступление вшколу   прикольно   
1639
15

Перед тем, как поступить в школу, дети проходят разные тесты. По результатам их определяют в группы или отказывают. Пользователи вспомнили свои истории, которые запомнили на всю жизнь.

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Метки: дети   дети чудят   детские ответы   интересно   истории   поступление вшколу   прикольно   
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20  комментариев
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221
ruslan d 2 часа назад
Завидую людям, которые помнят что происходило с ними в таком возрасте ...
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739
cdzpm 14 минут назад
На собеседовании директор показывает на яблоко из папье-маше
- ребенок зависает и пытается вспомнить...
- ну... если не знать таких элементарных вещей...
- ребенок радостно а, вспомнил - муляж!
(анекдот)
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16k
Dobryi_KOT 24 минуты назад
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
Я помню, что на собеседовании в 1й класс стишок рассказывала, адрес сказала...
и вообще меня взяли, потому что там старший брат учился )))
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38k
russger Полчаса назад
А у нас не было тупорылых "собеседований" и психологов-ипанашек
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1k
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Комментарий к фото
Судя по тому, что человек не может сформулировать мысль, в первый класс его так и не взяли до сих пор.
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3k
Пластичный Дятел Полчаса назад
Вопрос: Чем отличается помидор от трактора?
Единственно верный ответ: Помидор красный, а у трактора дверца наружу открывается...
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34k
Fat Lynx 44 минуты назад
Это фигня!
Вот каверзные вопросики психиатра на медосмотре на оружие...
Например, "произнесите слово «землетрясение» наоборот
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3k
DerDimon 50 минут назад
15. Из неопубликованного
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5k
Наталья Час назад
У меня день рождения в ноябре. В школу пошла в 6лет. Училась неплохо. Но сына своего отвела в школу в 7,7 лет, решила - пусть в садике детством насладится. Мне этого не хватило.
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294
iskra Час назад
В общем - правильно сказали. Система не предусматривает растить гениев и нестандартных личностей. В садике учат,что надо будет отвечать в школе. В школе учат тому,что понадобится в институте. В институте тому,что будет нужно на заводе.
Поэтому все выдающиеся личности шли наперекор системе и учились сами и\или их учили родители.
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294
iskra Денис Полчаса назад
Верно лишь отчасти. Мало кому пригождается тригонометрия или астрономия,однако базовые знания нужны.Если ты металлург - должен понимать процесс плавления\кристаллизации. Если врач - должен знать,зачем организму лимфа и тромбоциты. Ну и т.д.
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28k
Lehoia Час назад
Меня не хотели брать в школу из-за возраста. Мне 6лет исполнялось 25-го сентября. Отец потащил меня к директору с шахматами. Сказал, сыграйте с ним, если обыграет-зачислите. Директор играть не рискнул, но зачислил).
PS Во дворе была шахматная секция, с 4 лет ходил туда каждый вечер, играл очень неплохо.
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